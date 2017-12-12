Правительство посоветовало Путину не повышать налоги до выборов

Правительство России решило не запускать налоговую реформу до выборов президента, поскольку она "влечет за собой слишком много проблем". Как сообщает газета "Ведомости", чиновники не знают, кто именно войдет в следующее правительство и не хотят брать на себя ответственность за радикальные или непопулярные реформы.

В проекте доклада, направленном в правительство, Минфин предлагал обнулить экспортную пошлину при повышении налога на добычу полезных ископаемых для нефтяников и снизить страховые взносы в обмен на рост налога на добавленную стоимость (НДС).

Предполагалось, что такой маневр будет способствовать выходу бизнеса из тени, что приведет к росту доходов бюджета в 2019–2020 гг. почти на 450 млрд рублей. Но правительство не поддержало эту идею и посоветовало президенту ограничиться сырьевым сектором.

Наиболее болезненной реформа была бы для торговли, жалуется сотрудник крупного ритейлера, заложить повышение НДС в цены при падающих доходах населения сложно. Тогда бы пострадали беднейшие слои россиян.

Собеседники издания признают, что дискуссия о налоговой реформе продолжиться уже в новом правительстве, после выборов. Обсуждаются разные источники дополнительных доходов, многие из них – за счет населения.

"Например, можно было бы дать регионам право вводить торговый сбор с оборота вместо налога на движимое имущество, отменить льготную ставку НДС в 10% для части товаров (распространяется на продукты, лекарства, товары для детей)", - рассказали изданию несколько чиновников.

Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова, пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова и представитель Минфина отказались комментировать содержание доклада, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос "Ведомостей".