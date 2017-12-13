Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У борца с коррупцией Захарченко нашли замок в Лондоне

Опубликовано 13.12.2017 в разделе комментариев 2

У борца с коррупцией Захарченко нашли замок в Лондоне

Следователи в ходе проведенного в среду обыска у гражданской жены экс-замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко искали документы, подтверждающие покупку полковником замка в Лондоне.

"Сотрудники ФСБ в ходе обыска кроме заграничных паспортов также просили выдать им документы на иностранную недвижимость, принадлежащую Захарченко, в том числе на замок в Лондоне", - цитирует ТАСС источник близкий к следствию. По его словам, замок в Лондоне Захарченко приобрел во время службы в российской полиции.

В свою очередь, адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы Семыниной, опроверг наличие у его подзащитной таких документов. "Моя доверительница не обладает никакой информацией и тем более никакой недвижимостью за границей. Кроме того, деньги, которые у нее сегодня забрали, были единственными денежными средствами, оставшимися на жизнь", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что в ходе обыска у Семыниной "были изъяты около €2 тыс., медицинские документы детей, а также телефоны и планшеты".

1 декабря Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества Захарченко, а также его родственников и близких на общую сумму около 9 миллиардов рублей.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 13.12.2017 23:17
Правильно он и делал, что купировал коррупционные потоки и целенаправленно их перенапрявлял на покупку недвижимости в Европе.
.
Представляю себе разгул коррупции в путинском криминальном паханате, если бы этот борец с коррупцией ее бы не контролировал, не купировал бы ее и не перенаправлял бы потоки на собственные нужды. Тогда бы в оккупированной HCASCH совсем бы не было нищих, никто бы на себя не надевал ярмо кредитора и ипотетчика. Ну и чтобы тогда ему и его плешивому пахану Путину сказали бы заокеанские хозяева?
.
Сами же должны понимать...
Ответить
так это чо?!
просто парень написал 13.12.2017 23:13
Разве могут буржуи отнимать у родственников? Получается, что буржуи то в Россионии осознают себя как класс, противостоящий классу нищих россиянцев...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
Забастовка горняков в Шахтинске
Забастовка горняков в Шахтинске
12.12.2017
Д/ф "Дозиметристы" , они были первыми в разрушенном Чернобыле
Д/ф "Дозиметристы" , они были первыми в разрушенно...
14.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Навальный обнародовал свою предвыборную программу: зарплата от 25 тысяч, ипотека под 2% и "налог на олигархов" (2)
У борца с коррупцией Захарченко нашли замок в Лондоне (2)
В "Матросской тишине" нашли элитные камеры с дорогими унитазами и холодильниками с диликатесами (3)
АФК "Система" отменила продажу акций "Детского мира" из-за ареста активов (0)
Роскомнадзор пообещал заблокировать 21 сайт с материалами нежелательных организаций (3)
Роскомнадзор пригрозил заблокировать весь Twitter из-за "Открытой России" (6)
Левада-Центр: за Путина готовы проголосовать 61% россиян (8)
Ритейлеры предупредили Собянина о росте из-за новых правил для грузовиков (3)
Путин внес в Госдуму соглашение о расширении базы ВФМ в Сирии (1)
Путин повысил зарплаты чиновникам (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Что празднуем-то?...
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков: цена сирийской авантюры потеря своих земель
Максим Калашников Максим Калашников: Кремль поможет "Южмашу" вооружать Порошенко
Максим Калашников Максим Калашников: Д/ф Петра Калашникова. "Дозиметристы: они были первыми"
Дарья Митина Дарья Митина: Социальный контекст
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss