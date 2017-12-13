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Московский листок

В "Матросской тишине" нашли элитные камеры с дорогими унитазами и холодильниками с диликатесами

Опубликовано 13.12.2017 в разделе комментариев 3

В "Матросской тишине" нашли элитные камеры с дорогими унитазами и холодильниками с диликатесами

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в одном из корпусов следственного изолятора "Матросская тишина" VIP-камеры для "элитных сидельцев".

"При посещении второго корпуса "Матросской тишины" мы обнаружили на пятом этаже камеры, условия содержания в которых можно сравнить с четырехзвездочными гостиницами. В них два больших окна, огромный современный телевизор на стене, холодильник Indesit, забитый деликатесами, белоснежные кровати с новым бельем и даже туалет с вытяжкой и дорогим унитазом ", - цитирует РИА Новости председателя ОНК столицы Еву Меркачеву.

По ее словам, руководств СИЗО заявило, что данные камеры ремонтировались за благотворительные деньги, и в целом в таком ключе отремонтирован этаж. Другие камеры здания, по словам Меркачевой, выглядят значительно хуже и переполнены арестантами.

"В основном в этих камерах, которые отличаются особым ремонтом, находятся подозреваемые в мошенничестве. По нашему мнению, это еще один фактор, который показывает, что эти камеры отремонтированы под определенный контингент. Прояснить ситуацию полностью начальство "Матросской тишины" нам так и не смогло", - отметила правозащитница.

В свою очередь, в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что уже начали служебную проверку заявления правозащитников.

"ФСИН России проводит служебную проверку деятельности СИЗО-1 УФСИН по Москве ("Матросская тишина"). О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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В
Писдацком королевстве написал 13.12.2017 23:55
сгнило ВСЕ
(хана ему скоро)
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(без названия)
Ченко написал 13.12.2017 23:42
Так вот почему в "Матросской тишина" сидели члены ГКЧП!..
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(без названия)
**** написал 13.12.2017 21:55
И эти уебки еще что-то имеют против Иосифа с Лаврентием...
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