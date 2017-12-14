Оплата за тепло должна стать индивидуальной. А также за воздух и канализацию

Минстрой подготовил поправки в правительственные акты о предоставлении коммунальных услуг в многоквартирных домах. Жильцы, наконец, смогут платить за отопление не по общедомовым, а по личным приборам учета, пишет "Российская газета".
В новостройках разводку отопления делают таким образом, что система теплоснабжения квартиры имеет один вход и один выход. То есть достаточно поставить один счетчик и списывать с него показания. Но таких домов по стране наберется порядка 3%.
В многоэтажке, которая построена лет 20-30 назад, счетчик придется ставить на каждый стояк. А их, в зависимости от количества комнат, может быть и два, и три и даже пять.
От редакции: Это очень правильная инициатива - а то что получается? Граждане греются, а не платят! Оплата идет только за отопление в целом, а индивидуальных приборов учета нет - необходимо каждого жильца квартиры снабдить прибором индивидуального учета тепла, причем прибор должен быть носимым. Ведь по ходу премещения по помещению меняется теплообмен. Одно дело стоять и курить на балконе, другое дело - лежать в ванне.
В принципе, очередь и за индивидуалными счетчиками потребления воздуха. А то что получается? Один потребляет чуть-чуть, едва дышит, а другой ходит в "качалку", пыхтит как паровоз - и оба вообще ни за что не платят! А тем временем развивается парниковый эффект, и страна из бюджета несет очень большие расходы.
Абсолютно не учитывается и объем канализационных услуг - считается только объем поступившей горячей и холодной воды и суммарный водоотвод. Но ведь канализация загружается не только водой! И не только поступившей из водопровода. Допустим, жилец напился где-то пива, а потом пошел и отлил в своей квартире. Как учитывается эта нагрузка на канализацию? Никак! Но ведь он еще может и поесть на стороне, а все содержимое опять нести в дом.
Необходимы, конечно, индивидуальные счетчики канализационных услуг - у кого-то мочевой пузырь маленький, чашечка кофе, глоток газировки. А у кого-то просто огромный, пиво пьют литрами!
Опять же требуется раздельный учет канализационных услуг - по-большому и по-маленькому.
Просим учесть наши предложения при формировании новых услуг по коммунальному учету.
Анатолий Баранов
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!!!!OQQ!TOTJAGJADU!!!&& написал 14.12.2017 15:10
Просим учесть наши предложения при формировании новых услуг по коммунальному учету."
- Ой, я вас таки умоля-яяю-юю! Таки абарзованые де-генераты в долбостройку таки объясняли тупым населюкам СССР, что нужно вводить хозрасчет и будет в стране таки счастье! Теперь Баранов хочет таки хозрасчет ввести до самой таки канализации? Тут на форуме давно уже ошивается большой энтузиаст хозрасчета и банкротства при социализме - пусть нам разъяснит ситуацию! То таки да-аа?
злой ватник написал 14.12.2017 13:57
поставить ляктронные весы с фотоэлементами .
разница в весе клиента до толчка и после и есть подтарифная величина . и соединить эти штуки в единую сеть по типу егоис у водки .
гоблин написал 14.12.2017 13:40
Дмитрий ОЦМ написал 14.12.2017 13:35