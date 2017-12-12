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Московский листок

Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты 11 "нежелательных" организаций

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 2

Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты 11 "нежелательных" организаций

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор запрос с требованием заблокировать сайты 11 организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ, сообщает RNS со ссылкой на сообщение ведомства.

Речь идет о сайтах "Национального фонда в поддержку демократии" (The National Endowment for Democracy), "Института Открытое Общество Фонд Содействия" (OSI Assistance Foundation), "Фонда Открытое общество" (Open Society Foundation), "Института современной России", "Американо-российский фонда по экономическому и правовому развитию" и др.

"Генеральная прокуратура также требует ограничить доступ к зеркалам данных интернет-ресурсов. Указанные в требованиях интернет-ресурсы внесены в соответствующий реестр с целью блокировки операторами связи", отмечается в сообщении Роскомнадзора.

Ранее стало известно, что ведомство по требованию Генпрокуратуры заблокировало сайт движения "Открытая Россия". В настоящее время он недоступен у большинства провайдеров. "Сайт "Открытой России" начали блокировать на территории России. Страница не открывается через большинство провайдеров", - говорится в сообщении на движения.

В Роскомнадзоре пояснили, что причиной блокировки стала статья ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в случае обнаружения там информации, "содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации".

"Заблокированы сайты движения "Открытая Россия" (or.team), "Открытых выборов" и "Открытого университета" (ov.openrussia.org, openuni.io), а также khodorkovsky.ru", - сообщается на сайте движения. Причина блокировки - та же статья.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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!!TOTOQQ!TO-TAKI--Q&!!!& написал 13.12.2017 01:40
"Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты 11 "нежелательных" организаций"
-Таки это же самым отмороженным ублюдкам заблокировали, а сколько подобных контор бесноватые гав-нолиик и безумные вчонкины таки за амерские, сионофашитские и буржуйские печеньки по всей таки стране наоткрывали? Тут таки уже впору в Магаданшине бараки восстанавливать...
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мавры
могут написал 12.12.2017 16:40
уходить
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