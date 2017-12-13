Трамп запретил госструктурам использовать программы Касперского

Президент США Дональд Трамп официально запретил госструктурам США использовать программные продукты российской компании "Лаборатория Касперского". Соответствующее положение содержится в оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, который подписал президент Дональд Трамп, передает Reuters. Запрет распространяется как на военные, так и на гражданские федеральные ведомства страны.

Документ предписывает военным и гражданским ведомствам в течении 90 дней избавиться от программного обеспечения компании.

Как отмечает РИА Новости, в сентябре текущего года Министерство внутренней безопасности США ввело аналогичный запрет на использование программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. Теперь это оформлено законом, отменить или заменить который может только конгресс.