Путин повысил зарплаты чиновникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 января 2018 года зарплат госслужащим, сообщается на портале правовой информации.

"Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза: размер месячных окладов дипломатических работников МИД России, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов — представительств МИД на территории России… размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями… размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции", - цитирует ТАСС указ президента.

Повышение затронет большую категорию чиновников. В частности, вырастут зарплаты у сотрудников Кремля, аппаратов правительства, Совета Федерации и Государственной думы, работников министерств, ведомств, в том числе их подразделений в регионах, аппаратов Конституционного и Верховного судов, а также судов общей юрисдикции, сотрудников арбитражных судов, прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также повысил на 4% зарплаты федеральных бюджетников - работников федеральных учреждений.