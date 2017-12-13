Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать москва собянин митина Сегодня секретарь ЦК ОКП тов. Колобок вместе с московскими активистами, бывшими муниципальными депутатами Дмитрием Захаровым (от района Якиманка) и Евгением Будником (от района Басманный) нанесли визит свежеизбранному главе муниципального собрания "Якиманка" Андрею Мореву по неновому, но никуда за пять лет не рассосавшемуся поводу - посягательства городских властей на мозаичное панно «Мы строим коммунизм» на доме по ул. Полянка, 60/2 не прекращаются, и Москва может лишиться примечательного художественного памятника со славной историей.



Дом с панно - смысловая и архитектурная доминанта большой площади, и любой, выходящий со станции метро "Добрынинская", подняв глаза, видел гордых советских людей с искусственным спутником Земли в руках. Панно - авторское повторение работы волгоградских художников, участников Великой Отечественной войны, творивших под руководством Михаила Пышты. Композиция была создана в 1961 году и приурочена к открытию Волжской ГЭС, и такая своеобразная арт-перекличка города-героя Сталинграда и города-героя Москвы до недавнего времени радовала глаз. Но декоммунизаторы, прописавшиеся как на Тверской, 13, так и в муниципальных собраниях, покушались на панно неоднократно - совсем его сбить со стены помешали неравнодушные граждане, но в последнее время композицию завесили тряпками под предлогом ремонта и реконструкции (читай, сноса) дома (сейчас дом нежилой и к памятникам истории и культуры не отнесён, хотя Архнадзор этого добивался).



Несколько лет якиманский мундеп Дмитрий Захаров по просьбе местных ветеранов войны бился за панно, получая бюрократические отписки и невнятные отказы заниматься этой проблемой от Департамента культурного наследия Москвы. Сегодня состав муниципальных собраний полностью обновился, и мы воспользовались случаем, чтобы донести проблему до нового главы муниципалитета Андрея Морева.



Морев - яблочник, и состав муниципального совета "Якиманка" теперь получился практически полностью яблочным (за исключением одной единоросски). Произвел положительное впечатление - симпатичный, контактный, адекватный, без какого-либо яблочного "сектантства" и упоротости. Тем не менее, голосование в муниципальном собрании по вопросу, сформулированному Димкой Захаровым, о направлении коллективного депутатского запроса о судьбе панно было отнюдь не единогласным - "за" проголосовали 4 яблочника и единоросска, один яблочник голосовал против (идиосинкразия у него на "строительство коммунизма", видите ли) и двое воздержались. Обращение, таким образом, было направлено.



Мы сегодня пошли к Мореву, чтобы дать понять, что проблему эту намерены держать в поле зрения и дальше. Попросили его растолковать своим однопартийцам, что дело не в строительстве коммунизма, а в историко-архитектурном наследии Москвы, и волюнтаристского обращения с панно яблочникам не простят ни ветераны, ни обычные жители, ни историки, ни искусствоведы, ни потомки, ни гости столицы, которые к любому советскому наследию относятся с жадным любопытством.



Андрей Морев обещал нас в этом вопросе поддержать (собственно, уже начал это делать - запланировал визиты вместе с нами в департамент туризма Правительства Москвы, департамент культурного наследия и другие структуры, ответственные за то, чтобы панно со строителями коммунизма украшали наш любимый город:)).



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