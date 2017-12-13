Роскомнадзор пообещал заблокировать 21 сайт с материалами нежелательных организаций

Роскомнадзор намерен заблокировать 21 сайт с материалами организаций, признанных в России нежелательными. "Выполняя требования, поступившие из Генеральной прокуратуры, Роскомнадзор направил на блокировку 21 основной интернет-ресурс с материалами организаций, признанных в России нежелательными. В настоящее время осуществляется блокирование вновь появляющихся «зеркал» этих ресурсов. Вместе с тем были выявлены иные информационные ресурсы данных организаций, размещенные в социальных сетях. В соответствии с законом им были направлены требования об удалении противоправного контента", - цитирует RNS пресс-службу Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что часть социальных сетей выполнила данное требование, а часть - нет.

Напомним, ранее Роскомнадзор пообещал заблокировать работу Twitter в России, если в течение суток из соцсети не будет удален аккаунт «Открытой России». Отмечается, что данная мера принята на основании требований Генпрокуратуры по ограничению доступа «к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона».