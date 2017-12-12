Россия будет отстаивать независимость Луны и астероидов

Россия намерена вынести на обсуждение ООН проект изменений в международное законодательство о добыче ресурсов на астероидах и Луне. Как сообщает газета "Известия" ссылкой на второго секретаря правового департамента МИД РФ Ольгу Волынскую, соответствующая инициатива будет внесена в апреле 2018 года на заседании юридического комитета ООН по космосу в Вене.

По ее словам, Москва, основываясь на Договоре о космосе, предлагает сделать обязательным для всех стран требование о невозможности присвоения полезных ископаемых в космосе. Имплементационное соглашение разработали МИД и «Роскосмос».

"Соглашением мы предлагаем мировому сообществу ввести международно-правовой механизм реализации этого договора", - заявила Волынская.

Вопрос о пересмотре международного законодательства о добыче ресурсов вне Земли впервые был поднят в 2015 году. Тогда в США был принят закон, который наделил американские компании правом добывать, присваивать, владеть, транспортировать и продавать ресурсы других небесных тел, что вызвало много возражений в других странах.

Отметим, что российская лунная программа предполагает в 2040-х годах начать строительство базы на Луне, а с 2050 года начать исследование и освоение природных ресурсов естественного спутника Земли.