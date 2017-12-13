Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Роскомнадзор пригрозил заблокировать весь Twitter из-за "Открытой России"

Опубликовано 13.12.2017 в разделе комментариев 2

Роскомнадзор пригрозил заблокировать весь Twitter из-за "Открытой России"

Роскомнадзор предписал Twitter в течение суток заблокировать аккаунт организации Михаила Ходорковского "Открытая Россия", в противном популярной социальной сети грозит блокировка на всей территории РФ. Об этом Twitter сообщил в письме Открытой России.

"На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона, доступ к информационному ресурсу http://twitter.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации", - говорится в уведомлении Роскомнадзора.

В свою очередь в организации заявили, что аккаунт Открытой России в Twitter не распространяет никакой информации с нарушением закона. "Мы считаем действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора политическим давлением на свободу слова. Напоминаем, что сайт Открытой России и российского движения «Открытая Россия» не имеют отношения к зарубежным организациям, признанным нежелательными на территории России", отмечается в сообщении.

Напомним, 11 декабря сайт «Открытой России» по требованию Генпрокуратуры был внесен в реестр запрещенных ресурсов и заблокирован. По мнению прокуратуры, сайт содержит «информацию, содержащую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, или распространение информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Лис написал 13.12.2017 14:58
И чем же Ходорковский отличается от Путина? Для меня ничем.
Ответить
Ходорковский в Твиттере https://mobile.twitter.com/mich261213
Открытая Россия написал 13.12.2017 14:35
Инструкции от "Открытой России" для обхода блокировок:
http://bit.ly/2Bhk4Zw
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
Забастовка горняков в Шахтинске
Забастовка горняков в Шахтинске
12.12.2017
Игорь Стрелков: А что, мы победили в Сирии?
Игорь Стрелков: А что, мы победили в Сирии?
13.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Роскомнадзор пригрозил заблокировать весь Twitter из-за "Открытой России" (2)
Левада-Центр: за Путина готовы проголосовать 61% россиян (2)
Ритейлеры предупредили Собянина о росте из-за новых правил для грузовиков (1)
Путин внес в Госдуму соглашение о расширении базы ВФМ в Сирии (0)
Путин повысил зарплаты чиновникам (4)
Время - в зад! (3)
Почти половина россиян считают себя "существенно" пострадавшими от экономического кризиса (3)
Трамп запретил госструктурам использовать программы Касперского (5)
Действующую власть в Киеве официально обвинили в расстреле "небесной сотни" (34)
Панно "Мы строим коммунизм" пытаются под шумок декоммунизировать (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок-рецензент
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Осудить Ельцина
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ищите предателя !
Дарья Митина Дарья Митина: Agent-provocateur
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss