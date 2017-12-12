Мега-аэропорт "Платов" сдали без канализации

Получил я сегодня забавнейшее письмо от френдов из Ростова-на-Дону.
- Есть важная и заслуживающая доверия информация по аэропорту "Платов". Оказывается у этого мегасовременного инженерного объекта нет канализационного отвода. То есть, все что оставляют пассажиры в отхожих местах сливается в выгребные ямы. С момента открытия, то есть с 7 декабря, все выгребные ямы тупо заполнились. И тут выясняется интересный факт: что никто не подумал о том, кто и, главное, куда будет вывозить, простите за прямоту, дерьмо пассажиров. И тут я представляю себе яркую картину: десятки ассенизаторских ЗИЛков несутся по донским полям, развозя во все стороны благую весть об открытии крупнейшего инфраструктурного объекта области!
Нет, подумал я, быть того не может!
Но вот читаю:
Канализацию аэропорта «Платов» построят до конца 2017 года
"В программу подготовки Ростовской области к ЧМ-2018 включили строительство системы водоотведения нового аэропортового комплекса и прилегающих населенных пунктов. Об этом сообщает министерство ЖКХ региона.
К декабрю 2017 года в Ростовской области построят и введут в эксплуатацию комплекс очистных сооружений канализации производительностью 5000 м³/сутки.
Помимо самих очистных сооружений, в проект вошли подводящий коллектор протяженностью 1,8 км и коллектор протяженностью 2,5 км для сброса очищенных и обеззараженных вод.
По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства области Андрея Майера, общая стоимость проекта — 730 млн рублей; 261,6 млн рублей запланировано привлечь из федерального бюджета в 2016 году".
Заметка прошлогодняя, а конец 2017 года - это как раз сейчас. То есть мага-аэропорт сдали в эксплуатацию без канализации! Сейчас всё засрали, вот-вот через край потечет - и начали суетиться.
Ну что, предлагаю пока всем пассажирам выдавать пакетики для дерьма - потом можно будет выбросить в аэропорту назначения, где международные аэропорты все же снабжают канализацией.
Анатолий Баранов
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Правдорубченко написал 12.12.2017 23:00
Эмпат написал 12.12.2017 14:44
Филипп написал 12.12.2017 13:48
Давно все введено в строй и работает. Жаба душит,что классный аэропорт,надо придумать,как с ОИ в Сочи
Филипп написал 12.12.2017 13:46
https://news.rambler.ru/disasters/38450485-sistemu-vodootvedeniya-aeroporta-platov-vveli-v-ekspluata
Френд не из Ростова написал 12.12.2017 12:40
Хо написал 12.12.2017 12:15
Eva Ete написал 12.12.2017 12:08
Пенсионеров – им все равно с... нечем;
Младенцев – они гадят в памперсы;
Депутатов – они с... друг на друга.
(из народного фольклора)
Николай написал 12.12.2017 11:57
http://don24.ru/rubric/transport/v-aeroportu-platov-zarabotali-tualety.html
Лис написал 12.12.2017 11:42