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Московский листок

Чайку возмутил арест Керимова – человека с "особым статусом"

Опубликовано 12.12.2017 в разделе комментариев 10

Чайку возмутил арест Керимова &#8211; человека с "особым статусом"

Генпрокуратура России намерена запросить у французских властей материалы по делу российского сенатора Сулеймана Керимова, задержанного в конце ноября в Ницце по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, заявил журналистам во вторник в Лионе генпрокурор Юрий Чайка.

"Существует международный механизм: если гражданин России совершает преступление на территории другой страны, мы вправе затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, уже в своей стране, в соответствии с нашим законодательством", - цитирует Чайку Интерфакс.

По его словам, Керимов "избранный человек" с "особым статусом" и его нельзя "так просто арестовывать даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении".

"На мой взгляд, это неправильно. Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы", - отметил генпрокурор.

Напомним, российский миллиардер и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов был задержан французской полицией в Ницце 21 ноября. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

По данным французской прокуратуры, Керимов не доплатил в казну Франции порядка 400 млн евро при покупке недвижимости через подставных лиц. Кроме того, следствие утверждает, что он переправил во Францию и "отмыл" сумму в 750 млн евро, или 900 млн долларов.

По словам прокурора Ниццы Жан-Мишель Прэтра, деньги переправлялись во Францию наличными в чемоданах - по 20 млн евро в каждом для последующей легализации. Отмывание происходило через операции по покупке элитной недвижимости на Французской Ривьере.

Между тем, оппозиционер Алексей Навальный проанализировал декларации Керимова за последние четыре года и выяснил, что на родине бизнесмен владеет весьма скромным имуществом. У него в собственности указана только одна квартира площадью 37,8 квадратных метров и одна третья доля в другой квартире площадью 53,5 квадратных метров.

Глава Фонда борьбы с коррупцией напомнил, что на протяжении многих лет Керимов работал в Госдуме и Совете Федерации, то есть являлся чиновником, которому по закону запрещено заниматься бизнесом. Тем не менее Керимова часто называют именно бизнесменом, он фигурирует в списках Forbes. В 2017 году издание оценило состояние Керимова в 6,3 млн долларов.

По мнению оппозиционера, в Париже Керимова обвиняют в отмывании средств, которые были изначально украдены у России. За Керимовым, по мнению Навального, «должна бегать прокуратура и Следственный комитет». «Мне жаль, что он (Керимов) арестован во Франции, а не арестован в России. Я рад тому, что его арестовали во Франции, и я сожалению только об одной, что его не посадили здесь, в России», — заявил оппозиционер

 



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
отец Пигидий написал 12.12.2017 23:36
Чайка, видимо, не знает, что загнивающая Гейропа живет слегка по другим принципам, чем православный Паханат, и там приблптненность вора, "особый статус" вора не канают... право, забавный этот Чайка!
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что то про пыль
жоржик написал 12.12.2017 22:28
1. жоржик. что то тут про пыль? или я кого то неправильно понял?
2. а зачем вообще что то говорили?
3. когда нечего сказать, лучше помолчать, так умные люди говорят?
4. а зачем ездили, в принципе изначально то понятно было еще со слов пыль глотать...
5. вот кто в теме, то понимают сколько и чего, что французы такие лохи?
6. чтоб по словарю: Лох, пск. лоховес, разиня, шалапай;
7. вот сколько бюджет Франции получит? А?
8. так что поздно пить боржоми...
9. а все потому, что наш Президент РФ мягкий человек, ежели бы сенатор к нему прислушался и пристроил бы денежки, скажем не в ницце, а в татарстане то такого бы не случилось, и Чайки не надо было бы государственные денежки тратить на пездку, так скажем...
10. може я не прав, но время рассудит...
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ильф
петров написал 12.12.2017 21:32
Во-во! Каждому остапу по румынскому пограничнику! Лед тронулся?
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(без названия)
Кэптэн написал 12.12.2017 19:41
А это хорошо, что рассеянских ворюг, даже в статусе "сенатора" хоть где-то берут за яйца. Масковским чайкам сразу страшно за себя и своих сынков-бандитов. А вдруг и нас? Гевалт-гевалт!
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(без названия)
Чингачгук написал 12.12.2017 19:14
Г-н Чайка!Вам,как "главному по тарелочкам"должно быть хорошо известно,что во Франции Российские феодальные "законы"-не действуют и она имеет полное право "ложить из-под хвоста"-на всех Российских "уважаемых сенаторов" вместе взятых,в том смысле,что не все виды махинаций,которые в России считаются делом обычным (для сенаторов),там тоже могут признавать законными и смотреть на них сквозь пальцы...
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(без названия)
ТФК написал 12.12.2017 19:10
Скоро птица и за тобой придут и
за твоими подельниками
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(без названия)
Додик написал 12.12.2017 19:08
Так она чайка всполошилась что и у ее сынульки могут все в швейцариях отнять а может и в тюрьму поместить.
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(без названия)
Стоик1046 написал 12.12.2017 19:05
В России сердюкову дали героя?
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(без названия)
-1 написал 12.12.2017 18:40
гражданину щвейцарии чайки возмутительно ,что частная собственность других граждан этой страны может быть так легко отнята.они же избранные и какие? а не важно. а сама чайка? каков поп ,такова и награда. экспроприяция экспроприяторов так сказать.
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(без названия)
Лис написал 12.12.2017 18:39
А людям вообще понравилось как о бандитский притон под названием ЗАО "РФ" публично вытерли ноги.Этих лохов будут доить по полной.Такова цена измене Родине.
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