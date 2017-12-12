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Московский листок

Правительство посоветовало Путину не повышать налоги до выборов

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 5

Правительство посоветовало Путину не повышать налоги до выборов

Правительство России решило не запускать налоговую реформу до выборов президента, поскольку она "влечет за собой слишком много проблем". Как сообщает газета "Ведомости", чиновники не знают, кто именно войдет в следующее правительство и не хотят брать на себя ответственность за радикальные или непопулярные реформы.

В проекте доклада, направленном в правительство, Минфин предлагал обнулить экспортную пошлину при повышении налога на добычу полезных ископаемых для нефтяников и снизить страховые взносы в обмен на рост налога на добавленную стоимость (НДС).

Предполагалось, что такой маневр будет способствовать выходу бизнеса из тени, что приведет к росту доходов бюджета в 2019–2020 гг. почти на 450 млрд рублей. Но правительство не поддержало эту идею и посоветовало президенту ограничиться сырьевым сектором.

Наиболее болезненной реформа была бы для торговли, жалуется сотрудник крупного ритейлера, заложить повышение НДС в цены при падающих доходах населения сложно. Тогда бы пострадали беднейшие слои россиян.

Собеседники издания признают, что дискуссия о налоговой реформе продолжиться уже в новом правительстве, после выборов. Обсуждаются разные источники дополнительных доходов, многие из них – за счет населения.

"Например, можно было бы дать регионам право вводить торговый сбор с оборота вместо налога на движимое имущество, отменить льготную ставку НДС в 10% для части товаров (распространяется на продукты, лекарства, товары для детей)", - рассказали изданию несколько чиновников.

Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова, пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова и представитель Минфина отказались комментировать содержание доклада, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос "Ведомостей".

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Пора стать гражданином
Агитатор написал 12.12.2017 16:31
Нужна Советская власть! Нужно создавать Советы граждан (уличные, городские, на предприятиях), а уже потом такие Советы смогут заикнуться о взятии власти. Когда действующая власть зашатается под напором агентуры Запада.
Но это все перспектива далекая! А уже сейчас:
- Нужны наборы конфет, подарки к Новому году!
- Нужно чеснок, лимоны употреблять для поддержки иммунитета. Хорошее профилактическое средство - цитовир.
- Считается, что денег у людей НЕТ, а в новостях показывают: мошенники втуливают и пожилые люди покупают наборы подушек за 40-80 тыс руб, "чудодейственные" лекарства и всякую проч фигню! Так что: прежде чем тратить деньги, советуйтесь с детьми. Не делайте крупные покупки спонтанно!
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Re: РУССКОЕ ТЯГЛОВОЕ БЫДЛО ОТВЕТИТ ЗА ВСЁ!
Агитатор написал 12.12.2017 16:24
ОК!
Секретный сотрудник написал 12.12.2017 12:20
РУССКОЕ ТЯГЛОВОЕ БЫДЛО ОТВЕТИТ ЗА ВСЁ!
-------------------------
Че за фигня? Сексотам - позор!
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Пора стать гражданином
Кастро написал 12.12.2017 15:41
То, что государство, в лице коррумпированного чиновничества, узурпировавшего, по моему мнению, власть, стало врагом остального народа и страны, лично я убежден. А в целом это компрадорский союз прежде всего коррумпированного чиновничества и финансово - сырьевого олигархата. И даже из этой новости, видна их подлость и враждебность. Теперь о Путине! Ишь, ты, "бояре плохие", а "Царь" хороший, но не может! ЛОЖЬ и ЛАПША!!! Сталин смог?! Ли Куан Ю в Сингапуре, смог? Китай (от Ден Сяопина до Си Дзипина) смог? Ротенберги друзья Путина? ПЛАТОН залез в карман? Вспомним народную мудрость, скажи мне кто твой друг и ....! Путин говорите незаменим? Тогда, смотреть обязательно https://www.youtube.com/watch?v=jwb0RLVMSe0 А вот один из возможных кандидатов и результаты его отношения и труда, смотреть обязательно https://www.youtube.com/watch?v=rc7fXFzYovQ Далее, если интересно, инфу найдете на ю тубе. Хватит быть зомби-быдлом, пора прозреть и стать гражданином! И это шанс, эволюционно изменить ситуацию, возможно последний! Если КПРФ опять двинет Зюганова, то это их политический конец. Навальный сработать может так, его не допускают к выборам и он призывает к бойкоту и Путин проходит. Или его допускают, но побеждает Путин и он начинает протесты. А сторонников, он набирает активно и не мало. Но и в первом и во втором случае протесты "под Навальным". Путин, ну и вообще все эти ... водят в действие налоги, поборы, затем результат сказывается на народе и реакция народа, умноженная на протест Навалистов, стычки с боевыми отрядами чиновничеств и майдаун или гражданская война. Вопрос, в том, чего хотят спонсоры Навального и кто они. Навальный, это критик со знанием ораторского искусства и НЛП, но не созидатель. Грудинин больше созидатель, которому есть чем это доказать. Но даже у национально - патриотических директоров, нет столько денег, что бы развернуть такую пропаганду, как развернул Навальный. Думайте! Еще, вариант, и Грудинина выдвинули и допустили, но опять нарисовали Путина и далее опять поборы, коррупция, обнищание, взрыв. Но тогда, когда Грудинин станет известен, как кандидат, есть шанс успеть и не допустить во власть агентов Запада типа Порошенко и Ко, как на Украине и не дать успеть войскам НАТО воспользоваться Договором. Как говорят, есть Договор, подписанный Путиным, предоставляющий НАТО право, ввести войска в случае серьезных выступлений или гражданской войны. Успеть и не допустить, объединившись вокруг ПДС НПСР, Грудинина, кандидатство которого даст узнаваемость и известность. Ну а лично мне, ни такой Президент, ни такой Парламент, ни такое Правительство, ни коррумпированные чиновники рангом ниже, не нужны! Но не нужна и агентура Запада!
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(без названия)
ТФК написал 12.12.2017 15:09
Один мальчонка предлагал мочить террористов в сортире,
а мочит просто русских.
Встречное предложение мочить козлов и тварей
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ОК!
Секретный сотрудник написал 12.12.2017 12:20
РУССКОЕ ТЯГЛОВОЕ БЫДЛО ОТВЕТИТ ЗА ВСЁ!
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