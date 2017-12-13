Путин прилетал в Сирию посмотреть главную красавицу Шойги

А зачем ещё, простите великодушно, рискуя своей драгоценной жизнью, президент неожиданно сорвался с места и полетел за 2 тыщи км на авиабазу Хмеймим?

Конечно, посмотреть и послушать волшебное воркование главной медсестры «очаровашки» Татьяны Ковалевой. Как же мило и завораживающе она рассказывала Владимиру Владимировичу о бескорыстной медицинской помощи «братскому сирийскому народу» и ее лидеру Башару, сами понимаете, Асаду.

Если я неправ – пусть меня поправят на Политбюро. Но считаю, что отдать приказ: «Все по домам!», можно и даже нужно было по телефону. Зачем рисковать? Мы же не Ромео какие-нибудь.

Тем более, что, как отмечают хорошо информированные источники, в понедельник Главковерх приказал нашим войскам в Сирии вернуться домой уже в третий раз. А, может, будет и четвертый. Кто знает, что у «партнера Трампа» на уме?

А поскольку дозаправку в Сочи никто не планировал, и, стало быть, ИГИЛ о ней не знало, президентский Ту-214 добрался до места без приключений.

Какие еще слова запали в душу? А вот эти: «Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решить с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена, решена блестяще».

Мне неведомо, что на языке неслуживших президента и его министра обороны означает «блестяще»

По моему разумению, это значит без потерь. Совсем. Потому что если они были – это уже не блестяще. Никакая симпатия к Асаду не стоила жизни одного нашего парня. Вы так же считаете или как-то иначе?

А потерь за 227 суток зачистки главнейших нефтегазовых месторождений САР от бандитов было немало. Скрепя сердцем и всеми суставами, Минобороны нехотя признало гибель ок. 40 солдат и офицеров и трех генералов.

Похоронит паренек из какого-нибудь Воронежа своего приятеля и опубликует фотку его могилки в соцсетях. Вдохнет: уехал Мишка в Сирию, а как его мать не отпускала. Куда Шойгиным генералам деваться? Приходится признавать.

Эти стратеги распорядились поставить мобильный военный госпиталь в Алеппо (палатки) не где-то в подвале, а на прямо открытом месте. Чтобы, значит, он хорошо бандитами в бинокли просматривался. Так, Сергей Кужугетович?

Они и не заставили себя приглашать дважды и накрыли палатки минометным огнем. Разорванных в клочья военных медсестер Галину Михайлову и Надежду Дураченко в далеком Биробиджане хоронили в закрытых гробах.

С кого сорвали погоны или отдали под трибунал за великое преступное разпи... разгильдяйство? Никого. Иначе бы мы об этом узнали.

За чаепитием с Шойгой, его «очаровашкой» медсестрой Ковалевой, другими офицерами высокий московский гость о тех павших на боевом посту медсестрах и не вспомнил. О других убитых – тоже.

После гибели в сирийском небе 24 ноября 2015г. командира «Су-24» Олега Пешкова, сбитого по указке «поганца Эрдоганца», я по просьбам коллег обратился к министру Шойге с Открытым письмом. В нем мы, в частности, спрашивали:

«За прошедшие 40 с лишним дней в Сети не раз высказывалось мнение, что в гибели «сушки» своя доля ответственности лежит и на Министре обороны и командующем ВКС. Почему, спрашивают даже не специалисты, бомбардировщики отправлялись в Сирию бомбить ИГИЛ без воздушного прикрытия? Подобное «ухарство» было запрещено еще в годы той войны» (https://forum-msk.org/material/power/11324629.html ).

Ответа от бывшего партработника Красноярского крайкома журналистское сообщество, сами понимаете, не удостоилось. Неслуживший генерал армии Шойгу, безгрешен. По сведениям инсайдеров из Арбатского военного округа, он вообще сейчас ждет либо второго Героя России, либо маршальского жезла.

А дальше, что называется, шершавым языком плаката. Ходит по соцсетям этот составленный в виде таблички окровавленный список человеческих жертв в России, с которым привела зачистка бандитов в далекой САР.

«31 октября 2015 г. Синай. Подрыв А-321 за бомбежки в Сирии.

Гибель 224 человек, 17 детей.

29 февраля 2016 г. Месть Путину за бомбежки в Сирии.

Террористка с отрезанной головой девочки бегает по улицам Москвы.

19 марта 2016 г. Намеренное пике Boeing 737 из ОАЭ в Ростове-на-Дону. Гибель 62 человек, 4 детей.

19 декабря 2016 г. Расстрел посла РФ в Турции Андрея Карлова.

25 декабря 2016 г. Под Сочи сбит Ту-154, летевший с военным Ансамблем в Сирию. Гибель не менее 92 человек

3 апреля 2017 г. Взрывается бомба в метро Санкт-Петербурга, 14 погибших (подр. «Испытание Сирией», (https://www.facebook.com/notes/921782087875758).

Приближается годовщина со дня катастрофы этого личного «воздушного извозчика» г-на Шойги. И мы в очередной раз спрашиваем: «Когда стране и народу будет представлен подробный отчет правительственной комиссии об этом страшной трагедии»?

Пока что независимые эксперты сходятся в одном: после 70 секунд взлета в салоне лайнера произошел мощный взрыв, который и превратил пассажиров во «фрагменты».

А что же вытекает из доклада Минобороны? Собачья чушь. Будто на 35-40 секунде подъема опытный пилот Волков сошел с ума, перепутал небо с морем и «мог» направить в него самолет.

«Мог» - это не заключение авторитетной комиссии, а «отмазка» тех, по чьей вине, так или иначе, случилась трагедия.

Интересно, скажет что-нибудь 25 декабря на этот счет сам г-н Шойга, который столь «блестяще» завершил сирийскую кампанию?

P.S. Только не надо говорить, что фамилия нашего героя не склоняется. Еще как склоняется. Особенно в соцсетях. Там постоянно размещают фотографию некоего «шанхайского домика» и пишут: «Этот Шойгин двухэтажный теремок, по подсчетам ФБК, стоит $18 млн. Откуда они у него?»