Действующую власть в Киеве официально обвинили в расстреле "небесной сотни"

Гонорар снайперов на Майдане в феврале 2014 года равнялся 5 тысячам долларов, рассказал адвокат Александр Горошинский в эфире телеканала «112 Украина». Адвокат сослался на двоих граждан Грузии, которых, по их признанию, в числе 50 снайперов привезли в Киев по приказу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для дестабилизации обстановки. Снайперов разделили на группы по 10 человек и разместили в разных точках.

Ранее итальянские журналисты установили личности трех снайперов, расстрелявших на Майдане в 2014 году около 80 человек. Фильм-расследование военного корреспондента Джана Микалессина был показан в эфире телеканала «Медиасет». Снайперами оказались выходцы из Грузии, попавшие в Киев по приказу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Залоги Кварацхелия, Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе ранее состояли в тайной службе безопасности Саакашвили.

- Нет, мы, конечно, понимаем, что идет борьба с "Михомайданом", поэтому "вдруг" адвокат "Беркута" выступает на украинском ТВ с таким сенсационным разоблачением, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но "нам на это смотреть нечего", как говаривал незабвенный товарищ Шариков. Мы даже помним, как итальянские журналисты вставляли лазерные указки в сквозные дырки от пуль на деревьях, и лучик точно указывал на дома, находившиеся под контролем людей Парубия. Деревья-то по-быстрому спилили. Но теперь это все прозвучало по украинскому ТВ - и мы, в общем, понимаем теперь, почему вдруг Саакашвили оказался губернатором в Одессе, как-будто на Украине своих клоунов не хватает. И мы понимаем теперь, что никто на Украине не может арестовать Саакашвили - даже если он силой прорывается через границу или, допустим, захочет изнасиловать козу во время заседания Верховной рады - все равно никто не посмеет к нему даже прикоснуться. И любой украинский суд его оправдает. Потому что Украиной управляет не Петя Порошенко, и тем более не какой-нибудь Гройсман или Парубий с Турчиновым, а Большой Белый Отец из Вашингтона. И Саакашвили - это посланец Большого Белого Отца, к тому же посвященный в такие вещи, которых туземцам знать вообще не положено. Теперь ведь что выходит? Что в Киеве произошел не просто государственный переворот, а переворот с иностранным участием. И реальными путчистами, замаранными по локоть в крови сограждан, оказываются и нынешний глава парламента Парубий, и руководитель СНБО бывший и.о.президента Турчинов, действующий как бы президент Порошенко... Но и противостоящий им Саакашвили - тоже по локоть в той же крови. А за всем этим - Америка, и даже не хакеры какие-нибудь, а реальные убийцы, шпионы, диверсанты... Интересно, будет Дональд Трамп расследовать противозаконное участие США в захвате власти в суверенном европейском государстве? Что-то подсказывает, что не будет. Но ведь названы фамилии, названы гонорары, есть множество кадров хроники - как от этого отмахнешься? А "Михомайдан" это не наше дело, нам на это смотреть нечего, это внутреннее дело Украины или того, что от нее осталсь...