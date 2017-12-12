Взрыв в Австрии - поставки газа прерваны в Италию, Венгрию и Словению

Поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению прерваны после аварии на одном из крупнейших газораспределительных предприятий Европы близ города Баумгартен-ан-дер-Марх (федеральная земля Нижняя Австрия), передает агентство Bloomberg со ссылкой на австрийский регулятор E-Control.
Австрийская полиция уже заявила, что взрыв на газораспределительной станции произошел по техническим причинам, в результате взрыва погиб один человек, 18 пострадали.
Bloomberg сообщает со ссылкой на компанию-оператор газовой сети Gas Connect Austria, что терминалу нанесен серьезный ущерб, причина взрыва неясна. Когда будут восстановлены поставки, неизвестно, отмечает компания.
- Не будем строить предположений, но как-то не верится в нерукотворность взрыва на ГРС, обеспечивающей газом три страны, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.
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гоблин написал 12.12.2017 23:06
Встаньте братья и возрадуйтесь(арамейский) написал 12.12.2017 18:35
просто парень написал 12.12.2017 18:09
ТФК написал 12.12.2017 15:49
Вопрос о дополнительных нитках газопровода тормозиться Европой
Решили подтолкнуть
!!!!TOT!TOTJAS!!!& написал 12.12.2017 15:24
так то оно... написал 12.12.2017 14:59
еще один аргумент в строительство "северного потока-2"!!!!
Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 12.12.2017 14:54
Лис написал 12.12.2017 14:45
Левон Георгиевич Казарян написал 12.12.2017 14:41
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Видимо, так в Европе борются с газовой зависимостью от России.
Левон Георгиевич Казарян написал 12.12.2017 14:38
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Если это российский газ, то подозрения возникают.