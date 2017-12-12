Чайку возмутил арест Керимова – человека с "особым статусом"

Генпрокуратура России намерена запросить у французских властей материалы по делу российского сенатора Сулеймана Керимова, задержанного в конце ноября в Ницце по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, заявил журналистам во вторник в Лионе генпрокурор Юрий Чайка.
"Существует международный механизм: если гражданин России совершает преступление на территории другой страны, мы вправе затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, уже в своей стране, в соответствии с нашим законодательством", - цитирует Чайку Интерфакс.
По его словам, Керимов "избранный человек" с "особым статусом" и его нельзя "так просто арестовывать даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении".
"На мой взгляд, это неправильно. Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы", - отметил генпрокурор.
Напомним, российский миллиардер и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов был задержан французской полицией в Ницце 21 ноября. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
По данным французской прокуратуры, Керимов не доплатил в казну Франции порядка 400 млн евро при покупке недвижимости через подставных лиц. Кроме того, следствие утверждает, что он переправил во Францию и "отмыл" сумму в 750 млн евро, или 900 млн долларов.
По словам прокурора Ниццы Жан-Мишель Прэтра, деньги переправлялись во Францию наличными в чемоданах - по 20 млн евро в каждом для последующей легализации. Отмывание происходило через операции по покупке элитной недвижимости на Французской Ривьере.
Между тем, оппозиционер Алексей Навальный проанализировал декларации Керимова за последние четыре года и выяснил, что на родине бизнесмен владеет весьма скромным имуществом. У него в собственности указана только одна квартира площадью 37,8 квадратных метров и одна третья доля в другой квартире площадью 53,5 квадратных метров.
Глава Фонда борьбы с коррупцией напомнил, что на протяжении многих лет Керимов работал в Госдуме и Совете Федерации, то есть являлся чиновником, которому по закону запрещено заниматься бизнесом. Тем не менее Керимова часто называют именно бизнесменом, он фигурирует в списках Forbes. В 2017 году издание оценило состояние Керимова в 6,3 млн долларов.
По мнению оппозиционера, в Париже Керимова обвиняют в отмывании средств, которые были изначально украдены у России. За Керимовым, по мнению Навального, «должна бегать прокуратура и Следственный комитет». «Мне жаль, что он (Керимов) арестован во Франции, а не арестован в России. Я рад тому, что его арестовали во Франции, и я сожалению только об одной, что его не посадили здесь, в России», — заявил оппозиционер
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отец Пигидий написал 12.12.2017 23:36
жоржик написал 12.12.2017 22:28
2. а зачем вообще что то говорили?
3. когда нечего сказать, лучше помолчать, так умные люди говорят?
4. а зачем ездили, в принципе изначально то понятно было еще со слов пыль глотать...
5. вот кто в теме, то понимают сколько и чего, что французы такие лохи?
6. чтоб по словарю: Лох, пск. лоховес, разиня, шалапай;
7. вот сколько бюджет Франции получит? А?
8. так что поздно пить боржоми...
9. а все потому, что наш Президент РФ мягкий человек, ежели бы сенатор к нему прислушался и пристроил бы денежки, скажем не в ницце, а в татарстане то такого бы не случилось, и Чайки не надо было бы государственные денежки тратить на пездку, так скажем...
10. може я не прав, но время рассудит...
петров написал 12.12.2017 21:32
Кэптэн написал 12.12.2017 19:41
Чингачгук написал 12.12.2017 19:14
ТФК написал 12.12.2017 19:10
за твоими подельниками
Додик написал 12.12.2017 19:08
Стоик1046 написал 12.12.2017 19:05
-1 написал 12.12.2017 18:40
Лис написал 12.12.2017 18:39