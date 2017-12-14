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Московский листок

США не готовы к переговорам с КНДР. А к войне готовы?

Опубликовано 14.12.2017 в разделе комментариев 7

сша кндр война днр ракеты
США не готовы к переговорам с КНДР. А к войне готовы?

Время для переговоров с КНДР еще не пришло, убеждена глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт: "Мы хотели бы сесть за стол переговоров и начать дискуссии, однако сейчас еще не пришло время. Наша политика не изменилась", - цитирует ТАСС выступление Науэрт на брифинге.

Это интересно, а в чем не изменилась политика США в отношении КНДР, и с какого времени она не изменилась?

Если считать от Корейской войны 1950-53 годов, то она формально так и не закончена, причем по вине западной коалиции - договор о перемирии 27 июля 1953 года отказалась подписывать южнокорейская сторона! А мирного договора нет до сих пор. То есть запад не признает КНДР. Более того, в 1958 году США в одностороннем порядке нарушили и Договор о перемирии, разместив в Южной Корее ядерное оружие, находившеееся там до 1991 года.

В 1991 году КНДР и Республика Корея подписали при посредничестве ООН новое Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах. Но в 2010 году Южная Корея его дезавуировала, то есть отказалась еще и от соглашения 1953 года. 29 мая 2013 года КНДР снова предложила Южной Корее подписать мирный договор, но в Сеуле предсказуемо отказались.

Так что политика запада по отношению к КНДР действительно отличается постоянством уже 65 лет. И что любопытно, агрессором почему-то считается КНДР, даже физически не способная оккупировать Южную Корею и тем более близлежащие страны, не говоря уже о США. А США сохранют военное присутсвие в Южной Корее и вполне очевидно угрожают самому существованию КНДР.

Не надо забывать, что Северная Корея подвергалась бомбардировкам, куда более жестоким, чем даже Германия во Вторую мировую войну, и помимо более 100 тысяч погибших военнослужащих, учет которых был худо-бедно налажен, потеряла еще и огромное количество мирного населения - по оценкам до 20 процентов. В общем-то это геноцид. За который никто не только не наказан, который даже никем не признан.

И сегдня Госдепартамент заявляет, что еще "не готов" к переговрам с КНДР. Видимо, 100 лет с начала геноцида корейцев еще не прошло?

Все это напрямую касается и нас - ситуация грозит ядерным конфликтом, причем прямо на границе с Россией. И мировое сообщество практически ничего не делает для предотвращения конфликта - наоборот, де-факто его разжигает. 

Начнем с того, что США, Япония, Франция, Израиль, не говоря о Южной Корее даже не имеют с КНДР дипломатических отношений. При отсутсвии мирного договора это трудно назвать "миролюбивой политикой".

Мы порой посмеиваемся над режимом в Северной Корее, нам он кажется экзотическим, но задумаемся - мог ли он быть другим? В условиях тотального 65-летнего противостояния с противником, в десятки раз более сильным и в военном, и в экономическом отношении - да что говорить, превышающим 20-миллионную КНДР в невероятное количество раз. Южная Корея, кстати, до конца ХХ века была не менее тоталитарным государством, просто в нее было вложено громадное количество средств и именно это обеспечило со временем относительную демократизацию режима. У КНДР таких возможностей просто не было. И до тех пор, пока находятся в конфронтации с сильныйшими державами планеты - США, Японией, Южной Кореей, северные корейцы обречены на сохранение жесткого режима, на состояние осажденной крепости. И ключ от этой крепости в руках США - стоить ослабить режим конфронтации, как КНДР начнет меняться. 

Но, как видим, позиция США неизменна - "сейчас еще не пришло время"...

А теперь обратимся к высказыванию Хезер Науэрт того же дня, но по Украине: оказывается, США глубоко обеспокоены "продолжающимися нападениями на гражданскую инфраструктуру в Донецкой области". Она также потребовала от ополченцев отступить со своих позиций в районе водоочистной станции под Донецком и обвинила их в обстреле станции. 

