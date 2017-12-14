Компании Ротенбергов в 2016 году получили господрядов на 600 млрд рублей

Компании, принадлежащие Аркадию, Борису и Игорю Ротенбергам, в 2016 году получили господрядов почти на 600 млрд рублей, сообщает "Дождь". Наибольшую часть этих денег получила компания Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства Керченского моста. Она выиграла конкурсы на 416,5 млрд рублей. Отмечается, что главным поставщиком госзаказа для компании является "Газпром". На газового монополиста приходится 94% всех контрактов.

Еще больше десяти контрактов почти на 8 млрд руб — это лагерь "Артек" в Крыму, который реконструирует компания Ротенберга. Отмечается, что "Стройгазмонтаж" получил этот контракт без конкурса.

По данным проекта "Роспил" Алексея Навального компания Ротенберга "Стройгазмонтаж" с 2011 года получила господрядов более чем на триллион рублей. Это, как отметил Навальный, почти вдвое больше расходов федерального бюджета на образование в России в 2016 году.

Сын Аркадия Ротенберга – Игорь за год заработал больше 100 млрд рублей благодаря контрактам принадлежащих ему «Газпром бурение» и 50-процентной доли в компании «РТ-Инвест Транспортные системы» – операторе системы «Платон».

Компания Бориса Ротенберга «ГВСУ Центр» заработала 51 млрд рублей в 2016 году. По данным "Дождя", компания стала участником программы сноса пятиэтажек в Москве.