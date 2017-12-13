Время - в зад!

Накануне Дня Конституции Саяногорский городской суд сделал мне шикарный подарок, оставив в силе приговор, которым я был признан виновным в клевете на двух кристально чистых в своей непорочности депутатов, с3.14здивших мандат (с кем не бывает, оступились разок, что теперь, вой до небес подымать?!)

Четыре года назад я удивлялся, почему воришек не ловят и не привлекают к ответственности. Преступление же очевиднейшее! Одной республиканской парторганизации срочно зачесалось продать мандат богатенькому буратине Ульянову (потерпевший №1). Как назло законный владелец мандата Григорий Назаренко от него не отказывался. "Время-деньги", - скумекал партийный босс Бразаускас (потерпевший №2) и написал (или попросил кого-нибудь, не суть важно) заявление об отказе от мандата, поставив под ним простенькую закорючку в качестве подписи Назаренко.

Что это если не фальсификация избирательных документов, т.е. преступление, предусмотренное ст.142 УК РФ?

Ну, ну... Через какое-то время мне пришлось недоумевать над основанием отказа в возбуждении уголовного дела: "... отказать, потому как найти Бразаускаса не представляется возможным ввиду того, что он не отвечает на телефонные звонки следователя".

Три года тому назад я пытался объяснить надзорному органу (о, это отдельная песня, таких затупков, судя по их перлам, в реальной жизни не бывает и физиологически быть не может) что следователь неправ, что основанием для отказа в возбуждении уголовного дела не может являться нежелание преступника отвечать на телефонные звонки работника следственных органов. Ага, как бы не так - может, ещё как может!

Два года назад я решил помочь следствию и дал объявление: "Кто знает, где скрываются депутаты Бразаускас и Ульянов, помогите следователю СК их найти. А то он с ног сбился (сбилась, вернее: следователь это девушка, симпатичная и загадочная, у неё так призывно дрожит нижняя губа, что настоящий мужчина должен немедленно потерять рассудок и забыть, что перед ним представитель репрессивно-карательного органа) никак не может злоумышленников найти и предать суду во славу торжества Закона.

А вот сейчас хрен кто отгадает, какая падла первой откликнулась на объявление?! Ваши варианты оставляйте в каментах, всё скринится, результат будет объявлен, награда найдёт победителя.

...

Уголовное дело было возбуждено. Вот только не по 142 УК РФ, а по 128.1 "Клевета". Преступникам сунули под зад скамью не подсудимых, а... потерпевших. Ну и правильно, нехрен умничать и стараться помочь органам. Оне сами, без сопливых солнце светит, разберутся, кто преступник, а кто уважаемый мандатоносец. В общем, на пустующую скамейку усадили того, кто старался помочь следствию изобличить преступников.

Спасибо, спасибо! В мае этого года я готов был расцеловать малоперспективного для этой функции следователя СК (фамилия и регалии скрыты ввиду непредсказуемости применения действующего законодательства). Получить от него такой подарок - обвинительное заключение с абсурднейшей формулировкой: "назвал невинных овечек подозреваемыми, осужденными и объявленными в розыск одновременно". Оклеветав их тем самым коварнейшим образом. Такое обвинение можно вешать в рамочке на гвоздик и хвастаться перед гостями, до суда оно в принципе дойти не может. Не идиоты же в прокуратуре сидят?!

Выдыхайте, граждане, может. Более того, все эротические фантазии следователя были аккуратнейшим образом переписаны в обвинительный приговор. Вот это фортель! "Одна звезда на небе голубом..." И светит исключительно мне!

Сейчас скажу без шуток. Саяногорский городской суд считаю сильнейшим по составу в регионе. А я, в силу своей профессиональной деятельности, могу проводить сравнительный анализ. Для несведущих, это апелляционная инстанция по моему уголовному делу.

Судья Тетенко Юлия Сергеевна, умница, красавица, с внимательным выражением лица выслушала все мои убийственные доводы о никчёмности работы, проделанной судом первой инстанции. Секретарь судебного заседания расплакалась и сделала кляксу.

После окончания заседания я, походкой Конана-варвара, вломился к помощнику судьи и сказал, чтобы мне сразу же доложили о результатах рассмотрения моей апелляционной жалобы, как только они станут известны.

- Да! - выдохнула прекрасная девушка Женя и спроецировала своими бездонными глазами голограмму с мальдивами, кокосами и прочими досками для катания по морским волнам.

Я сел в машину и уехал по своим делам, держа в уме предстоящий банкет.

Как вдруг... Упс! Приговор оставили в силе... Мне совершенно бесплатно продлили игру, выписав билет в Верховный суд субъекта Федерации. Обвинение и так было ценнейшим, ввиду своей абсурдности, но суд второй инстанции умудрился добавить новых красок. Приговор ещё принесёт мне много пользы и радости, пока не будет, наконец, отменён.

Марлезонский балет обрёл третью и, не исключено, последующие части.

Хорошо, что этим мундиро-балахонщикам попался именно я, нормального человека в могилу можно было бы загнать такими решениями. А меня, главное, "в терновый куст не кидать". О-па!

...

Что это было?

Частная ферма, где молодые прокурорские тёлки томно мычат: "фсьё законно и абасновано"?

Или ботанический сад, где третьей ветке власти сделали обрезание и привили новый сорт кислых яблок для раздачи народонаселению?

Нафик-нафик в таком навозе жить. Я за то, чтобы вернуть всё взад. Для получивших нормальное советское образование слово можно читать слитно и двигаться в направлении реставрации общества равных возможностей.

Остальные путешественники в ногу со временем уже находятся на верном пути, где наречие разбито на предлог и существительное.