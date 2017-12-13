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Московский листок

Действующую власть в Киеве официально обвинили в расстреле "небесной сотни"

Опубликовано 13.12.2017 в разделе комментариев 6

украина война киев майдан
Действующую власть в Киеве официально обвинили в расстреле "небесной сотни"

Гонорар снайперов на Майдане в феврале 2014 года равнялся 5 тысячам долларов, рассказал адвокат Александр Горошинский в эфире телеканала «112 Украина». Адвокат сослался на двоих граждан Грузии, которых, по их признанию, в числе 50 снайперов привезли в Киев по приказу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для дестабилизации обстановки. Снайперов разделили на группы по 10 человек и разместили в разных точках.  

Ранее итальянские журналисты установили личности трех снайперов, расстрелявших на Майдане в 2014 году около 80 человек. Фильм-расследование военного корреспондента Джана Микалессина был показан в эфире телеканала «Медиасет». Снайперами оказались выходцы из Грузии, попавшие в Киев по приказу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Залоги Кварацхелия, Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе ранее состояли в тайной службе безопасности Саакашвили. 

- Нет, мы, конечно, понимаем, что идет борьба с "Михомайданом", поэтому "вдруг" адвокат "Беркута" выступает на украинском ТВ с таким сенсационным разоблачением, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но "нам на это смотреть нечего", как говаривал незабвенный товарищ Шариков. Мы даже помним, как итальянские журналисты вставляли лазерные указки в сквозные дырки от пуль на деревьях, и лучик точно указывал на дома, находившиеся под контролем людей Парубия. Деревья-то по-быстрому спилили. Но теперь это все прозвучало по украинскому ТВ - и мы, в общем, понимаем теперь, почему вдруг Саакашвили оказался губернатором в Одессе, как-будто на Украине своих клоунов не хватает. И мы понимаем теперь, что никто на Украине не может арестовать Саакашвили - даже если он силой прорывается через границу или, допустим, захочет изнасиловать козу во время заседания Верховной рады - все равно никто не посмеет к нему даже прикоснуться. И любой украинский суд его оправдает. Потому что Украиной управляет не Петя Порошенко, и тем более не какой-нибудь Гройсман или Парубий с Турчиновым, а Большой Белый Отец из Вашингтона. И Саакашвили - это посланец Большого Белого Отца, к тому же посвященный в такие вещи, которых туземцам знать вообще не положено. Теперь ведь что выходит? Что в Киеве произошел не просто государственный переворот, а переворот с иностранным участием. И реальными путчистами, замаранными по локоть в крови сограждан, оказываются и нынешний глава парламента Парубий, и руководитель СНБО бывший и.о.президента Турчинов, действующий как бы президент Порошенко... Но и противостоящий им Саакашвили - тоже по локоть в той же крови. А за всем этим - Америка, и даже не хакеры какие-нибудь, а реальные убийцы, шпионы, диверсанты... Интересно, будет Дональд Трамп расследовать противозаконное участие США в захвате власти в суверенном европейском государстве? Что-то подсказывает, что не будет. Но ведь названы фамилии, названы гонорары, есть множество кадров хроники - как от этого отмахнешься? А "Михомайдан" это не наше дело, нам на это смотреть нечего, это внутреннее дело Украины или того, что от нее осталсь...



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Саакашвили послал грузинских снайперов на Майдан прямо из города Сомервиль, штат Массачусетс
гоблин написал 13.12.2017 02:01
А почему нет? Мы же понимаем, что послал не Саакашвили, а американцы. Но послали грузинов, что удобней - если что, отвечать будут как грузины
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Re: Подчерк один
Це=це написал 13.12.2017 01:51
Как не вскрыли?! Почитайте отчеты в СМИ следователя Прошкина.
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Подчерк один
Теория заговора написал 13.12.2017 01:39
Вспомним инфу о наличии неизвестных снайперов в 93 году при расстреле Белого дома! Чем отличается? Тем, что узурпацию Ельциным власти поддержали танки, да Альфа, правда Вымпел отказался? Да тем, что он сумел власть удержать? Тем, что кто они, эти снайпера, ни при Ельцине, ни при Путине не вскрыли?
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(без названия)
!!TOTOQQ!TO-TAKI-Q&!!!& написал 13.12.2017 01:37
"Гонорар снайперов на Майдане в феврале 2014 года равнялся 5 тысячам долларов, рассказал адвокат Александр Горошинский в эфире телеканала &#171;112 Украина&#187;."
- Таки брехня, скорее всего! Таки я, за такие деньги даже пер-днуть в сторону майдауна не захотел бы! Хотя, с другой стороны - таки господа офрицеры, которые расстреливали Белый Дом в де-Билл-абаде - получили, по слухам, не намного больше от Алкаша Мордатого... То таки да...
\\//\\//\\/\\/\\/\/"Помочь братьям славянам написал 13.12.2017 01:16
Россия должна помочь Восточной Украине! Если введем войска, то украинские армейцы в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Запорожье, Херсоне станут массово переходить на сторону России. Так уже было в российском Крыму. "
- Таки рабам и находящимся в заложниках у бандитов таки нельзя помогать освободиться! Поможешь, а потом и сам виноват будешь! Таки вот СССР помог приб-ляндистанским (чухони) и западло-украинским ублюдкам освободиться от фашизма и подляцкой оккупации! Из кто СССР поблагодарил? То таки да... Вот и здесь Гордые Укры сами эту уголовную власть наскакали - сами пусть и дальше скачут - красиво жидь не запретишь! То таки да...
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(без названия)
LAM написал 13.12.2017 01:30
Угу. Этот гад Саакашвили послал грузинских снайперов на Майдан прямо из города Сомервиль, штат Массачусетс.
Интересно знает ли товарищ Баранов, адвокат Александр Горошинский и авторы видео где находился Саакашвили во время Майдана?
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(без названия)
Помочь братьям славянам написал 13.12.2017 01:16
Россия должна помочь Восточной Украине! Если введем войска, то украинские армейцы в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Запорожье, Херсоне станут массово переходить на сторону России. Так уже было в российском Крыму.
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