Путин внес в Госдуму соглашение о расширении базы ВФМ в Сирии

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в Тартусе на 49 лет. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Настоящее соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своём намерении прекратить его действие", — говорится в документе.

Отмечается, что пункт МТО будет пользоваться "полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирийской Арабской Республики", а его имущество будет защищено от обыска, реквизиции и ареста.

Сообщается, что данное соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран. Согласно документу, в порту Тартуса смогут одновременно находиться 11 российских военных кораблей, в том числе суда с ядерными энергетическими установками.

Также российская сторона получит право направлять в Сирийскую Арабскую республику за свой счет необходимый личный состав для материально-технического обеспечения базы.