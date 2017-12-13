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Московский листок

Левада-Центр: за Путина готовы проголосовать 61% россиян

Опубликовано 13.12.2017 в разделе комментариев 2

Левада-Центр: за Путина готовы проголосовать 61% россиян

Более половины россиян намерены прийти на выборы президента страны. Такие данные следуют из опроса Левада-центра. О том, что они "совершенно точно" примут участие в голосовании, заявили 28% респондентов, еще 30% "скорее всего, пойдут на выборы".

При этом, почти каждый пятый не намерен участвовать в голосовании: 10% опрошенных заявили, что не примут участия в выборах, 9% сомневаются, что будут голосовать. Еще 20% респондентов пока не решили, будут ли они голосовать или нет.

В ходе исследования респондентам также задали вопрос, за кого из нескольких кандидатов на выбор они бы проголосовали. Наибольшей поддержкой россиян пользуется действующий глава государства Владимир Путин. За него готовы отдать голос 61% респондентов в целом и 75% тех, кто готов принять участие в голосовании.

На втором месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский – его поддерживают 8% россиян в целом и 10% тех, кто готов голосовать. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал бы 6% и 7% соответственно, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов -по 2%. Григорию Явлинскому, Ксении Собчак и Екатерине Гордон доверили бы пост главы государства всего по 1% опрошенных.

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 4
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Всего комментариев к статье: 2
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за Путина готовы проголосовать 61%
ТФК написал 13.12.2017 14:13
Вранье батенька!
Всего 6,5%
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Долой выборы!!!
Лис. написал 13.12.2017 13:49
Даешь референдум "За ответственную власть!".
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