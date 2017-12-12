"Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты 11 "нежелательных" организаций"

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор запрос с требованием заблокировать сайты 11 организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ, сообщает RNS со ссылкой на сообщение ведомства.

Речь идет о сайтах "Национального фонда в поддержку демократии" (The National Endowment for Democracy), "Института Открытое Общество Фонд Содействия" (OSI Assistance Foundation), "Фонда Открытое общество" (Open Society Foundation), "Института современной России", "Американо-российский фонда по экономическому и правовому развитию" и др.

"Генеральная прокуратура также требует ограничить доступ к зеркалам данных интернет-ресурсов. Указанные в требованиях интернет-ресурсы внесены в соответствующий реестр с целью блокировки операторами связи", отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Ранее стало известно, что ведомство по требованию Генпрокуратуры заблокировало сайт движения "Открытая Россия". В настоящее время он недоступен у большинства провайдеров. "Сайт "Открытой России" начали блокировать на территории России. Страница не открывается через большинство провайдеров", - говорится в сообщении на движения.

В Роскомнадзоре пояснили, что причиной блокировки стала статья ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в случае обнаружения там информации, "содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации".

"Заблокированы сайты движения "Открытая Россия" (or.team), "Открытых выборов" и "Открытого университета" (ov.openrussia.org, openuni.io), а также khodorkovsky.ru", - сообщается на сайте движения. Причина блокировки - та же статья.