Роскомнадзор пообещал заблокировать 21 сайт с материалами нежелательных организаций

Роскомнадзор намерен заблокировать 21 сайт с материалами организаций, признанных в России нежелательными. "Выполняя требования, поступившие из Генеральной прокуратуры, Роскомнадзор направил на блокировку 21 основной интернет-ресурс с материалами организаций, признанных в России нежелательными. В настоящее время осуществляется блокирование вновь появляющихся «зеркал» этих ресурсов. Вместе с тем были выявлены иные информационные ресурсы данных организаций, размещенные в социальных сетях. В соответствии с законом им были направлены требования об удалении противоправного контента", - цитирует RNS пресс-службу Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что часть социальных сетей выполнила данное требование, а часть - нет.
Напомним, ранее Роскомнадзор пообещал заблокировать работу Twitter в России, если в течение суток из соцсети не будет удален аккаунт «Открытой России». Отмечается, что данная мера принята на основании требований Генпрокуратуры по ограничению доступа «к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона».
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Сергей Петров написал 13.12.2017 19:29
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы
И Ленин великий нам путь озарил
Нас вырастил Сталин, на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!
В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедовДальССкий5 написал 13.12.2017 18:49
Что скажешь?
Наша Родина Россия написал 13.12.2017 16:44
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!