Эксплуататор Миттал и неофеодал Назарбаев хотят взять бастующих шахтеров измором!

Руководство «АреселорМиттал Темиртау» и глава администрации Карагандинской области отказались встречаться и вести переговоры с бастующими шахтерами восьми шахт.

По сообщению рабочих активистов, в ночь с 11 на 12 декабря к бастующим шахтерам «Шахтинской», «Казахстанской», имени Ленина и «Тентекской» присоединились рабочие еще трех шахт: «Абайская», «Костенко», «Саранская». Уже чуть позже объявили забастовку и горняки шахты «Кузембаева» и таким образом забастовали шахтеры всех восьми шахт угольного департамента компании «АреселорМиттал Темиртау».

Одной из причин того, что забастовка охватила все шахты, стало то, что представители работодателя во время ночного митинга родных и близких бастующих в Шахтинске отказались обсуждать вопрос о повышении заработной платы выше 20%.

После того, как стало понятно, что работодатель не пойдет на значительное увеличение зарплаты, шахтеры ночных смен четырех шахт из Шахтинска отказались подниматься на поверхность, несмотря на попытки уговорить их со стороны исполнительного директора «АреселорМиттал Темиртау» Вадима Басина.

В целях оказания давления на шахтеров, работодатели отключили отопление и потребовали недопущения передачи теплых вещей. Однако попытки заблокировать шахтеров провалились и им исправно передают продукты питания, которые покупаются в складчину рабочими других смен.

Власти и хозяева намеренно стали распространять провокационные слухи о том, что якобы вместе с продуктами в шахты передавался алкоголь, с целью дискредитации бастующих. Однако сами рабочие их родные и близкие публично опровергли эту информацию. В этой ситуации жители моногородов Карагандинской области также активно поддержали бастующих.

В целях поддержки друг друга, коллективы разных шахт стали записывать видео с призывами стоять до конца, чтобы добиться осуществления всех требований. Шахтеры и их семьи надеялись, что 12 декабря к ним приедет аким Карагандинской области Ерлана Кошанова и одного из руководителей компании Парамжита Калона. Однако власти и хозяева решили избрать тактику изматывания, отказавшись от переговоров.

«Последним» предложением стало обещание повысить зарплату рабочим основных подразделений на 30% и на 10% вспомогательных и обслуживающих структур, что вызвало возмущение всех участников забастовки. Шахтеры решили коллективно не сдаваться и продолжать забастовку!

Организаторами забастовки являются сами рабочие, создавшие инициативные группы во всех шахтах и предприятиях. Руководство профсоюза угольщиков «Коргау» хотя и сочувствует бастующим, пока никакой существенной роли, кроме безуспешных попыток наладить переговорный процесс, в событиях не принимает.

На данный момент важным является сохранить единство бастующих, на фоне того, что многие государственные и местные СМИ подают искаженную информацию, направленную на дискредитацию рабочих. Не исключена и возможность применения репрессий, так как в Шахтинск, Темиртау, во все рабочие поселки и в саму Караганду стянуты значительные силы полиции и внутренних войск.

Мы со своей стороны призываем рабочих всех подразделений компании «АреселорМиттал Темиртау» продолжать борьбу до полного удовлетворения всех поставленных требований. Власти и сам номинальный хозяин стальной империи Лакшми Миттал должны будут пойти на попятную если натолкнуться на решимость и массовость.

Нельзя забывать, что значительным процентом активов компании владеет Назарбаев, который единственный мог дать распоряжение акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову не ехать на встречу с бастующими шахтерами. Сейчас Елбасы и Лакшми Миттал попытаются взять протестующих измором. Но время работает против властей, особенно в преддверие шестой годовщины расстрела нефтяников Жанаозена и после удачной забастовки горняков «Казахмыса».

Мы со своей стороны постараемся организовать информационную и политическую поддержку бастующим. Борьба должна продолжаться!

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