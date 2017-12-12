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Московский листок

Мега-аэропорт "Платов" сдали без канализации

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 9

аэропорт ростов платов
Мега-аэропорт "Платов" сдали без канализации

Получил я сегодня забавнейшее письмо от френдов из Ростова-на-Дону.

- Есть важная и заслуживающая доверия информация по аэропорту "Платов". Оказывается у этого мегасовременного инженерного объекта нет канализационного отвода. То есть, все что оставляют пассажиры в отхожих местах сливается в выгребные ямы. С момента открытия, то есть с 7 декабря, все выгребные ямы тупо заполнились. И тут выясняется интересный факт: что никто не подумал о том, кто и, главное, куда будет вывозить, простите за прямоту, дерьмо пассажиров. И тут я представляю себе яркую картину: десятки ассенизаторских ЗИЛков несутся по донским полям, развозя во все стороны благую весть об открытии крупнейшего инфраструктурного объекта области!

Нет, подумал я, быть того не может!

Но вот читаю:

Канализацию аэропорта «Платов» построят до конца 2017 года

"В программу подготовки Ростовской области к ЧМ-2018 включили строительство системы водоотведения нового аэропортового комплекса и прилегающих населенных пунктов. Об этом сообщает министерство ЖКХ региона. 

К декабрю 2017 года в Ростовской области построят и введут в эксплуатацию комплекс очистных сооружений канализации производительностью 5000 м³/сутки. 

Помимо самих очистных сооружений, в проект вошли подводящий коллектор протяженностью 1,8 км и коллектор протяженностью 2,5 км для сброса очищенных и обеззараженных вод. 

По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства области Андрея Майера, общая стоимость проекта — 730 млн рублей; 261,6 млн рублей запланировано привлечь из федерального бюджета в 2016 году".

Заметка прошлогодняя, а конец 2017 года - это как раз сейчас. То есть мага-аэропорт сдали в эксплуатацию без канализации! Сейчас всё засрали, вот-вот через край потечет - и начали суетиться. 

Ну что, предлагаю пока всем пассажирам выдавать пакетики для дерьма - потом можно будет выбросить в аэропорту назначения, где международные аэропорты все же снабжают канализацией. 

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 22
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Всего комментариев к статье: 9
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с таким названием и канализация?
Правдорубченко написал 12.12.2017 23:00
Как атаман Платов справлял нужду в походах постоянно, на бивуках?! Какие канализации?! По кустам должны бегать в духе славных традиций.
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Re: Хватит нести чушь изучайте открытые источники,а не фейки
Эмпат написал 12.12.2017 14:44
Что ты так гоношишься, Филя?
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Хватит нести чушь изучайте открытые источники,а не фейки
Филипп написал 12.12.2017 13:48
https://news.rambler.ru/disasters/38450485-sistemu-vodootvedeniya-aeroporta-platov-vveli-v-ekspluatatsiyu/
Давно все введено в строй и работает. Жаба душит,что классный аэропорт,надо придумать,как с ОИ в Сочи
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Re: Мы на выдумки хитры
Филипп написал 12.12.2017 13:46
Бред полный . Давно все построили и ввели в строй. Как с ОИ в Сочи. Жаба душит.
https://news.rambler.ru/disasters/38450485-sistemu-vodootvedeniya-aeroporta-platov-vveli-v-ekspluatatsiyu/
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По статистике
Френд не из Ростова написал 12.12.2017 12:40
80% россиян какают в дыры на свежем воздухе. По секретным данным инопланетян - это полезно для здоровья.
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Re: Ваша публикация факт
Хо написал 12.12.2017 12:15
Надо быть одним из последних идиотов в Ростове, чтобы верить словам Сидаша и бреду который распыляет вокруг себя, проплаченное из областного бюджета ДНО24
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Мы на выдумки хитры
Eva Ete написал 12.12.2017 12:08
Аэропорт без канализации вполне может обслуживать три категории граждан:
Пенсионеров &#8211; им все равно с... нечем;
Младенцев &#8211; они гадят в памперсы;
Депутатов &#8211; они с... друг на друга.
(из народного фольклора)
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Ваша публикация фейк
Николай написал 12.12.2017 11:57
Вы запостились фейк
http://don24.ru/rubric/transport/v-aeroportu-platov-zarabotali-tualety.html
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(без названия)
Лис написал 12.12.2017 11:42
Поздно пить "боржоми".Фундаментальная основа криминального режима-это коррупция и круговая порука.Чтобы при СССР ввели гражданский объект в эксплуатацию без централизованной канализации-это просто нонсенс.Банда изменников Советской Родины специально похерила все СНИПы и ГОСТы начиная с Лужкова и Батуриной.
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