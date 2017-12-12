Россия будет отстаивать независимость Луны и астероидов

Россия намерена вынести на обсуждение ООН проект изменений в международное законодательство о добыче ресурсов на астероидах и Луне. Как сообщает газета "Известия" ссылкой на второго секретаря правового департамента МИД РФ Ольгу Волынскую, соответствующая инициатива будет внесена в апреле 2018 года на заседании юридического комитета ООН по космосу в Вене.
По ее словам, Москва, основываясь на Договоре о космосе, предлагает сделать обязательным для всех стран требование о невозможности присвоения полезных ископаемых в космосе. Имплементационное соглашение разработали МИД и «Роскосмос».
"Соглашением мы предлагаем мировому сообществу ввести международно-правовой механизм реализации этого договора", - заявила Волынская.
Вопрос о пересмотре международного законодательства о добыче ресурсов вне Земли впервые был поднят в 2015 году. Тогда в США был принят закон, который наделил американские компании правом добывать, присваивать, владеть, транспортировать и продавать ресурсы других небесных тел, что вызвало много возражений в других странах.
Отметим, что российская лунная программа предполагает в 2040-х годах начать строительство базы на Луне, а с 2050 года начать исследование и освоение природных ресурсов естественного спутника Земли.
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что бы написал 12.12.2017 16:20
!!!!TOT! TOTJAS!!!& написал 12.12.2017 15:29
а.р.х.а.н.г.е.л Гавриил написал 12.12.2017 15:12
Жзлджлждлждл написал 12.12.2017 14:53
Типо - вааще ни-ни: и пылинку с тропинок далеких планет тронуть низзя?
Иле - месторождение песка на -дцатой луне энэнной планеты альфыцентавры не могет принадлежать буркинефасо? И никому, да? А тока фсем, панимайш! А кого, бл, поймают на контрабанде оного песочка, тому ниибаццо международныйя санкцийи!
...лавров, давай - говори...
Светослав------------------------ написал 12.12.2017 14:12
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Злые языки из сферы фотоискусства утверждают: для того, шоб при съемке на Луне были видны звезды, надо ставить большую выдержку, но при этом на фотке будут размыты изображения главных героев -- астронавтов... Посему на фотках лунного неба и нет звезд. Вот такая вот загогулина панимаш...
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Левон Георгиевич Казарян написал 12.12.2017 13:35
"- Лунных богачей не интересуют звезды, - сказал Альфа."
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Вот почему на снимках НАСА якобы с Луны нет звезд.
Ченко написал 12.12.2017 13:34
А до "присвоения полезных ископаемых в космосе." еще дальше чем от Владивостока до Киева ползком, насчет этого бабушка в решето смотрела, да не увидела и скорей всего, человечество научится синтезировать металлы, углеводороды и т.д. раньше, чем появится возможность присвоения полезных ископаемых в космосе.
Светослав------------------------ написал 12.12.2017 13:07
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Спасибо, поржал ))
Налицо жалкая потуга сколенвставашек ограничить других в том, шо сами рукожопые сделать уже не в состоянии. Но кто теперь из нормальных стран сядет с разсеей по-большому на одном гектаре, не говоря уже о подписании договоров?.. Разсеюжку либо пошлют деликатно, либо в очередной раз повозят мордой об асфальт.
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Лис написал 12.12.2017 12:57