Анатолий Баранов: Мост не может навредить даже Украине, не говоря уже о других странах

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе" по поводу Крымского моста.

Украина будет инициировать создание совместной следственной группы стран черноморского региона для расследования возможного нарушения экологической безопасности при строительстве Россией моста через Керченский пролив. Об этом рассказал на брифинге во вторник, 12 декабря генпрокурор Юрий Луценко.



«На этот момент в рамках уголовного производства проходит экологическая экспертиза, если она подтвердит вероятность экологической катастрофы, мы планируем обратиться к странам Черноморского сотрудничества — к Болгарии, Грузии, Румынии, Турции — с предложением создания в рамках европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам совместной следственной группы для проведения досудебного следствия, а потом и судебного следствия по строительству этого моста», — заявил Луценко.

— Есть стойкое ощущение, что киевские власти «отрабатывают номер» — вот есть перед ними задача цепляться к России по поводу и без повода, они и цепляются. Уже без огонька, «на отъе...ись», — уверен главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Я думаю, не стоит реагировать на каждое подобное действие, «на каждый чих не наздравствуешься», как раньше говорили. Ну какой экологический ущерб от моста? Раньше пытались подверстать экономику, но глупо совсем получалось, два дохлых порта, Мариуполь и Бердянск с «ущербом» тысяч в двести долларов в год. Собственно, весь порт в Мариуполе обслуживает металлургический комбинат — и как мост может помешать сухогрузам возить чугунные болванки? Что до экологии — достаточно проехать по Набережной улице Мариуполя вдоль комбината, чтобы понять — жить здесь нельзя. Не случайно же квартиры в старом городе, но возле комбината продавались еще до «Майдана» по 10 тысяч долларов…

— Будут ли указанные страны участвовать в авантюре Киева? Кому из черноморских стран мост в Крым может действительно навредить?

— Мост не может навредить даже Украине, не говоря уже о других странах. Никак. Ну что за дело до этого моста, допустим, Грузии? Хотя из-за такой же подконтрольности Америке, как и у Украины, в Тбилиси могут что-нибудь такое вякнуть насчет нереста ставриды… А Болгария и Румыния, полагаю, вообще отмолчатся. Важна, конечно, позиция Турции. Ей по-честному дела до этого моста и до азовских портов тоже нет никакого, цемент они грузят в Новороссийск, ширпотреб и прочее в Одессу, основная торговля у них с Россией. Но могут, конечно, и поддержать Украину из каких-то своих соображений. А могут и не поддержать.

— Насколько вообще эти страны остались недовольными изменением статуса Крыма в 2014-м? Или ни у кого, кроме России и Украины ничего не изменилось?

— Формально все, конечно, возмущены и так далее. Есть определенные неудобства, связанные с санкциями — теперь, допустим, турецкий лайнер не может зайти в Севастополь без визга со стороны Киева. Но это те трудности, которые они сами же себе и создали — признайте статус-кво с Крымом и живите спокойно. Но есть Украина, которая, повторю, «отрабатывает номер» — и тут, я полагаю, позиция Киева вызывает у черноморских стран куда большее раздражение. Хотя это и не манифестируется.

— Что еще Киев может придумать, чтобы хотя бы задержать строительство моста?

— Задержать строительство моста Киев не может никак. Тем более, что все понимают — мост нужен был уже давно, еще в украинский период крымской истории этот проект рассматривался, обсчитывался, и тогда никто в Киеве не говорил, что мост не нужен. Говорили, что дорого. А теперь Россия взяла на себя полностью все расходы — по большому счету нужно только радоваться. Но радость не входит в сценарий — нужно протестовать, обижаться и грозиться… Есть еще хорошая поговорка: «Собака лает, ветер носит». Я бы этим и руководствовался.