Мега-аэропорт "Платов" сдали без канализации

Получил я сегодня забавнейшее письмо от френдов из Ростова-на-Дону.

- Есть важная и заслуживающая доверия информация по аэропорту "Платов". Оказывается у этого мегасовременного инженерного объекта нет канализационного отвода. То есть, все что оставляют пассажиры в отхожих местах сливается в выгребные ямы. С момента открытия, то есть с 7 декабря, все выгребные ямы тупо заполнились. И тут выясняется интересный факт: что никто не подумал о том, кто и, главное, куда будет вывозить, простите за прямоту, дерьмо пассажиров. И тут я представляю себе яркую картину: десятки ассенизаторских ЗИЛков несутся по донским полям, развозя во все стороны благую весть об открытии крупнейшего инфраструктурного объекта области!

Нет, подумал я, быть того не может!

Но вот читаю:

Канализацию аэропорта «Платов» построят до конца 2017 года

"В программу подготовки Ростовской области к ЧМ-2018 включили строительство системы водоотведения нового аэропортового комплекса и прилегающих населенных пунктов. Об этом сообщает министерство ЖКХ региона.

К декабрю 2017 года в Ростовской области построят и введут в эксплуатацию комплекс очистных сооружений канализации производительностью 5000 м³/сутки.

Помимо самих очистных сооружений, в проект вошли подводящий коллектор протяженностью 1,8 км и коллектор протяженностью 2,5 км для сброса очищенных и обеззараженных вод.

По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства области Андрея Майера, общая стоимость проекта — 730 млн рублей; 261,6 млн рублей запланировано привлечь из федерального бюджета в 2016 году".

Заметка прошлогодняя, а конец 2017 года - это как раз сейчас. То есть мага-аэропорт сдали в эксплуатацию без канализации! Сейчас всё засрали, вот-вот через край потечет - и начали суетиться.

Ну что, предлагаю пока всем пассажирам выдавать пакетики для дерьма - потом можно будет выбросить в аэропорту назначения, где международные аэропорты все же снабжают канализацией.

Анатолий Баранов