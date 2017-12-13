У борца с коррупцией Захарченко нашли замок в Лондоне

Следователи в ходе проведенного в среду обыска у гражданской жены экс-замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко искали документы, подтверждающие покупку полковником замка в Лондоне.

"Сотрудники ФСБ в ходе обыска кроме заграничных паспортов также просили выдать им документы на иностранную недвижимость, принадлежащую Захарченко, в том числе на замок в Лондоне", - цитирует ТАСС источник близкий к следствию. По его словам, замок в Лондоне Захарченко приобрел во время службы в российской полиции.

В свою очередь, адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы Семыниной, опроверг наличие у его подзащитной таких документов. "Моя доверительница не обладает никакой информацией и тем более никакой недвижимостью за границей. Кроме того, деньги, которые у нее сегодня забрали, были единственными денежными средствами, оставшимися на жизнь", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что в ходе обыска у Семыниной "были изъяты около €2 тыс., медицинские документы детей, а также телефоны и планшеты".

1 декабря Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества Захарченко, а также его родственников и близких на общую сумму около 9 миллиардов рублей.