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Московский листок

Путин повысил зарплаты чиновникам

Опубликовано 13.12.2017 в разделе комментариев 4

Путин повысил зарплаты чиновникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 января 2018 года зарплат госслужащим, сообщается на портале правовой информации.

"Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза: размер месячных окладов дипломатических работников МИД России, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов — представительств МИД на территории России… размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями… размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции", - цитирует ТАСС указ президента.

Повышение затронет большую категорию чиновников. В частности, вырастут зарплаты у сотрудников Кремля, аппаратов правительства, Совета Федерации и Государственной думы, работников министерств, ведомств, в том числе их подразделений в регионах, аппаратов Конституционного и Верховного судов, а также судов общей юрисдикции, сотрудников арбитражных судов, прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также повысил на 4% зарплаты федеральных бюджетников - работников федеральных учреждений.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
вот так оно... написал 13.12.2017 14:18
ну и слава богу,что повысил!
а то душа за них болела,как они бедные выживают с зарплатами под 100 тысяч рублей...
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Справедливый
Анатолий написал 13.12.2017 14:12
А почему бы не дать каждому чиновнику по 5000 рублей-вместо прибавки 4% к окладу(денег бы из бюджета потратили меньше и каждый бы чиновник почувствовал себя таким же счастливым,как пенсионеры в 2017 году)
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(без названия)
старый написал 13.12.2017 13:58
Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза:... .Правильное решение.Население сокращается.Так что наступает время бюджетников.Будут сами себя учить,лечить,сажать,охранять, кошмарить и тд и тп.
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(без названия)
Додик написал 13.12.2017 13:00
Хуйлишко таким образом ищет для себя опору. Думает дурень что деньги решают все.
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