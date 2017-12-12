В Счетной палате придумали как увеличить сборы с имущества россиян

Счетная палата РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов с физлиц за 2014 - 2015 годы разработала пакет предложений по реформированию этой системы, сообщает РБК.

В частности, ведомство считает необходимым провести государственный кадастровый учет объектов недвижимости, права на которые возникли до 31 декабря 1998 года, чтобы можно было оценить их кадастровую стоимость и исчислять налог. "Во многих случаях данные объекты находятся «вне поля зрения» налоговых органов. Кроме того, данная проблема объективно затрудняет гражданский оборот таких объектов — по ним невозможно независимо проверить историю сделок, узнать о наличии собственника, фактическом местоположении на местности и т.д. Особенно это касается имущества, принадлежащего частным лицам, — старых дач, квартир и т.д.", - пояснил агентству руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов.

Также ведомство предлагает пересмотреть в ряде субъектов РФ систему предоставления льгот фермерам по налогу на транспорт, без ограничения по количеству и мощности транспортных средств, а также по виду их использования. "Это приводит к регистрации на одного главу крестьянского (фермерского) хозяйства нескольких автомобилей (от двух до восьми), включая автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (среди которых Lexus LХ570, Infiniti FХ45, BMW 740IА)", — пишет Счетная палата.

Счетная палата также обращает внимание на злоупотребления, которые встречаются при постановке на учет объектов капитального строительства. В связи с этим предлагается нормативно закрепить определения терминов «индивидуальный жилой дом», «гараж», «сарай», «единый недвижимый комплекс», «объект незавершенного строительства», «иные здания».

Также ведомство предлагает ускорить проведение во всех населенных пунктах страны комплексных кадастровых работ, чтобы сделать информацию о земельных объектах корректной и актуальной.

Агентство отмечает, что Счетная палата направила результаты проверки и свои предложения в правительство, ФНС и Росреестр.