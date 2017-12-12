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Московский листок

Россия будет отстаивать независимость Луны и астероидов

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 9

Россия будет отстаивать независимость Луны и астероидов

Россия намерена вынести на обсуждение ООН проект изменений в международное законодательство о добыче ресурсов на астероидах и Луне. Как сообщает газета "Известия" ссылкой на второго секретаря правового департамента МИД РФ Ольгу Волынскую, соответствующая инициатива будет внесена в апреле 2018 года на заседании юридического комитета ООН по космосу в Вене.

По ее словам, Москва, основываясь на Договоре о космосе, предлагает сделать обязательным для всех стран требование о невозможности присвоения полезных ископаемых в космосе. Имплементационное соглашение разработали МИД и «Роскосмос».

"Соглашением мы предлагаем мировому сообществу ввести международно-правовой механизм реализации этого договора", - заявила Волынская.

Вопрос о пересмотре международного законодательства о добыче ресурсов вне Земли впервые был поднят в 2015 году. Тогда в США был принят закон, который наделил американские компании правом добывать, присваивать, владеть, транспортировать и продавать ресурсы других небесных тел, что вызвало много возражений в других странах.

Отметим, что российская лунная программа предполагает в 2040-х годах начать строительство базы на Луне, а с 2050 года начать исследование и освоение природных ресурсов естественного спутника Земли.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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главное
что бы написал 12.12.2017 16:20
когда понесут вносить - были в безцветной одежде и без флага...
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Re:
!!!!TOT! TOTJAS!!!& написал 12.12.2017 15:29
-Таки глупые компашки уже побежали камни на астероидах и Луне собирать... То таки да... Кстати, амерский лунный грунт, который козменоты привезли с таки холливуцкой Луны - кто-то, таки наверное, с3,1416-здил! Они этот грунт выдают для исследований по маленьким таки песчинкам и то - какую-то хню таки непонятную... То таки да...
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(без названия)
а.р.х.а.н.г.е.л Гавриил написал 12.12.2017 15:12
Прям смехопанорама какая.... Какие в пиз... у космосы, ископаемые, перспективы..... гы... гы. Рфыя в ближайшем будущем усохнет до Мацковского улуса либо станет северной провинцией Китая....:)
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(без названия)
Жзлджлждлждл написал 12.12.2017 14:53
Йауйейю. - Эт че еще за "невозможность присвоения полезных ископаемых в космосе"???
Типо - вааще ни-ни: и пылинку с тропинок далеких планет тронуть низзя?
Иле - месторождение песка на -дцатой луне энэнной планеты альфыцентавры не могет принадлежать буркинефасо? И никому, да? А тока фсем, панимайш! А кого, бл, поймают на контрабанде оного песочка, тому ниибаццо международныйя санкцийи!
...лавров, давай - говори...
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Re: Левон Георгиевич Казарян написал
Светослав------------------------ написал 12.12.2017 14:12
\\\Вот почему на снимках НАСА якобы с Луны нет звезд.///
.
Злые языки из сферы фотоискусства утверждают: для того, шоб при съемке на Луне были видны звезды, надо ставить большую выдержку, но при этом на фотке будут размыты изображения главных героев -- астронавтов... Посему на фотках лунного неба и нет звезд. Вот такая вот загогулина панимаш...
.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 12.12.2017 13:35
Лис написал 12.12.2017 12:57
"- Лунных богачей не интересуют звезды, - сказал Альфа."
- - - - - - -
Вот почему на снимках НАСА якобы с Луны нет звезд.
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Логично, но реакционно...
Ченко написал 12.12.2017 13:34
Главный вопрос в другом, а по карману ли Человечеству в настоящем и обозримом будущем космическая-в.ч. лунная- программа?., "Ой, ты,Коля...\Сиди дома не гуляй,\Не ходи на тот конец,\... не носи девкам колец.\\Валенки...\...не подшиты стареньки.\\...Чем подарочки носить,\Лучше б валенки подшить.\\...Суди, люди, суди, Бог,\Как же я любила,\По морозу босиком \К милому ходила...".
А до "присвоения полезных ископаемых в космосе." еще дальше чем от Владивостока до Киева ползком, насчет этого бабушка в решето смотрела, да не увидела и скорей всего, человечество научится синтезировать металлы, углеводороды и т.д. раньше, чем появится возможность присвоения полезных ископаемых в космосе.
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Око видитЪ, да зуб нейметЪ
Светослав------------------------ написал 12.12.2017 13:07
\\\...российская лунная программа предполагает в 2040-х годах начать строительство базы на Луне, а с 2050 года начать исследование и освоение природных ресурсов естественного спутника Земли.///
.
Спасибо, поржал ))
Налицо жалкая потуга сколенвставашек ограничить других в том, шо сами рукожопые сделать уже не в состоянии. Но кто теперь из нормальных стран сядет с разсеей по-большому на одном гектаре, не говоря уже о подписании договоров?.. Разсеюжку либо пошлют деликатно, либо в очередной раз повозят мордой об асфальт.
.
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Незнайка на Луне!
Лис написал 12.12.2017 12:57
"&#8212; Лунных богачей не интересуют звезды, &#8212; сказал Альфа. &#8212; Богачи, словно свиньи, не любят задирать голову, чтоб посмотреть вверх. Их интересуют одни только деньги!"(Н.Носов).
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