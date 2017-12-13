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Московский листок

Почти половина россиян считают себя "существенно" пострадавшими от экономического кризиса

Опубликовано 13.12.2017 в разделе комментариев 3

Почти половина россиян считают себя "существенно" пострадавшими от экономического кризиса

Почти половина россиян (47%) оценили свой ущерб от экономического кризиса 2014–2016 годов как "существенный" или "катастрофический", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Социологического центра Российской академии наук (РАН) "Российское общество в 2017-м: социальное самочувствие, тревоги, надежды на будущее".

Согласно результатам опроса, кризис привел к ухудшению уровня жизни в целом 50% россиян, 40% были вынуждены отказаться от отпусков, а треть опрошенных заявила о падении доступности медицины. Как отмечают авторы доклада, 37% опрошенных заявили об ухудшение положения дел с зарплатой, еще 26% почувствовали ухудшение "общей рабочей ситуации". Не заметили последствий кризиса только 1% наших сограждан.

Как следует из доклада, по итогам года доля россиян, оценивающих свое материальное положение на «хорошо», снизилась до 28% (в 2016 году — 35%). Среди молодежи этот показатель (39%) оказался самым низким с октября 2014 года. Доля отзывающихся о 2017-м как об экономически «плохом» годе увеличилась с 5% до 8%.

Опрошенные признались, что чаще всего экономят на расходах на покупку одежды и обуви (47%), на отдыхе и туризме (44%), на покупке дорогостоящих товаров длительного пользования (39%). Более трети россиян экономят также на продуктах питания (35%) и досуге (31%). Тем не менее авторы доклада отмечают, что экономия смещается от базовых потребностей к дополнительным — доля экономящих на всех статьях, кроме товаров длительного пользования, сократилась на 5–15 процентных пунктов.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
вот так оно... написал 13.12.2017 14:11
сидел в очереди к врачу.медсестра, проходя мимо спросила у девчонки лет пятнадцати-ты что такая бледная?,что вчера ела?девчонка ответила-картошку.
а позавчера?-спросила медсестра. девчонка сказала - картошку..
а позапозавчера??,снова спросила медсестра.
девчонка сказала - картошку....
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Helensmany
Helensmany написал 13.12.2017 11:38
<a href=https://www.murzoo.ru/>купить щенка</a>
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Более трех четвертей ''россиян считают себя ''существенно'' пострадавшими от'' перестройки,
демократизации и ''радикальных экономических написал 13.12.2017 11:29
реформ''. О чем после этого можно еще говорить...
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