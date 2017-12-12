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Московский листок

Россияне продолжают залезать в долги

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 4

Россияне продолжают залезать в долги

Объем рынка микрозаймов по итогам текущего года вырастет на треть и составит 242 млрд рублей. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на обзор МФО "Домашние деньги", в среднем на российскую семью приходится около 0,7 займов в микрофинансовых организациях, но в некоторых регионах этот показатель достигает двух-трех.

Больше всего займов было оформлено в 2017 году гражданами в Ленинградской области — около трех на семью, далее идет Москва — два займа на домохозяйство, Калужская и Свердловская области — по 1,1 займа. На Ставропольскую и Тюменскую область приходится по одному займу на домохозяйство, а на Омскую и Смоленскую область — по 0,9.

Уровень PTI (отношение суммы ежемесячного платежа по кредитам к сумме ежемесячного дохода заемщика) в текущем году вырастет до 17,2% против 17% в 2012-2015 годах.

В обзоре отмечается, что в текущем году резко выросло количество повторных обращений за займами от клиентов. На данный момент практически половина заемщиков обращаются за вторым и более займами.

В целом же по итогам 2017 года совокупный объем портфеля микрозаймов достигнет порядка 242 млрд рублей (+30%), тогда как в 2016 году объем рынка микрозаймов оценивался в 186 млрд рублей, отмечают аналитики.

"МФО становится последним прибежищем в ситуации, когда деньги необходимы здесь и сейчас. Микрофинансовые организации, напротив, выдают займы практически любому желающему, был бы с собой паспорт и более-менее порядочный внешний вид", - пояснил ситуацию заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин.

По словам начальника управления кредитования РосЕвроБанка Дениса Притуло, рынок МФО растет из-за падения реальных доходов населения и все большего ужесточения банковского контроля.

Напомним, по данным Росстата, за январь-октябрь реальные располагаемые доходы упали на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом реальные доходы населения сокращаются четвертый год подряд: в 2016 году они упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году снизились на 0,7%.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
!!TOTOQQ!TO-TAKI--Q&!!& написал 13.12.2017 01:45
"Больше всего займов было оформлено в 2017 году гражданами в Ленинградской области &#8212; около трех на семью, далее идет Москва &#8212; два займа на домохозяйство"
- То таки когда эта сволочь еще в долбостройку миллионами выходила ан улицы искать Золото Партии, Мне удалось таки понять, что таки в этих регионах - самая высокая концентрация ублюдков и идиолтиков на душу населючества! То таки да! Таки там же собрались шумною толпою безумные вчонкины и бесноватые гав-нолики - то таки да...
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(без названия)
Чингачгук написал 12.12.2017 18:43
Само собой понятно,что от "хорошей жизни" никто в долги залазить не будет,тем более,под такие грабительские проценты,которые практикуются при микрозаймах.Неудивительно,что такие кредиты раздают направо и налево,не очень удивительно,что их берут,учитывая стабильное падение уровня жизни,гораздо более непонятно-в чем долгосрочный гешефт государства,которое фактически потворствует грабежу населения,неужели в том,чтобы мошенники расплодились в геометрической прогрессии,а большая часть населения,превратилась в маргиналов и вымогательство стало абсолютно законной "нормой жизни"?Или,"элита"мысленно давно находится за бугром и в России присутствует только для того,чтобы еще пополнить свои заграничные счета,а будет ли в России "расти трава"после ее бегства-абсолютно никому не интересно. .
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Баллада о вольных стрелках.
Ченко написал 12.12.2017 17:31
Если рыщут за твоею\ Непокорной головой,\Чтоб петлей худую шею\Сделать более худой,\ Нет надежнее приюта -\Скройся в лес, не пропадешь,\Если продан ты кому-то\ С потрохами ни за грош.\\Бедняки и бедолаги,\ Презирая жизнь слуги,\И бездомные бродяги,\У кого одни долги, -\Все, кто загнан, неприкаян,\В этот вольный лес бегут,\ Потому что здесь хозяин -Славный парень Робин Гуд!\\Здесь с полслова понимают,\Не боятся острых слов,\Здесь с почетом принимают\Оторви-сорви-голов.\ И скрываются до срока\Даже рыцари в лесах:\Кто без страха и упрека -\Тот всегда не при деньгах.\\Знают все оленьи тропы,\Словно линии руки,\В прошлом слуги и холопы,\Ныне - вольные стрелки.\Здесь того, кто все теряет,\Защитят и сберегут\ По лесной стране гуляет\Славный парень Робин Гуд!\\И живут да поживают,\Всем запретам вопреки,\И ничуть не унывают\ Эти вольные стрелки.\Спят, укрывшись звездным небом,\Мох под ребра подложив.\Им, какой бы холод ни был,\Жив - и славно, если жив.\Но вздыхают от разлуки,-\Где-то дом и клок земли,-\Да подлаживают луки,\ Чтоб в бою не подвели.\ И стрелков не сыщешь лучших.\Что же завтра, где их ждут? -\Скажет лучший в мире лучник,\Славный парень Робин Гуд! (В.С.Высцкий)
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Знаю о чем говорю
Коллектор - политический написал 12.12.2017 15:47
Россияне не залезают, их загоняют в долги!!!
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