Кокорин умудрился промазать с метра в пустые ворота. Оле-оле-оле-оле!

Нападающий петербургского ФК "Зенит" Александр Кокорин не смог забить гол грозненскому "Ахмату", несмотря на то, что бил в пустые ворота с расстояния одного метра. Видео было опубликовано на странице сине-бело-голубых в Twitter.

Инцидент произошел в средине второго тайма, когда аргентинский нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони сделал прострел с фланга. Мяч угодил в перекладину и отскочил к Кокорину, который с метра отправил его выше пустых ворот.

Напомним, встреча 20-го тура российской премьер-лиги прошла в понедельник, 11 декабря, и завершилась со счетом 0:0. «Зенит» набрал 37 очков и занимает второе место. Он отстаёт от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

Испанское интернет-портал Marca уже назвал удар Кокорина "промахом года".