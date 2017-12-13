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Московский листок

Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать

Опубликовано 13.12.2017 автором в разделе комментариев 0

москва собянин митина
Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать

Сегодня секретарь ЦК ОКП тов. Колобок вместе с московскими активистами, бывшими муниципальными депутатами Дмитрием Захаровым (от района Якиманка) и Евгением Будником (от района Басманный)  нанесли визит свежеизбранному  главе муниципального собрания "Якиманка" Андрею Мореву по неновому, но никуда за пять лет не рассосавшемуся поводу   -   посягательства городских властей на мозаичное  панно «Мы строим коммунизм»  на доме по ул. Полянка, 60/2 не прекращаются,  и Москва может лишиться примечательного художественного памятника со славной историей.

Дом с панно   -   смысловая и архитектурная доминанта большой площади, и любой, выходящий со станции метро "Добрынинская",  подняв глаза,  видел гордых советских людей с искусственным спутником Земли в руках.    Панно   -   авторское повторение работы  волгоградских художников, участников Великой Отечественной войны,   творивших под руководством Михаила Пышты.   Композиция была создана в 1961 году и приурочена к открытию Волжской ГЭС, и такая своеобразная арт-перекличка города-героя Сталинграда и города-героя Москвы до недавнего времени радовала глаз.   Но декоммунизаторы, прописавшиеся как на Тверской, 13, так и в муниципальных собраниях,  покушались на панно неоднократно   -  совсем его сбить со стены помешали неравнодушные граждане, но в последнее время композицию завесили тряпками под предлогом ремонта и реконструкции  (читай, сноса)  дома  (сейчас дом нежилой и к памятникам истории и культуры не отнесён, хотя Архнадзор этого добивался).

Несколько лет якиманский мундеп Дмитрий Захаров по просьбе местных ветеранов войны бился за панно, получая бюрократические отписки  и   невнятные отказы заниматься этой проблемой от Департамента культурного наследия Москвы.  Сегодня состав муниципальных собраний полностью обновился, и мы воспользовались случаем, чтобы донести проблему до нового главы муниципалитета  Андрея Морева.

Морев  -  яблочник, и состав муниципального совета "Якиманка" теперь получился практически полностью яблочным  (за исключением одной единоросски).  Произвел положительное впечатление   -  симпатичный, контактный, адекватный, без какого-либо яблочного "сектантства" и упоротости.  Тем не менее, голосование в муниципальном собрании по вопросу, сформулированному Димкой Захаровым, о направлении коллективного депутатского запроса о судьбе панно было отнюдь не единогласным     -   "за"  проголосовали 4 яблочника и единоросска, один яблочник голосовал против  (идиосинкразия у него на "строительство коммунизма", видите ли)   и двое воздержались.  Обращение, таким образом, было направлено.

Мы  сегодня пошли к Мореву,  чтобы дать понять, что проблему эту намерены держать в поле зрения и дальше.  Попросили его растолковать своим однопартийцам, что дело не в строительстве коммунизма,  а в историко-архитектурном наследии Москвы, и волюнтаристского обращения с панно яблочникам не простят ни ветераны, ни обычные жители, ни историки, ни искусствоведы, ни потомки, ни гости столицы, которые к любому советскому наследию относятся с жадным любопытством.

Андрей Морев обещал нас в этом вопросе поддержать  (собственно, уже начал это делать    -   запланировал визиты вместе с нами в департамент туризма Правительства Москвы, департамент культурного наследия и другие структуры, ответственные за то, чтобы  панно со строителями коммунизма украшали наш любимый город:)). 



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