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Московский листок

Кремль признал, что конкурентов у Путина на выборах не будет

Опубликовано 14.12.2017 в разделе комментариев 7

Кремль признал, что конкурентов у Путина на выборах не будет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока конкурент Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента страны "даже близко не созрел". "Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина. Даже близко", - заявил Песков в интервью телеканалу Россия-24.

По его словам, Владимир Путин не участвует в дебатах кандидатов во время предвыборной кампании именно потому что является действующим президентом. "В его (Путина) случае его кандидатство, конечно, протекает по иным законам, хотя по таким же законам, как для всех остальных", - пояснил Песков.

Отметим, что после заявления Пескова об отсутствии у Владимира Путина конкурентов на выборах пресс-служба ЛДПР написала открытое письмо пресс-секретарю президента.

"Вы – пресс-секретарь Президента России и, пожалуйста, решайте его вопросы. Но не надо давать оценки другим кандидатам. Вам никто такого права не давал", - говорится в сообщении на сайте ЛДПР.

"Что значит конкурент Путину не созрел? Вы зачистили все политическое поле и говорите о каком-то созревании", — заявили в ЛДПР. Чтобы что-то «созрело», надо создавать одинаковые условия для роста, считают в партии. "Такими заявления Вы унижаете 150 миллионов наших граждан. В конце концов, почитайте интернет и Вы поймете, что на самом деле думают люди о нынешней власти", - посоветовали Пескову в ЛДПР.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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впервые при появлении пУтина на прессконференции журнализды встали
это зловещий знак написал 14.12.2017 16:17
приехали,короче.
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(без названия)
болт написал 14.12.2017 15:54
Не забывайте,что Пескова также охраняет нац.гвардия,поэтому и он может позволить себе пороть всякую чушь не считаясь тем,что об этом может подумать народ,этот карикатурный толмач под надежной защитой.
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(без названия)
стоик1048 написал 14.12.2017 15:28
сортирный Карлик - позор России?
В Этом ему конкурентов нет?
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О народных лидерах, дебатах и "нашем всем"...
15426378 написал 14.12.2017 14:16
"Дорогой" Песков, дайте свободный доступ в СМИ, на федеральные каналы ТВ таким гражданам как Юрий Болдырев, Павел Грудинин и им подобным.Организуйте публичные дебаты их с "нашим всем", а потом все граждане увидят = ЕСТЬ ЛИ У г.ПУТИНА КОНКУРЕНТЫ И НАСТОЯЩИЕ НАРОДНЫЕ ЛИДЕРЫ В СТРАНЕ!
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Про таких, как Путин и Песков, один сочно выразился: "Махровое быдло, которое раньше торчало
в подворотне, теперь торчит в Кремле. написал 14.12.2017 13:34
.
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(без названия)
Петрович написал 14.12.2017 13:09
Как нет? А Митяй?
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(без названия)
Лис написал 14.12.2017 13:04
А с каких пор какой то Песков стал решать за весь многонациональный российский народ?
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