Конечно, забота Государственного департамента о донецкой водоочистной станции весьма трогательна. Ополченцы из Донецка, оказывается, настолько озверели, что решили лишить себя и свои семьи воды и тепла: "Водоочистная станция и энергоподстанция предоставляют питьевую воду, электричество и центральное отопление населению, примерно 345 тысячам человек. Невозможно себе представить, что кто-то угрожает поставкам воды и центрального отопления в разгар зимы. Поддерживаемые Россией силы должны немедленно отойти со своих новых позиций вокруг водоочистной станции", — заявила Науэрт.

И тм временем США и Канада одобрили поставки летального оружия на Украину - видимо, чтобы не дать ополченцам окончательно лишить себя води тепла...

Причем весь мир прекрасно знает, что в течение 4 лет Донецк подвергается обстрелам с украинской стороны - просто больше неоткуда, ополченцы не могут обстреливать сами себя. Гибнут мирные жители именно в Донецке, а совсем не на стороне, контролируемой Украиной. И количество обстрелов лимитировано исключительно ограниченным ресурсом боеприпасов у украинских войск - и вот им эти боеприпасы будут потавлять. 

Ничего не напоминает? Историю 65-летней осады КНДР не напоминает?

Вторая Северная Корея формируется в Европе, и так же надолго. Никто ведь даже и не думает признавать ДНР и ЛНР. С нми никто и не думает вступать в переговоры - их как бы нет. Да, на территории донбасских республик формируются совсем не демократические режимы. А как может быть иначе в режиме осады и полного безразличия к людям? К тому же Северной Кореей правят коммунисты, то есть люди в принципе не корыстные - на Донбассе правят бандиты и "посланцы кремля", которые еще хуже. Так что к жесткой диктатуре прибавляется еще и корыстный мотив - это намного хуже, чем в КНДР, где налажен очень жесткий, иногда невыносимо жесткий порядок - но это порядок! На Донбассе с порядком плохо...

И кто автор этой "второй Кореи" на востоке Украины? 

Ну да, запад как бы "борется" с этим порядком, но ведь 65-летняя борьба с КНДР явно оказалась неэффективна - сегодня северокорейские ядерные боеголовки уже реально угрожают не только Сеулу, но и Токио, да уже и Калифорнии. Вот результат. 

