АФК "Система" отменила продажу акций "Детского мира" из-за ареста активов

АФК "Система" отменила продажу пакета акций "Детского мира" после ареста активов компании по иску "Роснефти" на 131 млрд руб. "Объявленное ранее предложение по продаже акций ПАО "Детский мир" не может быть завершено в связи с опасениями инвесторов, вызванными враждебными действиями, инициированными НК "Роснефть" и АНК "Башнефть" и приведшими к введению обеспечительных мер и аресту имущества АФК "Система", в том числе всех принадлежащих корпорации акций "Детского мира", - цитирует Интерфакс заявление "Системы".

12 декабря Арбитражный суд Башкирии по заявлению "Роснефти" и "Башнефти" ввел обеспечительные меры по их иску, наложив арест на активы корпорации, в том числе на 52% акций "Детского мира". Перед арестом АФК закрыла книгу заявок по продаже акций «Детского мира», объявив о сделке по 6,3% (46,5 млн акций) по 90 руб. за штуку.

"Таким образом, требования и действия НК "Роснефть" и АНК "Башнефть" создали очевидные препятствия для поступления новых иностранных инвестиций в экономику РФ. Помимо преднамеренного разрушения стоимости АФК "Система" и ее дочерних компаний, безответственные действия НК "Роснефть" и АНК "Башнефть" теперь повлияли на другие международные и российские организации", - заявили в АФК.

"Это наглядный пример того, как в результате безответственных действий истцов ухудшается инвестиционный климат страны. Буквально за несколько часов "Роснефть" умудрились повернуть вспять уже заключённую сделку, работа над которой велась несколько недель. Полагаем, что также Россия потеряла и большое количество потенциальных инвесторов, которых отпугнули действия истцов", - завил представитель "Системы" Сергей Копытов.

Отметим, что после сообщений об отмене размещения акций "Детского мира" бумаги АФК "Система" на Лондонской фондовой бирже упали в цене более чем на 8%.

По состоянию на 18.44 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) АФК "Система" дешевели на 8,26% - до 3,36 доллара. На закрытии торгов вторника GDR компании стоили 3,67 доллара.