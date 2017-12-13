Ритейлеры предупредили Собянина о росте из-за новых правил для грузовиков

Ввод новой системы контроля грузовых автомобилей в Москве может привести к сбою поставок товаров и заметному повышению цен, считают в крупных ассоциациях потребительского рынка. Как сообщает газета "Ведомости", свои опасения участники рынка изложили в письме столичному мэру Сергею Собянину.

Документ подписали, среди прочих, президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев, замруководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников, исполнительный директор Союзмолоко Артем Белов, директор по развитию ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Как уточняется в письме, бизнесмены обеспокоены запуском Навигационно-информационного центра администрирования грузового автомобильного транспорта в Москве (НИЦ АГАТ). Это изменит правила перемещения днем грузовиков массой свыше 12 т. С 2013 г. они получают разрешения на въезд в город на год по принципу зональности (за МКАД, Третье транспортное кольцо и т. д).

По словам директора транспортной практики Strategy Partners Group Михаила Нохрина, отдельные перевозчики начали злоупотреблять пропусками, и для решения проблемы возникла идея контроля с помощью Глонасс/GPS. В письме отмечается, что при подаче заявок на пропуск необходимо создавать обязательный маршрут. Заявитель должен указать точки, а система выстроит маршрут. В случае, если автомобили отклоняется от согласованного пути, его пропуск будет аннулирован.