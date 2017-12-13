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Московский листок

Трамп запретил госструктурам использовать программы Касперского

Опубликовано 13.12.2017 в разделе комментариев 5

Трамп запретил госструктурам использовать программы Касперского

Президент США Дональд Трамп официально запретил госструктурам США использовать программные продукты российской компании "Лаборатория Касперского". Соответствующее положение содержится в оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, который подписал президент Дональд Трамп, передает Reuters. Запрет распространяется как на военные, так и на гражданские федеральные ведомства страны.

Документ предписывает военным и гражданским ведомствам в течении 90 дней избавиться от программного обеспечения компании.

Как отмечает РИА Новости, в сентябре текущего года Министерство внутренней безопасности США ввело аналогичный запрет на использование программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. Теперь это оформлено законом, отменить или заменить который может только конгресс.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
АБВГ написал 13.12.2017 12:54
Как ни холуйствовал перед США Касперской - называл свою программу иностранными словами, названия вирусов по-английски, - все равно запретили.
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Трамп подписал оборонный бюджет США с 350 млн. долларов для Украины
Светослав----------------------- написал 13.12.2017 12:31
Президент США Дональд Трамп подписал $700-миллиардный оборонный бюджет на 2018 год, в котором заложено $350 млн для поддержки Украины. $4,6 млрд из бюджета будет выделено союзникам США по НАТО на сдерживание потенциального агрессора, а борьбе с российской пропагандой и кибератаками выделена отдельная статья.
.
...тем временем, в Эстонии разгружают партию ракет для противотанковых комплексов Javelin...
.
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оооо'У (13.12.2017 10:29): ''интересно тут банят'' - Не надувайся от гордости, банит
автомат, написал 13.12.2017 11:22
по случайной выборке.
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(без названия)
оооо написал 13.12.2017 10:29
как интересно тут банят. приколисты
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(без названия)
р написал 13.12.2017 10:28
касперский тяжелая пргграмма защиты от вируса. прочитал объяснение почему мой ноут тошиба i-5;2,4Ггц, 6Ггб оперативки,2Ггб видео. которую взял пять лет назад и счас монтана. пишут сша нормальное железо на три поколения ,тока для продажи в сша. иииии? спрашивает имярек,а почему наша хваленая безопасность не может стырить компромату с компов наших врагов. а касперский виноват,запретим его и можно тырить. и чем им касперский помешал?и так нормально тырится? специалист всегда отмазку придумает.впрочем какая понимальная разница нам тут на железе на два -три поколения хужее ,че там у них богатых?
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