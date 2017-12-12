Взрыв в Австрии - поставки газа прерваны в Италию, Венгрию и Словению

Поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению прерваны после аварии на одном из крупнейших газораспределительных предприятий Европы близ города Баумгартен-ан-дер-Марх (федеральная земля Нижняя Австрия), передает агентство Bloomberg со ссылкой на австрийский регулятор E-Control.

Австрийская полиция уже заявила, что взрыв на газораспределительной станции произошел по техническим причинам, в результате взрыва погиб один человек, 18 пострадали.

Bloomberg сообщает со ссылкой на компанию-оператор газовой сети Gas Connect Austria, что терминалу нанесен серьезный ущерб, причина взрыва неясна. Когда будут восстановлены поставки, неизвестно, отмечает компания.

- Не будем строить предположений, но как-то не верится в нерукотворность взрыва на ГРС, обеспечивающей газом три страны, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.