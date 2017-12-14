Перевыборы Путина могут обернуться новой протестной волной, не слабее 2011-го

Вслед за мартовскими выборами президента в России могут начаться массовые протесты. Такого мнения придерживается значительная часть участников VII Форума специалистов политических профессий, который проходил с 10 по 12 ноября этого года в Подмосковье, передает РБК.

Издание ссылается на результаты опроса, проведенного среди 172 из 215 экспертов, собравшихся на форуме. В вероятность протестов после выборов верят более 80% из них. 39% полагают, что протесты возможны только в крупных городах, 45% - что акции могут пройти и в региональных центрах.

По мнению 37% респондентов, протестов не будет, но несистемная оппозиция начнет медийную кампанию по снижению доверия к результатам выборов. Из-за предсказуемости результатов выборов может произойти мобилизация оппозиции, следует из опроса. Оппозиционеры, по мнению 47% опрошенных, могут пойти на участки, чтобы принять участие в протестном голосовании.

Мнение политтехнологов не совпадает с результатами социологических опросов, отмечает РБК. Так, эксперт "Левада-Центра" Денис Волков заявил, что, по данным исследований, проведенных организацией, "скорее, можно ждать не протестного голосования, а низкой явки".

О том, что предпосылок к массовым протестам после выборов нет, говорит и глава холдинга "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко. Вероятность протестов после выборов минимальна, так как "нет никаких сомнений как в уверенной победе Владимира Путина, так и в легитимности этой победы", согласен политконсультант Дмитрий Фетисов.

Напомним, после выборов президента в 2012 году в России прошли массовые акции протеста, ставшие продолжением митингов, начавшихся еще после выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Наиболее известной стала акция 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Мыслить по аналогии тут - ненадёжно, политическая обстановка сильно изменилась, причём в минусовую сторону. Нет тех движений, нараставших все нулевые - ни у либералов нет, ни у коммунистов, ни у националистов. Да, схема "болотного протеста" (выборы - недовольство результатом - протест - революция) принимается политологами уже чуть ли не как методологическая определённость - но ведь это ошибочно. Тогда обманутый, причём вполне обеспеченный народ вышел в столицах сперва только потребовать перевыборов - ничего не добился, но продолжил коллективно рефлексировать на площадях, обсуждать политический произвол правящей группировки и так подошёл от думских обмано-выборов к самообману уже на президентских выборах. Однако теоретических сил этих масс было настолько "нисколько", что они даже самого первого пункта не осилили, из которого могло бы исходить действительно массовое движение за непризнание любых выборов в сырьевой империи Путина - пункта "кто мы такие". Либералы вбросили странное словосочетание "креативный класс", а городской пролетариат (хоть и не бедствующий) таким образом был отброшен напрочь куда-то к быдлу. Ну, вот "креативный класс", само собой относимый к буржуазии - и проиграл свою буржуазную революцию, причём её так открыто и не начав. Все эти "болотные бдения", где красных флагов было значительно больше, чем бело-либеральных и триколоров обоих вариантов - привели к власти внутри коалиции либералов, а они уже распорядились сугубо пиарным, информационным эквивалентом протеста, трансформированным в личный рейтинг - по своему личному буржуазному усмотрению. Второй раз так не будет - если народ поднимется против обмана на президентских выборах, второго "болотного обмана" он точно на площадях ждать не будет. Вот мой скромный прогноз. Пока скромный...