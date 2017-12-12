Россияне продолжают залезать в долги

Объем рынка микрозаймов по итогам текущего года вырастет на треть и составит 242 млрд рублей. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на обзор МФО "Домашние деньги", в среднем на российскую семью приходится около 0,7 займов в микрофинансовых организациях, но в некоторых регионах этот показатель достигает двух-трех.

Больше всего займов было оформлено в 2017 году гражданами в Ленинградской области — около трех на семью, далее идет Москва — два займа на домохозяйство, Калужская и Свердловская области — по 1,1 займа. На Ставропольскую и Тюменскую область приходится по одному займу на домохозяйство, а на Омскую и Смоленскую область — по 0,9.

Уровень PTI (отношение суммы ежемесячного платежа по кредитам к сумме ежемесячного дохода заемщика) в текущем году вырастет до 17,2% против 17% в 2012-2015 годах.

В обзоре отмечается, что в текущем году резко выросло количество повторных обращений за займами от клиентов. На данный момент практически половина заемщиков обращаются за вторым и более займами.

В целом же по итогам 2017 года совокупный объем портфеля микрозаймов достигнет порядка 242 млрд рублей (+30%), тогда как в 2016 году объем рынка микрозаймов оценивался в 186 млрд рублей, отмечают аналитики.

"МФО становится последним прибежищем в ситуации, когда деньги необходимы здесь и сейчас. Микрофинансовые организации, напротив, выдают займы практически любому желающему, был бы с собой паспорт и более-менее порядочный внешний вид", - пояснил ситуацию заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин.

По словам начальника управления кредитования РосЕвроБанка Дениса Притуло, рынок МФО растет из-за падения реальных доходов населения и все большего ужесточения банковского контроля.

Напомним, по данным Росстата, за январь-октябрь реальные располагаемые доходы упали на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом реальные доходы населения сокращаются четвертый год подряд: в 2016 году они упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году снизились на 0,7%.