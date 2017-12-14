Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Перевыборы Путина могут обернуться новой протестной волной, не слабее 2011-го

Опубликовано 14.12.2017 в разделе комментариев 3

протест выборы силовигархия болотная-2012
Перевыборы Путина могут обернуться новой протестной волной, не слабее 2011-го

Вслед за мартовскими выборами президента в России могут начаться массовые протесты. Такого мнения придерживается значительная часть участников VII Форума специалистов политических профессий, который проходил с 10 по 12 ноября этого года в Подмосковье, передает РБК. 

Издание ссылается на результаты опроса, проведенного среди 172 из 215 экспертов, собравшихся на форуме. В вероятность протестов после выборов верят более 80% из них. 39% полагают, что протесты возможны только в крупных городах, 45% - что акции могут пройти и в региональных центрах. 

По мнению 37% респондентов, протестов не будет, но несистемная оппозиция начнет медийную кампанию по снижению доверия к результатам выборов. Из-за предсказуемости результатов выборов может произойти мобилизация оппозиции, следует из опроса. Оппозиционеры, по мнению 47% опрошенных, могут пойти на участки, чтобы принять участие в протестном голосовании.

Мнение политтехнологов не совпадает с результатами социологических опросов, отмечает РБК. Так, эксперт "Левада-Центра" Денис Волков заявил, что, по данным исследований, проведенных организацией, "скорее, можно ждать не протестного голосования, а низкой явки". 

О том, что предпосылок к массовым протестам после выборов нет, говорит и глава холдинга "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко. Вероятность протестов после выборов минимальна, так как "нет никаких сомнений как в уверенной победе Владимира Путина, так и в легитимности этой победы", согласен политконсультант Дмитрий Фетисов. 

Напомним, после выборов президента в 2012 году в России прошли массовые акции протеста, ставшие продолжением митингов, начавшихся еще после выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Наиболее известной стала акция 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Мыслить по аналогии тут - ненадёжно, политическая обстановка сильно изменилась, причём в минусовую сторону. Нет тех движений, нараставших все нулевые - ни у либералов нет, ни у коммунистов, ни у националистов. Да, схема "болотного протеста" (выборы - недовольство результатом - протест - революция) принимается политологами уже чуть ли не как методологическая определённость - но ведь это ошибочно. Тогда обманутый, причём вполне обеспеченный народ вышел в столицах сперва только потребовать перевыборов - ничего не добился, но продолжил коллективно рефлексировать на площадях, обсуждать политический произвол правящей группировки и так подошёл от думских обмано-выборов к самообману уже на президентских выборах. Однако теоретических сил этих масс было настолько "нисколько", что они даже самого первого пункта не осилили, из которого могло бы исходить действительно массовое движение за непризнание любых выборов в сырьевой империи Путина - пункта "кто мы такие". Либералы вбросили странное словосочетание "креативный класс", а городской пролетариат (хоть и не бедствующий) таким образом был отброшен напрочь куда-то к быдлу. Ну, вот "креативный класс", само собой относимый к буржуазии - и проиграл свою буржуазную революцию, причём её так открыто и не начав. Все эти "болотные бдения", где красных флагов было значительно больше, чем бело-либеральных и триколоров обоих вариантов - привели к власти внутри коалиции либералов, а они уже распорядились сугубо пиарным, информационным эквивалентом протеста, трансформированным в личный рейтинг - по своему личному буржуазному усмотрению. Второй раз так не будет - если народ поднимется против обмана на президентских выборах, второго "болотного обмана" он точно на площадях ждать не будет. Вот мой скромный прогноз. Пока скромный...    

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Черный-наш президент!
Черного-в президенты! написал 14.12.2017 15:51
Черный-путь в светлое будущее!
Ответить
Спасибо большое ФСБ за невидимую тяжелейшую каждодневную работу!! Благолепия РПЦ! И ЕМУ!
Пепел Клааса 3 Сто17анайцатого Класса написал 14.12.2017 14:22
Вы Баранов какой-то не серьезный, то Крымнаш, то осуждаете за бутеры. Все ерничаете, обидеть норовите. А я , Пепел Клааса, во всем поддерживаю мудрую политику товарища Путина, Владимир Владимировича. И никогда не меняю своего, Пепел Клааса , мнения, ибо самый лучший для русского человека на земле это Владимир Владимирович Путин.
Я даже не переживаю про бутеры, пирожки и вообще не буду смотреть конференцию, мне, Пеплу Клааса , и так очевидна любовь нас русских и Владимира Владимировича Путина. Взаимопоглощающая и всепроникающая.
Ну кто так искренне и с душой заботиться друг о друге?
Вы вообще не конкурентыыыы!
Ответить
Спорно
Спорщик написал 14.12.2017 13:39
"О том, что предпосылок к массовым протестам после выборов нет, говорит и глава холдинга "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко. Вероятность протестов после выборов минимальна, так как "нет никаких сомнений как в уверенной победе Владимира Путина, так и в легитимности этой победы", согласен политконсультант Дмитрий Фетисов. "--- Падение уровня жизни, есть уже сейчас, после выборов начнут действовать запланированные уже, но отложенные до выборов, поборы, вот вам и предпосылки! Да и легитимности не будет, и все это знают! Не пришли на выборы, какая легитимность? Пришли на выборы, но "нарисовали" Путина, какая легитимность? "Нет тех движений, нараставших все нулевые - ни у либералов нет, ни у коммунистов, ни у националистов." А что, носители правых и левых идей, как и либеральных, исчезли? Патриоты исчезли? Ну вот репрессировали п-ка Квачкова, затем п/п-ка Барабаш с ИГПР ЗОВ, и вот их место занимает п-к Шендаков смотрите https://www.youtube.com/watch?v=y8_u-OhdtDE Репрессируют его, появятся и другие. Есть и гражданские патриоты. Некоторые ждут только момента, вытаскивая, смазывая и опять в схрон. Есть кто и вилами готов, но момента ждет. Народ и пока не известные будущие лидеры - организаторы, все больше двигаются навстречу друг другу! И либо лидер организует, либо стихия выдвигает лидера! И не забудьте, гос.служащих и бюджетников, одна пятая от всего населения, и не все в этой одной пятой в случае серьезного взрыва встанут на защиту компрадорской элитки.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сирийский "онанизм"
Сирийский "онанизм"
14.12.2017
Д/ф "Дозиметристы" , они были первыми в разрушенном Чернобыле
Д/ф "Дозиметристы" , они были первыми в разрушенно...
14.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Разгневанные горожане грозят сжечь на костре главу столичного стройкомплекса (7)
Путинская Россия поехала в КНДР мягко проводить линию империализма США (2)
Кремль признал, что конкурентов у Путина на выборах не будет (7)
Понаехали на пресс-конференцию нашего Путина! (15)
Компании Ротенбергов в 2016 году получили господрядов на 600 млрд рублей (1)
Эксплуататор Миттал и неофеодал Назарбаев хотят взять бастующих шахтеров измором! (0)
Оплата за тепло должна стать индивидуальной. А также за воздух и канализацию (4)
Потери Германии из-за антироссийских санкций оказались самые большие в Европе (0)
Внуково. Бастовавшим дворникам выплатили обещанные деньги (0)
Перевыборы Путина могут обернуться новой протестной волной, не слабее 2011-го (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Требуется раздельный учет канализационных услуг - по-большому и по-маленькому
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: И до каких пор Навальный будет делать вид, что будет участвовать в выборах ?
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё ханукальное
Дарья Митина Дарья Митина: Хаг Ханука самеах!
Дарья Митина Дарья Митина: Что празднуем-то?...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss