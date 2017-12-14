США не готовы к переговорам с КНДР. А к войне готовы?

Время для переговоров с КНДР еще не пришло, убеждена глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт: "Мы хотели бы сесть за стол переговоров и начать дискуссии, однако сейчас еще не пришло время. Наша политика не изменилась", - цитирует ТАСС выступление Науэрт на брифинге.

Это интересно, а в чем не изменилась политика США в отношении КНДР, и с какого времени она не изменилась?

Если считать от Корейской войны 1950-53 годов, то она формально так и не закончена, причем по вине западной коалиции - договор о перемирии 27 июля 1953 года отказалась подписывать южнокорейская сторона! А мирного договора нет до сих пор. То есть запад не признает КНДР. Более того, в 1958 году США в одностороннем порядке нарушили и Договор о перемирии, разместив в Южной Корее ядерное оружие, находившеееся там до 1991 года.

В 1991 году КНДР и Республика Корея подписали при посредничестве ООН новое Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах. Но в 2010 году Южная Корея его дезавуировала, то есть отказалась еще и от соглашения 1953 года. 29 мая 2013 года КНДР снова предложила Южной Корее подписать мирный договор, но в Сеуле предсказуемо отказались.

Так что политика запада по отношению к КНДР действительно отличается постоянством уже 65 лет. И что любопытно, агрессором почему-то считается КНДР, даже физически не способная оккупировать Южную Корею и тем более близлежащие страны, не говоря уже о США. А США сохранют военное присутсвие в Южной Корее и вполне очевидно угрожают самому существованию КНДР.

Не надо забывать, что Северная Корея подвергалась бомбардировкам, куда более жестоким, чем даже Германия во Вторую мировую войну, и помимо более 100 тысяч погибших военнослужащих, учет которых был худо-бедно налажен, потеряла еще и огромное количество мирного населения - по оценкам до 20 процентов. В общем-то это геноцид. За который никто не только не наказан, который даже никем не признан.

И сегдня Госдепартамент заявляет, что еще "не готов" к переговрам с КНДР. Видимо, 100 лет с начала геноцида корейцев еще не прошло?

Все это напрямую касается и нас - ситуация грозит ядерным конфликтом, причем прямо на границе с Россией. И мировое сообщество практически ничего не делает для предотвращения конфликта - наоборот, де-факто его разжигает.

Начнем с того, что США, Япония, Франция, Израиль, не говоря о Южной Корее даже не имеют с КНДР дипломатических отношений. При отсутсвии мирного договора это трудно назвать "миролюбивой политикой".

Мы порой посмеиваемся над режимом в Северной Корее, нам он кажется экзотическим, но задумаемся - мог ли он быть другим? В условиях тотального 65-летнего противостояния с противником, в десятки раз более сильным и в военном, и в экономическом отношении - да что говорить, превышающим 20-миллионную КНДР в невероятное количество раз. Южная Корея, кстати, до конца ХХ века была не менее тоталитарным государством, просто в нее было вложено громадное количество средств и именно это обеспечило со временем относительную демократизацию режима. У КНДР таких возможностей просто не было. И до тех пор, пока находятся в конфронтации с сильныйшими державами планеты - США, Японией, Южной Кореей, северные корейцы обречены на сохранение жесткого режима, на состояние осажденной крепости. И ключ от этой крепости в руках США - стоить ослабить режим конфронтации, как КНДР начнет меняться.

Но, как видим, позиция США неизменна - "сейчас еще не пришло время"...

А теперь обратимся к высказыванию Хезер Науэрт того же дня, но по Украине: оказывается, США глубоко обеспокоены "продолжающимися нападениями на гражданскую инфраструктуру в Донецкой области". Она также потребовала от ополченцев отступить со своих позиций в районе водоочистной станции под Донецком и обвинила их в обстреле станции.

Конечно, забота Государственного департамента о донецкой водоочистной станции весьма трогательна. Ополченцы из Донецка, оказывается, настолько озверели, что решили лишить себя и свои семьи воды и тепла: "Водоочистная станция и энергоподстанция предоставляют питьевую воду, электричество и центральное отопление населению, примерно 345 тысячам человек. Невозможно себе представить, что кто-то угрожает поставкам воды и центрального отопления в разгар зимы. Поддерживаемые Россией силы должны немедленно отойти со своих новых позиций вокруг водоочистной станции", — заявила Науэрт.

И тм временем США и Канада одобрили поставки летального оружия на Украину - видимо, чтобы не дать ополченцам окончательно лишить себя води тепла...

Причем весь мир прекрасно знает, что в течение 4 лет Донецк подвергается обстрелам с украинской стороны - просто больше неоткуда, ополченцы не могут обстреливать сами себя. Гибнут мирные жители именно в Донецке, а совсем не на стороне, контролируемой Украиной. И количество обстрелов лимитировано исключительно ограниченным ресурсом боеприпасов у украинских войск - и вот им эти боеприпасы будут потавлять.

Ничего не напоминает? Историю 65-летней осады КНДР не напоминает?

Вторая Северная Корея формируется в Европе, и так же надолго. Никто ведь даже и не думает признавать ДНР и ЛНР. С нми никто и не думает вступать в переговоры - их как бы нет. Да, на территории донбасских республик формируются совсем не демократические режимы. А как может быть иначе в режиме осады и полного безразличия к людям? К тому же Северной Кореей правят коммунисты, то есть люди в принципе не корыстные - на Донбассе правят бандиты и "посланцы кремля", которые еще хуже. Так что к жесткой диктатуре прибавляется еще и корыстный мотив - это намного хуже, чем в КНДР, где налажен очень жесткий, иногда невыносимо жесткий порядок - но это порядок! На Донбассе с порядком плохо...

И кто автор этой "второй Кореи" на востоке Украины?

Ну да, запад как бы "борется" с этим порядком, но ведь 65-летняя борьба с КНДР явно оказалась неэффективна - сегодня северокорейские ядерные боеголовки уже реально угрожают не только Сеулу, но и Токио, да уже и Калифорнии. Вот результат.

Ну что, будем ждать, пока донецкие боеголовки начнут угрожать Киеву, Берлину и Лондону? Все к тому идет...

Анатолий Баранов