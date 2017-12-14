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Московский листок

Внуково. Бастовавшим дворникам выплатили обещанные деньги

Опубликовано 14.12.2017 в разделе комментариев 0

Внуково. Бастовавшим дворникам выплатили обещанные деньги

13 декабря 2017 года внуковским дворникам была выплачена надбавка за ноябрь.

Напоминаем, конфликт между дворниками с одной стороны и руководством ГБУ "Жилищник района Внуково" и Управой района Внуково дошел до точки кипения 11 декабря. Внуковские дворники были возмущены тем, что с ними заключает договор на уборку территории вокруг одного дома, а требуют обслуживать два дома, за те же 17 тысяч в месяц. Особенно раздражает это в зимнее время, когда нагрузка на дворника резко увеличивается.

11 декабря дворники остановили работу и пошли сначала в ГБУ "Жилищник", затем в Управу. Понятно, что начальство не обрадовалось подобному визиту. Дворникам угрожали увольнением и вызовом полиции. Приехавшая полиция угрожала задержать дворников за организацию несанкционированного митинга. Потом дворникам обещали, что в 15-30 их примет глава Управы.

Но в 15-30 угрозы продолжились. Более того, трое участников визита в Управу были задержаны (затем отпущены после составления объяснительной). Наконец, начались переговоры. Дворникам, всё-таки, обещали «зимние» надбавки. Первую, за ноябрь, обязались выплатить в течении двух дней.

И вот, 13 декабря, надбавка за ноябрь была дворниками получена. Мы очень надеемся, что надбавки за следующие месяцы будут получены дворниками вовремя и им не придется снова беспокоить Управу своими визитами.

А. Зимбовский



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