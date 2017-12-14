Кремль признал, что конкурентов у Путина на выборах не будет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока конкурент Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента страны "даже близко не созрел". "Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина. Даже близко", - заявил Песков в интервью телеканалу Россия-24.

По его словам, Владимир Путин не участвует в дебатах кандидатов во время предвыборной кампании именно потому что является действующим президентом. "В его (Путина) случае его кандидатство, конечно, протекает по иным законам, хотя по таким же законам, как для всех остальных", - пояснил Песков.

Отметим, что после заявления Пескова об отсутствии у Владимира Путина конкурентов на выборах пресс-служба ЛДПР написала открытое письмо пресс-секретарю президента.

"Вы – пресс-секретарь Президента России и, пожалуйста, решайте его вопросы. Но не надо давать оценки другим кандидатам. Вам никто такого права не давал", - говорится в сообщении на сайте ЛДПР.

"Что значит конкурент Путину не созрел? Вы зачистили все политическое поле и говорите о каком-то созревании", — заявили в ЛДПР. Чтобы что-то «созрело», надо создавать одинаковые условия для роста, считают в партии. "Такими заявления Вы унижаете 150 миллионов наших граждан. В конце концов, почитайте интернет и Вы поймете, что на самом деле думают люди о нынешней власти", - посоветовали Пескову в ЛДПР.