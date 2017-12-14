Продолжение беседы Игоря Стрелкова и Максима Калашникова. О том, что сирийский «онанизм» уже привел к поражениям Кремля на Украине, к потере Приднестровья и к страшной запущенности дел внутри РФ. Чем это грозит?
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Сирийский "онанизм"
Продолжение беседы Игоря Стрелкова и Максима Калашникова. О том, что сирийский «онанизм» уже привел к поражениям Кремля на Украине, к потере Приднестровья и к страшной запущенности дел внутри РФ. Чем это грозит?
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Онанисту Калашникову написал 14.12.2017 03:48