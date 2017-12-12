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Московский листок

Взрыв в Австрии - поставки газа прерваны в Италию, Венгрию и Словению

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 10

Взрыв в Австрии - поставки газа прерваны в Италию, Венгрию и Словению

Поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению прерваны после аварии на одном из крупнейших газораспределительных предприятий Европы близ города Баумгартен-ан-дер-Марх (федеральная земля Нижняя Австрия), передает агентство Bloomberg со ссылкой на австрийский регулятор E-Control.

Австрийская полиция уже заявила, что взрыв на газораспределительной станции произошел по техническим причинам, в результате взрыва погиб один человек, 18 пострадали.

Bloomberg сообщает со ссылкой на компанию-оператор газовой сети Gas Connect Austria, что терминалу нанесен серьезный ущерб, причина взрыва неясна. Когда будут восстановлены поставки, неизвестно, отмечает компания.

- Не будем строить предположений, но как-то не верится в нерукотворность взрыва на ГРС, обеспечивающей газом три страны, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. 

 

 



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Всего комментариев к статье: 10
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Re: Лишний повод отказаться от одного газопровода
гоблин написал 12.12.2017 23:06
Дима, а ничего, что половина газа в Баумгартене - норвежского?
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(без названия)
Встаньте братья и возрадуйтесь(арамейский) написал 12.12.2017 18:35
Украина потеряла до трети транзита в Европу. А нам не привыкать терять. Лехаим.
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шо?!
просто парень написал 12.12.2017 18:09
Путин придумал бонбу, которая сама скачет по газовым трубам? Ждем сообщений об этом в самой правдивом украинском средстве массовой дезинформации.
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(без названия)
ТФК написал 12.12.2017 15:49
Думаю глубже копать надо
Вопрос о дополнительных нитках газопровода тормозиться Европой
Решили подтолкнуть
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Re:
!!!!TOT!TOTJAS!!!& написал 12.12.2017 15:24
-Таки австропитеки не углядели - то таки да! Еуро-пейские ценности взлетели на воздух, а таки потому, что там таки танцуют "Летку-Еньку", а гайки на трубе не закрутили и бармалеев в страну завозят, чтобы и с ними таки танцевать... То таки да...
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(без названия)
так то оно... написал 12.12.2017 14:59
видать рогулей из нищенки побирушки украины, в качестве гастеров на работу взяли...
еще один аргумент в строительство "северного потока-2"!!!!
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье.-+ написал 12.12.2017 14:54
Лишний повод отказаться от одного газопровода по которому газ поступает из одного источника-кацапомойки,проведя дополнительные магистрали от побережья Балтийского моря.
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(без названия)
Лис написал 12.12.2017 14:45
А нам то что? "Газпром" только на словах является национальным достоянием.Все российское уже давно в панамских оффшорах.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 12.12.2017 14:41
Да, российский.
.
Видимо, так в Европе борются с газовой зависимостью от России.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 12.12.2017 14:38
"как-то не верится в нерукотворность взрыва на ГРС, обеспечивающей газом три страны"
- - - - - - -
Если это российский газ, то подозрения возникают.
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