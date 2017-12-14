Потери Германии из-за антироссийских санкций оказались самые большие в Европе

Экономика Германии больше всех пострадала от введения санкций против РФ, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики. По расчетам экономистов, из-за ограничения торговли немецкий экспорт теряет в среднем около 727 миллионов долларов в месяц.

"Германия несет почти 40% торговых потерь среди стран Запада, в то время как другие крупные геополитические игроки затронуты в гораздо меньшей степени", — сообщается в исследований.

Отмечается, что экспорт Великобритании в Россию упал на 7,9%, Франции – на 4,1%, на США приходится лишь 0,6% экспортных потерь.

Также экономисты подсчитали, что только в 2015 году потери западных стран от санкций против РФ составили 44 миллиарда долларов, при этом 90% убытков приходилось на ЕС.

Ранее депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что страна потеряла из-за антироссийских санкций более 42 тысяч рабочих мест.