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Московский листок

Кокорин умудрился промазать с метра в пустые ворота. Оле-оле-оле-оле!

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 2

Нападающий петербургского ФК "Зенит" Александр Кокорин не смог забить гол грозненскому "Ахмату", несмотря на то, что бил в пустые ворота с расстояния одного метра. Видео было опубликовано на странице сине-бело-голубых в Twitter.

Инцидент произошел в средине второго тайма, когда аргентинский нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони сделал прострел с фланга. Мяч угодил в перекладину и отскочил к Кокорину, который с метра отправил его выше пустых ворот.

Напомним, встреча 20-го тура российской премьер-лиги прошла в понедельник, 11 декабря, и завершилась со счетом 0:0. «Зенит» набрал 37 очков и занимает второе место. Он отстаёт от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

Испанское интернет-портал Marca уже назвал удар Кокорина "промахом года".

 



Рейтинг:   4.67,  Голосов: 12
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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Корка написал 12.12.2017 20:00
Оле-оле-оле-оле! Слава расейским пинателям мяча! Чтобы избежать вселенского позора сборную "встающей с колен в позу "раком" России" уже сейчас следует под благовидным предлогом изъять с ЧМ!
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(без названия)
Философ написал 12.12.2017 19:50
Миллионеры такими глупостями не занимаются, у них по расписание тусовки на лазурном берегу с пару сотней бутылок самого дорогого шампанского
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