Чайку возмутил арест Керимова – человека с "особым статусом"

Генпрокуратура России намерена запросить у французских властей материалы по делу российского сенатора Сулеймана Керимова, задержанного в конце ноября в Ницце по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, заявил журналистам во вторник в Лионе генпрокурор Юрий Чайка.

"Существует международный механизм: если гражданин России совершает преступление на территории другой страны, мы вправе затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, уже в своей стране, в соответствии с нашим законодательством", - цитирует Чайку Интерфакс.

По его словам, Керимов "избранный человек" с "особым статусом" и его нельзя "так просто арестовывать даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении".

"На мой взгляд, это неправильно. Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы", - отметил генпрокурор.

Напомним, российский миллиардер и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов был задержан французской полицией в Ницце 21 ноября. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

По данным французской прокуратуры, Керимов не доплатил в казну Франции порядка 400 млн евро при покупке недвижимости через подставных лиц. Кроме того, следствие утверждает, что он переправил во Францию и "отмыл" сумму в 750 млн евро, или 900 млн долларов.

По словам прокурора Ниццы Жан-Мишель Прэтра, деньги переправлялись во Францию наличными в чемоданах - по 20 млн евро в каждом для последующей легализации. Отмывание происходило через операции по покупке элитной недвижимости на Французской Ривьере.

Между тем, оппозиционер Алексей Навальный проанализировал декларации Керимова за последние четыре года и выяснил, что на родине бизнесмен владеет весьма скромным имуществом. У него в собственности указана только одна квартира площадью 37,8 квадратных метров и одна третья доля в другой квартире площадью 53,5 квадратных метров.

Глава Фонда борьбы с коррупцией напомнил, что на протяжении многих лет Керимов работал в Госдуме и Совете Федерации, то есть являлся чиновником, которому по закону запрещено заниматься бизнесом. Тем не менее Керимова часто называют именно бизнесменом, он фигурирует в списках Forbes. В 2017 году издание оценило состояние Керимова в 6,3 млн долларов.

По мнению оппозиционера, в Париже Керимова обвиняют в отмывании средств, которые были изначально украдены у России. За Керимовым, по мнению Навального, «должна бегать прокуратура и Следственный комитет». «Мне жаль, что он (Керимов) арестован во Франции, а не арестован в России. Я рад тому, что его арестовали во Франции, и я сожалению только об одной, что его не посадили здесь, в России», — заявил оппозиционер