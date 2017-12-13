В Карагандинской области бастуют все угольные шахты "АрселорМиттал Темиртау"

В Карагандинской области Казахстана все восемь шахт, принадлежащих угольному департаменту металлургического гиганта «ЛакшмиМиттал Темиртау», объявили о забастовке.

11 декабря около двухсот человек из ночной смены четырех шахт отказались выходить на поверхность до тех пор, пока руководство металлургической корпорации не удовлетворит все их требования из 11 пунктов. Первый и самый основной – повысить оплату труда на 100%, второй – снизить возраст выхода на пенсию для шахтеров в 50 лет (сейчас 63 года).

12 декабря министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова рассказала о начале переговоров с забастовщиками, передает Ratel.Kz. В состав переговорной комиссии вошли как представители трудовых коллективов шахт, так и руководство «АрселорМиттал Темиртау», а также работники местных администраций и прокуратуры. По словам министра, заработки шахтеров по казахстанским мерках выше среднего: «Сегодня минимальная работа в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге (около $630), а в шахтах, где идет добыча — 326 тысяч тенге (почти $1000)».

Однако сами шахтеры озвучивают другие цифры – в среднем от $400 до $540.

Сегодня к уже участвующим в забастовке шахты присоединились еще четыре шахты, таким образом встала вся добыча угля для обеспечения нужд комбината. Общее количество бастующих, по словам Дуйсеновой, составляет 684 человека.

Забастовка горняков в Шахтинске

Тем временем пресс-служба «АрселорМиттал Темиртау» сообщила, что «выдвигаемые требования в основном уже предусмотрены в новом едином коллективном договоре. Основное требование для обсуждения с инициативной группой – это повышение заработной платы. Работают бригады по жизнеобеспечению шахт, на шести шахтах вышли в смену ремонтные бригады по лавам». Ранее пресс-служба распространила пресс-релиз, в котором проведение забастовки назвала «несанкционированным», поскольку об этом руководство компании не было уведомлено со стороны профсоюза «Коргау».

В настоящий момент шахтеры настаивают на гарантировании выполнения всех их требований. Неофициально менеджмент компании согласился поднять заработную плату на 50%, тогда как утром речь шла о 20%.

Родственники бастующих собрались возле городской администрации Шахтинска (город, примыкающий к Караганде, вокруг которого расположены шахты) и организуют передачу рабочим продуктов питания. Район мэрии по периметру оцеплен полицией. Несмотря на то, что к месту расположения шахт съехались казахстанские телевизионные компании, только одна локальная 101ТВ освещает события в эфире. Если не считать двух пресс-релизов, ни «АрселорМиттал Темиртау», ни областная администрация происходящее не комментируют.

Ранее, 30 ноября 2017 года, шахтеры еще одной крупной горнорудной компании «Казахмыс», которые на протяжении двух дней отказывались выходить из забоя, добились удовлетворения основных требований, в том числе увеличения заработной платы примерно на $300. Их акция, кстати, тоже пришлась на канун нового праздника — День первого президента Казахстана.

Сейчас власти лихорадочно пытаются разрешить вопрос до наступления Дня независимости страны, который отмечается 16 декабря. Между тем, на эту же дату пришлись самые печальные события новейшей истории страны, когда в 2011 году в западно-казахстанском городе Жанаозен начались беспорядки, завершившие почти годовую забастовку нефтяников, и полиция открыла огонь по протестующим. Только по официальным данным от пуль полицейских погибло 16 человек и 86 получили ранения.

Акционерное общество «АрселорМиттал Темиртау» является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана и принадлежит британскому миллиардеру индийского происхождения Лакшми Митталу. На металлургическом комбинате, относящемся к корпорации, когда-то начинал трудовую деятельность президент Нурсултан Назарбаев. Казахстанские угольные шахты относятся к одним из наиболее опасных в мире. Ежегодно на той или иной шахте АО «АрселорМиттал Темиртау» происходят инциденты, приводящие к человеческим жертвам.