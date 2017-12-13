Навальный обнародовал свою предвыборную программу: зарплата от 25 тысяч, ипотека под 2% и "налог на олигархов"

Оппозиционер Алексей Навальный, объявивший о планах участвовать в выборах президента 2018 года, опубликовал в своем блоге предвыборную программу и видео с ее основными положениями.

В случае победы на выборах Навальный обещает установить минимальную зарплату на уровне 25 тысяч рублей в месяц, в два раза увеличить расходы бюджета на здравоохранение и образование, а также снизить ипотечную ставку с 11 до 2%.

Также политик намерен ввести "налог на олигархов", отменить налоги на малый бизнес, заменив их патентным сбором в 25 000-30 000 руб. в год. Кроме того, он пообещал вернуть россиянам накопительную часть пенсии, которую накануне в очередной раз заморозила Госдума и ликвидировать Пенсионный фонд, создав вместо него "крупнейший в мире фонд-инвестор с собственным капиталом" по примеру Норвегии.

"В этот фонд предлагается передать средства ФНБ, госпакеты в компаниях, котирующихся на фондовом рынке, и уплачиваемые ими дивиденды, а также доходы от приватизации и управления госимуществом", - пояснил политик.

По его словам, предлагаемые реформы потребуют дополнительные 7,8 трлн руб. в год. Эти деньги Навальный собирается найти с помощью борьбы с коррупцией в госзаказе (более 5 млрд руб. в год), сокращения расходов на чиновников и правоохранительную деятельность (по 750 млрд руб.), сокращения субсидий госкорпорациям (около 2 трлн руб). Еще 2 трлн руб. должно поступить от повышения налогов на добычу энергоносителей и 1 трлн рублей - от дивидендов госкомпаний, которые они сейчас не платят.

Расходы на оборону Навальный планирует оставить на прежнем уровне - 3 трлн руб., но изменить систему их распределения в пользу зарплат военным. "Мы создадим 500 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест в профессиональной армии. Призыв будет отменён, так как срочники не могут обеспечить требуемую боеспособность войск. Вопреки демагогии нынешних генералов, России вполне по силам позволить себе полностью контрактную армию: 500 тысяч контрактников со средней зарплатой 200 тысяч рублей в месяц", - отмечает Навальный.