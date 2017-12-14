Понаехали на пресс-конференцию нашего Путина!

На 13-ю пресс-конференцию аккредитовано 1640 представителей российских и зарубежных СМИ (в прошлом году было всего около 1500 журналистов). Большой интерес к мероприятию у иностранцев, особенно японцев. Аккредитацию получили и американские СМИ, от телекомпании CNN приехало сразу несколько человек.
Я бы ограничил участие американских СМИ и вообще стран НАТО.
С какого? Они вон наших в свой конгресс не пускают, а мы симметричных мер принять не можем? Пущай из "Российской газеты" информируются. Как ФОРУМ.мск, который на президентскую "прессуху" никто и не подумал аккредитовать - вот ЦРУ можно, а нам нельзя! Харей, стало быть, не вышли...
Но мы, блин, патриоты! Мы все равно напишем! Ох, напишем...
А они, которые враги - те пишут кривым пером и ядовитыми чернилами, на ноутбуках, зараженных вирусами.
Так их еще там и кормят, совершенно на халяву. Зачем Администрация президента России их прикармливает? Лучше бы отправили все пирожки и бутерброды в Сирию. Или на Донбасс. В Северную Корею, в конце концов. А так посланцы агрессивного блока НАТО отъедаются за наш счет.
Конечно, и нашим кое что перепадает. Но нашим хоть в коня корм, надо же 70 процентов на президентских выборах, а пока Левада-центр дает только 61. Этих тоже будем кормить? А они явно не дорабатывают на полную порцию.
Опяь же с явкой у нас не очень. Вот опрос ФОРУМа.мск такой получился недавно.
|Пойдете ли вы на выборы президента РФ в 2018 году?:
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Иностранный агент написал 14.12.2017 16:13
Светослав----------------------- написал 14.12.2017 15:39
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"New Shepard сегодня провел первый успешный полет "Капсулы экипажа 2.0". Она оснащена иллюминаторами [крупнейшими в истории космонавтики], в ней находился наш испытательный манекен, оборудованный приборами. Он хорошо прокатился", -- сообщил на своей странице в Twitter Безос.
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Корабль New Shepard стартовал с полигона в Техасе и поднялся на расчетную высоту в 100 км. Через 10 минут 6 секунд полета капсула для экипажа спустилась на Землю на парашютах, а ракета сделала управляемую двигателями вертикальную посадку. В капсуле Blue Origin было 12 единиц полезной нагрузки: коммерческая, исследовательская и образовательная.
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"Это знаменует собой первый полет нашей капсулы экипажа следующего поколения, поскольку мы продолжаем поэтапный прогресс в нашей программе испытательных полетов", -- подытожил Безос.
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Светослав----------------------- написал 14.12.2017 15:30
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Однако стоявшая в зале с плакатом журналистка пояснила, шо написано там "Путин бабай". "Это по-татарски дедушка Путин, дети вас так называют в нашей республике", -- уточнила она.
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стоик1047 написал 14.12.2017 15:24
Пепел Клааса 4 Сто17анайцатого Класса написал 14.12.2017 15:09
Занято орать!
Пепел Клааса 4 Сто17анайцатого Класса написал 14.12.2017 15:07
Какую х ню несет этот баранов! Пирожки бл!!!
Пепел Клааса 4 Сто17анайцатого Класса написал 14.12.2017 15:04
Я даже не переживаю про бутеры, пирожки и вообще не буду смотреть конференцию, мне, Пеплу Клааса , и так очевидна любовь нас русских и Владимира Владимировича Путина. Взаимопоглощающая и всепроникающая.
Ну кто так искренне и с душой заботиться друг о друге?
Вы вообще не конкурент!
тусоваться написал 14.12.2017 15:01
он пианист и педегог
ля-ля-ля--ля
ля-ля-ля--ля
пинчерос-тиранитос написал 14.12.2017 14:34
Дерзкий хохол Цымбалюк написал 14.12.2017 14:26
asfjshdf написал 14.12.2017 14:16
ДлТдлтдЛт написал 14.12.2017 13:54
(типо за разжиганийе и ваще - из корпоративной солидарности)
...но вы и мене ж поймите: разиш йа б хужее сибаритствовал бы посреди холуев, халдеев и олимпийских чемпионок!.. ну, может топлесс не таг фотогигиеничен и шарехаю как аллахакбарю, зато снег копаю занехделать - Кремль бы убирал бы...
abacde написал 14.12.2017 13:00
Лис написал 14.12.2017 12:52
Оптимист написал 14.12.2017 12:51