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Московский листок

Понаехали на пресс-конференцию нашего Путина!

Опубликовано 14.12.2017 в разделе комментариев 15

путин выборы пресс-конференция
Понаехали на пресс-конференцию нашего Путина!

На 13-ю пресс-конференцию аккредитовано 1640 представителей российских и зарубежных СМИ (в прошлом году было всего около 1500 журналистов). Большой интерес к мероприятию у иностранцев, особенно японцев. Аккредитацию получили и американские СМИ, от телекомпании CNN приехало сразу несколько человек.

Я бы ограничил участие американских СМИ и вообще стран НАТО.

С какого? Они вон наших в свой конгресс не пускают, а мы симметричных мер принять не можем? Пущай из "Российской газеты" информируются. Как ФОРУМ.мск, который на президентскую "прессуху" никто и не подумал аккредитовать - вот ЦРУ можно, а нам нельзя! Харей, стало быть, не вышли...

Но мы, блин, патриоты! Мы все равно напишем! Ох, напишем...

А они, которые враги - те пишут кривым пером и ядовитыми чернилами, на ноутбуках, зараженных вирусами.

Так их еще там и кормят, совершенно на халяву. Зачем Администрация президента России их прикармливает? Лучше бы отправили все пирожки и бутерброды в Сирию. Или на Донбасс. В Северную Корею, в конце концов. А так посланцы агрессивного блока НАТО отъедаются за наш счет.

Конечно, и нашим кое что перепадает. Но нашим хоть в коня корм, надо же 70 процентов на президентских выборах, а пока Левада-центр дает только 61. Этих тоже будем кормить? А они явно не дорабатывают на полную порцию.

Опяь же с явкой у нас не очень. Вот опрос ФОРУМа.мск такой получился недавно.

Пойдете ли вы на выборы президента РФ в 2018 году?:
 
Да (108)
 
Нет (644)
 
Еще не решил (139)

 
Вот как же это так, я интересуюсь спросить? 
 
И сам же на этот вопрос отвечу - чтобы хорошо ходили на выборы и правильно голосовали, кормить надо всех, а не только тех, кто нравится.
 
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск


Рейтинг:   5.00,  Голосов: 17
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Всего комментариев к статье: 15
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(без названия)
Иностранный агент написал 14.12.2017 16:13
А нас и не пустили.
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Космосненаш: Blue Origin успешно испытала суборбитальный корабль New Shepard
Светослав----------------------- написал 14.12.2017 15:39
Американская компания Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу, провела успешное испытание нового поколения суборбитального корабля New Shepard, предназначенного для космических туристов.
.
"New Shepard сегодня провел первый успешный полет "Капсулы экипажа 2.0". Она оснащена иллюминаторами [крупнейшими в истории космонавтики], в ней находился наш испытательный манекен, оборудованный приборами. Он хорошо прокатился", -- сообщил на своей странице в Twitter Безос.
.
Корабль New Shepard стартовал с полигона в Техасе и поднялся на расчетную высоту в 100 км. Через 10 минут 6 секунд полета капсула для экипажа спустилась на Землю на парашютах, а ракета сделала управляемую двигателями вертикальную посадку. В капсуле Blue Origin было 12 единиц полезной нагрузки: коммерческая, исследовательская и образовательная.
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"Это знаменует собой первый полет нашей капсулы экипажа следующего поколения, поскольку мы продолжаем поэтапный прогресс в нашей программе испытательных полетов", -- подытожил Безос.
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Бай-бай, бабай!
Светослав----------------------- написал 14.12.2017 15:30
В ответ на вопрос журналиста о том, почему за 20 лет у него так и не появился нормальный конкурент от оппозиции, недофюреру всея бензоколонки Путлеру померещился в зале плакат с надписью "Путин бай-бай".
.
Однако стоявшая в зале с плакатом журналистка пояснила, шо написано там "Путин бабай". "Это по-татарски дедушка Путин, дети вас так называют в нашей республике", -- уточнила она.
.
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(без названия)
стоик1047 написал 14.12.2017 15:24
сортирный Карлик - позор России?
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Re: вопрос автору статьи
Пепел Клааса 4 Сто17анайцатого Класса написал 14.12.2017 15:09
Этого п араса только на площадь трех вокзалов зовуть!
Занято орать!
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Re: Пресс-конференция началась
Пепел Клааса 4 Сто17анайцатого Класса написал 14.12.2017 15:07
Да!!!!!
Какую х ню несет этот баранов! Пирожки бл!!!
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Спасибо большое ФСБ за невидимую тяжелейшую каждодневную работу!! Благолепия РПЦ! И ЕМУ!
Пепел Клааса 4 Сто17анайцатого Класса написал 14.12.2017 15:04
Вы Баранов какой-то не серьезный, то Крымнаш, то осуждаете за бутеры. Все ерничаете, обидеть норовите. А я , Пепел Клааса, во всем поддерживаю мудрую политику товарища Путина, Владимир Владимировича. И никогда не меняю своего, Пепел Клааса , мнения, ибо самый лучший для русского человека на земле это Владимир Владимирович Путин.
Я даже не переживаю про бутеры, пирожки и вообще не буду смотреть конференцию, мне, Пеплу Клааса , и так очевидна любовь нас русских и Владимира Владимировича Путина. Взаимопоглощающая и всепроникающая.
Ну кто так искренне и с душой заботиться друг о друге?
Вы вообще не конкурент!
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в шумном балагане любят
тусоваться написал 14.12.2017 15:01
ваш Бобик был на все горазд
он пианист и педегог
ля-ля-ля--ля
ля-ля-ля--ля
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порол чушь
пинчерос-тиранитос написал 14.12.2017 14:34
а в реале, пора ипа-тьевский дом восстанавить!
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(без названия)
Дерзкий хохол Цымбалюк написал 14.12.2017 14:26
отжег в типично-хохлятской манере про резню бурятами украинцев. Больше смотреть было не интересно. Самопиар.
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Да вообще
asfjshdf написал 14.12.2017 14:16
Как такое может быть?
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(без названия)
ДлТдлтдЛт написал 14.12.2017 13:54
Эта, г-н главред, а вот ежели и у вас заявить, что человек песков нарисовал себе на лбу 282, когда заявил, что не видит конкурентов человеку путину, - вы тож забаните?
(типо за разжиганийе и ваще - из корпоративной солидарности)
...но вы и мене ж поймите: разиш йа б хужее сибаритствовал бы посреди холуев, халдеев и олимпийских чемпионок!.. ну, может топлесс не таг фотогигиеничен и шарехаю как аллахакбарю, зато снег копаю занехделать - Кремль бы убирал бы...
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вопрос автору статьи
abacde написал 14.12.2017 13:00
Уважаемый тов. Баранов. А Вы официально обращались с запросом об аккредитации? ( Из текста статьи нет однозначного ответа на этот вопрос).
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 14.12.2017 12:52
Власовский Кремль и НАТО-это однояйцевые близнецы.То Дворкович скажет о том что мы должны платить за финансовую стабильность США,то Рогозин сделает базу НАТО в Ульяновске,то Путин протащит через Думу,в которой каждый второй "народный" депутат имеет второе гражданство государства Израиль,закон о нахождении войск НАТО в случае чего на территории ЗАО "РФ"...А вот с кем православный Мордор воевать собрался-это вопрос? Может поэтому японцы и приехали.
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Пресс-конференция началась
Оптимист написал 14.12.2017 12:51
Какую же херню он несет!
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14.12.2017
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