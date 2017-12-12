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Московский листок

В Счетной палате придумали как увеличить сборы с имущества россиян

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 14

В Счетной палате придумали как увеличить сборы с имущества россиян

Счетная палата РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов с физлиц за 2014 - 2015 годы разработала пакет предложений по реформированию этой системы, сообщает РБК.

В частности, ведомство считает необходимым провести государственный кадастровый учет объектов недвижимости, права на которые возникли до 31 декабря 1998 года, чтобы можно было оценить их кадастровую стоимость и исчислять налог. "Во многих случаях данные объекты находятся «вне поля зрения» налоговых органов. Кроме того, данная проблема объективно затрудняет гражданский оборот таких объектов — по ним невозможно независимо проверить историю сделок, узнать о наличии собственника, фактическом местоположении на местности и т.д. Особенно это касается имущества, принадлежащего частным лицам, — старых дач, квартир и т.д.", - пояснил агентству руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов.

Также ведомство предлагает пересмотреть в ряде субъектов РФ систему предоставления льгот фермерам по налогу на транспорт, без ограничения по количеству и мощности транспортных средств, а также по виду их использования. "Это приводит к регистрации на одного главу крестьянского (фермерского) хозяйства нескольких автомобилей (от двух до восьми), включая автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с. (среди которых Lexus LХ570, Infiniti FХ45, BMW 740IА)", — пишет Счетная палата.

Счетная палата также обращает внимание на злоупотребления, которые встречаются при постановке на учет объектов капитального строительства. В связи с этим предлагается нормативно закрепить определения терминов «индивидуальный жилой дом», «гараж», «сарай», «единый недвижимый комплекс», «объект незавершенного строительства», «иные здания».

Также ведомство предлагает ускорить проведение во всех населенных пунктах страны комплексных кадастровых работ, чтобы сделать информацию о земельных объектах корректной и актуальной.

Агентство отмечает, что Счетная палата направила результаты проверки и свои предложения в правительство, ФНС и Росреестр.

 



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Всего комментариев к статье: 14
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(без названия)
Скат написал 12.12.2017 19:55
Но прогрессивную налоговую шкалу ***** в госдуре и в кремлях вводить не собираются! Что-то это все больше напоминает 1914-1916 годы. "элитке" не страшно? Видимо по тупости - нет!
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Re: крестьянин-крестьянину
крестьянин написал 12.12.2017 16:38
Баранов! Ты же перепутал статьи! Этот комментарий надо было писать к аэропорту "Платов". И так невразумительно написано,что ничего понять нельзя.
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Голосуйте за ЛДПР! Партию мелкой буржуазии!
Агитатор написал 12.12.2017 16:19
Старый анекдот, из газеты Дуэль за 1991 год.
Жириновского спрашивают: "Есть ли жизнь на Марсе".
Ответ: "Тоже нет".
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есть
шанс написал 12.12.2017 16:15
что мы тоже когда-нибудь чего-нибудь придумаем - Советскую Власть, например?
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(без названия)
крестьянин написал 12.12.2017 15:59
Как я понял "ЕДИНЫЙ НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС"-туалет-уборная, наконец-то нашелся умный человек, а то опорожниться без налога невозможно.
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(без названия)
правофланговый написал 12.12.2017 15:35
Теперь что - если на землю (по Московской облассти) 90 % оформлили, то вот строения - нет, теперь за горло берут чтобы регистрировали строения и в СНТ тоже, вот в чем петрушка вся.
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Re:
правофланговый написал 12.12.2017 15:32
Скорее перекупают более богатые соседи в качестве второго и более участка. Если СНТ, то в Подмосковных СНТ кое где взносы в общей сложности достигли 30 тысяч . А доехать, плюс еще надо все время что-то подделывать это тоже деньги , ну и налог все больше становится отнюдь некопеечным. Непонял, что переоцинивать что ли будут или что , неясно пока..
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(без названия)
гарант написал 12.12.2017 15:32
А вы голосуйте правильно....
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Re: сколько иожно
а1 написал 12.12.2017 15:07
дачи граждане роскошь,а за нее надо платить
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Re: сколько можно давить то народ????
что вы народ давите???? написал 12.12.2017 14:30
маслице кровяное нужно
(для працветания Расеи)
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(без названия)
сколько можно???? написал 12.12.2017 14:15
люди уже бросают дачи,из за того, что не могут заплатить выросший в несколько раз налог на недвижимость!!!!
сколько можно давить то народ????вводите прогрессивную шкалу налогообложения,налог на роскошь!что вы народ давите????
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Re: Дерьмовый рф-капитализм подлежит перегнивает в 100% катаклизм.
этнограф написал 12.12.2017 14:04
Опять русские поднимаются со своей всеохватной душой. А може хватит? У себя бы в доме порядок навести.Или все-таки не могут обойтись без максимы: " Он трезво судит о земле, в мистической купаясь мгле".
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Дерьмовый рф-капитализм подлежит перегнивает в 100% катаклизм.
легитимный написал 12.12.2017 12:41
Трудовой народ ( РСФСР-СССР ) возвращайся из нелегитимного ( глободерьмового-воровского ) капитализма в МИРОВОЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС с перспективой создания МИРОВОГО СССР ( с освобождением всех
граждан-землян от всех форм эксплуатации со 100 % ликвидацией эксплуататоров для МИРОВОГО ТРУДОВОГО НАРОДА ).
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(без названия)
Лис написал 12.12.2017 12:23
И кому тогда нужны будут Собянинские квартиры если расходы на содержание частной собственности только увеличиваются?...Средний класс уничтожен.Ни один нормальный человек заниматься бизнесом при тотальной коррупции власти просто не будет.
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