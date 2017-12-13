Роскомнадзор пригрозил заблокировать весь Twitter из-за "Открытой России"

Роскомнадзор предписал Twitter в течение суток заблокировать аккаунт организации Михаила Ходорковского "Открытая Россия", в противном популярной социальной сети грозит блокировка на всей территории РФ. Об этом Twitter сообщил в письме Открытой России.

"На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона, доступ к информационному ресурсу http://twitter.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации", - говорится в уведомлении Роскомнадзора.

В свою очередь в организации заявили, что аккаунт Открытой России в Twitter не распространяет никакой информации с нарушением закона. "Мы считаем действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора политическим давлением на свободу слова. Напоминаем, что сайт Открытой России и российского движения «Открытая Россия» не имеют отношения к зарубежным организациям, признанным нежелательными на территории России", отмечается в сообщении.

Напомним, 11 декабря сайт «Открытой России» по требованию Генпрокуратуры был внесен в реестр запрещенных ресурсов и заблокирован. По мнению прокуратуры, сайт содержит «информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, или распространение информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».