Ну что, будем ждать, пока донецкие боеголовки начнут угрожать Киеву, Берлину и Лондону? Все к тому идет...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Философ написал 14.12.2017 08:42
кндр пора нанести привентивный ядерный удар по странам нато. при этом 1-2 заряда следует нанести по "израилю".
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По-честному по-нашему по-русски
Le Terrible написал 14.12.2017 08:25
Помилуйте батенька Баранов, побойтесь бога!
Два противоборствующих лагеря ЛДНР и Киев, с одной стороны Россия поставляет летальное оружие уже три года, с другой стороны слабая украинская экономика и только теперь будет равенство.
Чье оружие сильнее русское или остального мира? Вот в чем вопрос.
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Родня это святое, как и мама в Крыму!
макробий:-5 написал 14.12.2017 07:52
Баранов спасай родню из Каракалпакии, туда ввели войска узбеки!
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(без названия)
Лоилоилоилоилои написал 14.12.2017 07:34
Г-н главред, я с вас оторопеваю: сам гневно вопрошает, сам обличает, сам аргументирует и сам же в упор не видит.
...с того и в ступоре: не то единственноверные камлания таки сказались, не то хитроплановый проффессионализм зашкаливает...
Дык, возвращаясь на грешную, - какие непонятки в пендосовской позиции: "еще не пришло время", т.к."все это напрямую касается и нас"(России).
И именно поэтому ядерная Сверхдержава-1 ну ниииииичего не может поделать с луноликим уйобищем, котороев режиме нон-стоп грозиццо сжжеч Великим Пролетарским Огнем оных прроклятых имперьялистофф.
(хде ж еще такое чудо универсальное надыбать-то, шоб тыкать в оное пальцем по любому случаю: от ужос-ужос до хи-хи-ха-ха)
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Re: РЕ
Крон Принц Васиелий Васильевич написал 14.12.2017 06:59
Донецкие боеголовки начнут угрожать Киеву, Лондону..
Автор сливает инфу
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Потерялся барашек с красной жопой. Все время говорит ПОEБАТЬ, СРАТЬ, ***, *****, на финал! Не ешьте
Крон Принц Васиелий Васильевич написал 14.12.2017 06:56
Кто бы говорил! Такого пренебрежения к человеческой жизни своих сограждан, как при ленинцах не знала история. И автор также плюет на погибших в современной РФ в ЛДНР, умерших от безысходности в Приднестровье и Осетии, в сбитом русскими людьми малазийском Боинге над Украиной.
Лев Троцкий объявил - Началась Гражданская Война.
Ленинисты хотели объявить гражданскую войну на Украине, оккупировав Крым и ЛДНР.
Должна быть объявлена война ленинцам!
До полного и окончательного решения этого вопроса!!
С выносом мозга из Мавзолея, с расстрелами, ГУЛАГами, интернатами для детей ленинистов!!!Ребята, други мои, поймите уже, Владимир Владимирович Путин делает очень много всего, он выбран добровольно и радостью на лицах русским народом. Много делает и хорошего, и плохого, так вот он прислушивается к гласу народа, это и Есть демократия с русским акцентом.
Про хорошее не сегодня, но его тьма.
А про плохое поясню свою точку зрения, кто-то покидывает постоянно человеконенавистнические идеи, кто-то из так называемых своих. И Владимир Владимирович вынужден прислушиваться, а потом и реагировать в особо крупных случаях. Так вот этот кто-то, это ленинские недобитки, неусвоившие уроки истории мягко говоря. У них нет нацинальности, нет веры, нет ничего, кроме ужасных идей, которые привели к чудовищным преступлениям против человечности.
Сначала надо покончить с пресупниками абсолютными, потом Путиным заняться, и если заразу выжигать каленным железом, чтоб не выросло, то Путин получит условный срок. Соответственным должно быть наказание.
Правосудие должно быть.
Сейчас выясняется что убийство семьи царя,
а напомню это в основном дети,
носило ритуальный характер.
Варвары и животные!
Ленин съев внутренности царя, а это у варваров символ силы, заболел болезнью Куру и долбанулся башкой, но начиная перемены не знал к каким последствиям это приведет, а от ответственности это не освобождает, то есть попытка "мы наш, мы новый" это и есть геноцид всех народов. Каннибальское, припадочное чудовище С С С Р, и кстати, поэтому и замариновали труп Владимира Ильича, чтоб нельзя было доказать что он ел мозг царя, маринад уничтожил ДНК и РНК.
Утопия, типа сначала отменим деньги и прочая дребедень привели к нарушению хозяйственныз отношений, затем для исправления и были введены меры еще тупее , типа военного коммунизма, продразверстки и так далее.
Ленинизм это преступление против человечности, а голодомор это частность. И если Ленин утопист, то последыши совецкие недобитки это выродки рода человеческого. Нацизм это лозунг верховенства ариев, а ленинизм это лозунг верховенства большевиков, то есть лозунг или агитка, а на деле это преступники против человечности. А под лозунгами откровенная уголовщина.трясущая убиенными, типа МОЙ ДЕД погиб и Бл Я теперь могу! Или нас Бл Сдохло Сорок миллионов и теперь мы можем!!
Господа ленинисты - Вы бандиты.
И если недобить до окончательного решения вопроса, как с индейцами в США, где кстати и родилась эта фраза "ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ", то наглые, жирные морды будут морочить головы неокрепшим умам :
В Одессе ленинсты получили по морде;
Крым оккупированный и референдума не было, ибо оккупация;
Плотницкий и Захарченко шпана неподмытая;
Повысил голос на РПЦ, а сам трусливый и ссыкливый, только и смог безоружных чеченских детей и женщин убивать.
ЛЕНИНИСТЫ ЭТО ПРЕСТУПНИКИ.
А голодомор маленькая часть преступлений! Как и истребление церковных служащих!
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РЕ
Н о р д ----------- МАН написал 14.12.2017 05:12
Автор делает вид, что не знает, кто создал КНДР, и кто на кого напал в 1950-м.
Красное лукавство.
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