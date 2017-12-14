Понаехали на пресс-конференцию нашего Путина!

На 13-ю пресс-конференцию аккредитовано 1640 представителей российских и зарубежных СМИ (в прошлом году было всего около 1500 журналистов). Большой интерес к мероприятию у иностранцев, особенно японцев. Аккредитацию получили и американские СМИ, от телекомпании CNN приехало сразу несколько человек.

Я бы ограничил участие американских СМИ и вообще стран НАТО.

С какого? Они вон наших в свой конгресс не пускают, а мы симметричных мер принять не можем? Пущай из "Российской газеты" информируются. Как ФОРУМ.мск, который на президентскую "прессуху" никто и не подумал аккредитовать - вот ЦРУ можно, а нам нельзя! Харей, стало быть, не вышли...

Но мы, блин, патриоты! Мы все равно напишем! Ох, напишем...

А они, которые враги - те пишут кривым пером и ядовитыми чернилами, на ноутбуках, зараженных вирусами.

Так их еще там и кормят, совершенно на халяву. Зачем Администрация президента России их прикармливает? Лучше бы отправили все пирожки и бутерброды в Сирию. Или на Донбасс. В Северную Корею, в конце концов. А так посланцы агрессивного блока НАТО отъедаются за наш счет.

Конечно, и нашим кое что перепадает. Но нашим хоть в коня корм, надо же 70 процентов на президентских выборах, а пока Левада-центр дает только 61. Этих тоже будем кормить? А они явно не дорабатывают на полную порцию.

Опяь же с явкой у нас не очень. Вот опрос ФОРУМа.мск такой получился недавно.

Пойдете ли вы на выборы президента РФ в 2018 году?: Да (108) Нет (644) Еще не решил (139)





Вот как же это так, я интересуюсь спросить?

И сам же на этот вопрос отвечу - чтобы хорошо ходили на выборы и правильно голосовали, кормить надо всех, а не только тех, кто нравится.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск