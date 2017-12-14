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Московский листок

Сирийский "онанизм"

Опубликовано 14.12.2017 в разделе комментариев 1

Продолжение беседы Игоря Стрелкова и Максима Калашникова. О том, что сирийский «онанизм» уже привел к поражениям Кремля на Украине, к потере Приднестровья и к страшной запущенности дел внутри РФ. Чем это грозит?



Рейтинг:   2.60,  Голосов: 5
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Всего комментариев к статье: 1
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Онанисту Калашникову написал 14.12.2017 03:48
Калашников, прекрати мужеложство с этим картавым головорезом и международным преступником!
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Сирийский "онанизм"
Сирийский "онанизм"
14.12.2017
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