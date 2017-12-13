Действующую власть в Киеве официально обвинили в расстреле "небесной сотни"

Гонорар снайперов на Майдане в феврале 2014 года равнялся 5 тысячам долларов, рассказал адвокат Александр Горошинский в эфире телеканала «112 Украина». Адвокат сослался на двоих граждан Грузии, которых, по их признанию, в числе 50 снайперов привезли в Киев по приказу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для дестабилизации обстановки. Снайперов разделили на группы по 10 человек и разместили в разных точках.
Ранее итальянские журналисты установили личности трех снайперов, расстрелявших на Майдане в 2014 году около 80 человек. Фильм-расследование военного корреспондента Джана Микалессина был показан в эфире телеканала «Медиасет». Снайперами оказались выходцы из Грузии, попавшие в Киев по приказу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Залоги Кварацхелия, Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе ранее состояли в тайной службе безопасности Саакашвили.
- Нет, мы, конечно, понимаем, что идет борьба с "Михомайданом", поэтому "вдруг" адвокат "Беркута" выступает на украинском ТВ с таким сенсационным разоблачением, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но "нам на это смотреть нечего", как говаривал незабвенный товарищ Шариков. Мы даже помним, как итальянские журналисты вставляли лазерные указки в сквозные дырки от пуль на деревьях, и лучик точно указывал на дома, находившиеся под контролем людей Парубия. Деревья-то по-быстрому спилили. Но теперь это все прозвучало по украинскому ТВ - и мы, в общем, понимаем теперь, почему вдруг Саакашвили оказался губернатором в Одессе, как-будто на Украине своих клоунов не хватает. И мы понимаем теперь, что никто на Украине не может арестовать Саакашвили - даже если он силой прорывается через границу или, допустим, захочет изнасиловать козу во время заседания Верховной рады - все равно никто не посмеет к нему даже прикоснуться. И любой украинский суд его оправдает. Потому что Украиной управляет не Петя Порошенко, и тем более не какой-нибудь Гройсман или Парубий с Турчиновым, а Большой Белый Отец из Вашингтона. И Саакашвили - это посланец Большого Белого Отца, к тому же посвященный в такие вещи, которых туземцам знать вообще не положено. Теперь ведь что выходит? Что в Киеве произошел не просто государственный переворот, а переворот с иностранным участием. И реальными путчистами, замаранными по локоть в крови сограждан, оказываются и нынешний глава парламента Парубий, и руководитель СНБО бывший и.о.президента Турчинов, действующий как бы президент Порошенко... Но и противостоящий им Саакашвили - тоже по локоть в той же крови. А за всем этим - Америка, и даже не хакеры какие-нибудь, а реальные убийцы, шпионы, диверсанты... Интересно, будет Дональд Трамп расследовать противозаконное участие США в захвате власти в суверенном европейском государстве? Что-то подсказывает, что не будет. Но ведь названы фамилии, названы гонорары, есть множество кадров хроники - как от этого отмахнешься? А "Михомайдан" это не наше дело, нам на это смотреть нечего, это внутреннее дело Украины или того, что от нее осталсь...
|
|
гоблин написал 13.12.2017 02:01
Це=це написал 13.12.2017 01:51
Теория заговора написал 13.12.2017 01:39
!!TOTOQQ!TO-TAKI-Q&!!!& написал 13.12.2017 01:37
- Таки брехня, скорее всего! Таки я, за такие деньги даже пер-днуть в сторону майдауна не захотел бы! Хотя, с другой стороны - таки господа офрицеры, которые расстреливали Белый Дом в де-Билл-абаде - получили, по слухам, не намного больше от Алкаша Мордатого... То таки да...
\\//\\//\\/\\/\\/\/"Помочь братьям славянам написал 13.12.2017 01:16
Россия должна помочь Восточной Украине! Если введем войска, то украинские армейцы в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Запорожье, Херсоне станут массово переходить на сторону России. Так уже было в российском Крыму. "
- Таки рабам и находящимся в заложниках у бандитов таки нельзя помогать освободиться! Поможешь, а потом и сам виноват будешь! Таки вот СССР помог приб-ляндистанским (чухони) и западло-украинским ублюдкам освободиться от фашизма и подляцкой оккупации! Из кто СССР поблагодарил? То таки да... Вот и здесь Гордые Укры сами эту уголовную власть наскакали - сами пусть и дальше скачут - красиво жидь не запретишь! То таки да...
LAM написал 13.12.2017 01:30
Интересно знает ли товарищ Баранов, адвокат Александр Горошинский и авторы видео где находился Саакашвили во время Майдана?
Помочь братьям славянам написал 13.12.2017 01:16