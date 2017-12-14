Разгневанные горожане грозят сжечь на костре главу столичного стройкомплекса

Заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин много обещал, но так ничего и не сделал для решения проблем обманутых дольщиков

Несмотря на неумолимое приближение президентских выборов, столичным властям не удается погасить протестные настроения на вверенной им территории. Спустя всего три дня после заявления Владимира Путина о намерении снова баллотироваться на пост главы государства, в центре Москвы состоялся очередной массовый митинг против произвола властей. Сотни «благодарных» москвичей вышли с требованием отставки мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя, главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, поскольку те продолжают саботировать решение проблем тысяч обманутых дольщиков.

Не мешки ворочать

Ядро митингующих составляли соинвесторы крупнейшего «недостроя» столицы — ЖК «Царицыно». Их дома должны были сдать еще в 2012 году, но до сих пор своих квартир ждут более 6 тысяч владельцев с семьями. Власти столицы вроде бы обещали помочь, но воз и ныне там. На протяжении многих лет уже дважды обманутые дольщики слышат лишь обещания, что дома обязательно достроят и все будет хорошо.

Работа по строительству жилого комплекса «Царицыно» находится под постоянным контролем столичного стройкомплекса, а все дольщики, вложившие средства в покупку жилья в этих домах, получат свои квартиры, утверждал в октябре прошлого года заммэра Хуснуллин . «Мы приняли серьезные меры по ускорению строительства инженерной инфраструктуры и пересмотрели порядок ввода объектов социальной инфраструктуры» , - бодро рапортовал он уже в феврале этого года. Однако стройка продолжала стоять на месте — заявленных сотен строителей, которые якобы день и ночь трудятся на объекте, соинвесторы злосчастного жилкомплекса так и не увидели.

Придать ускорение столичным властям попытались власти федеральные. В мае этого года правительство РФ обязало регионы (в том числе и Москву) представить в Минстрой «дорожные карты» с конкретными мерами и сроками по решению проблем обманутых дольщиков. В начале июля этого года эта тема вновь была поднята на федеральный уровень — уже в Государственной Думе, где состоялись парламентские слушания с привлечением пострадавших граждан. Однако вместо того, чтобы хотя бы к выборам президента наконец взяться за дело, глава столичного стройкомплекса предпочел выступить с рядом новых обнадеживающих заявлений.

«Мы наметили дорожные карты и протоколы действий. Я не вижу принципиальных проблем, которые помешают закончить строительство ЖК «Царицыно», - рассказывал он уже в октябре этого года . Однако дольщики уже поняли цену его словам — на форуме, посвященном строительству ЖК «Царицыно», они не стеснялись в выражениях.

«Основная работа Хуснуллина — врать!», - пишет одна из участниц долевого строительства. «Ваши прогнозы... Будут ли выполнены хотя бы половина его обещаний??? P.S. То, что он мягко говоря ВРУН, это уже все поняли», - вторит ей другой товарищ по несчастью .

«Не начнете строить — сожжем на Масленицу»

Устав от бесконечной лжи и невыполненных обещаний заммэра, дольщики ЖК «Царицыно» вышли на митинг. К ним присоединились владельцы недостроенных квартир из Щербинки, Новокосино, Сходни, Химок, Кокошкино, ЖК «Академ-Палас», «Терлецкий парк» и других комплексов. Несмотря на непогоду и снег, акция собрала около тысячи человек.

В частности, митингующие напомнили Хуснуллину его обещания, что стройка в «Царицыно» возобновится в ближайшее время. Однако с тех пор на крупнейшем долгострое столицы появлялись от силы 10-15 рабочих — явно недостаточно, чтобы достроить этот огромный комплекс зданий.

Проклиная московские власти, протестующие вынесли чучело главы стройкомплекса с плакатом «Не начнете строить — сожжем на Масленницу» (которая, к слову, состоится всего за месяц до выборов президента). Они также подписали резолюцию с обращением к Путину принять участие в решении их проблем. В резолюции они, первым делом, попросили достроить их квартиры, а затем – наказать ответственных лиц. В частности, отстранить от должностей мэра Москвы и его заместителя по строительству .

«Господин Хуснуллин не на своем месте. На этой должности должен быть ответственный человек, который не просто провел совещание, но дал задание, проконтролировал, решил вопросы», - заявил на митинге депутат Госдумы от КПРФ, глава московских коммунистов Валерий Рашкин. «Это такое позорище. Такие кадры надо гнать в шею», - возмутился он бездействием главы столичного стройкомплекса. «Хуснуллина надо отправить в отставку — быстрее пойдет дело», - заключил он под аплодисменты и одобрительный гул протестующих .

Не в первый раз

Претензии к работе столичной мэрии возникают не впервые — способности собянинской команды культивировать протестные настроения среди москвичей может позавидовать любой заядлый оппозиционер. Поводов для возмущения масса — тут и введение платных парковок с особым цинизмом (якобы «по просьбе жителей»), и отмена маршруток, и бесконечные раскопки центра города в рамках программы «Моя улица», которую многие москвичи называют не иначе как «благоуродством». Но, пожалуй, больше всего нареканий и скандалов вызывает градостроительная политика московских властей, за которую отвечает призванный из Татарстана «варяг» Марат Хуснуллин.

В течение нескольких последних лет Москву сотрясают митинги, причем в самых разных районах. Объединяет их одно — стойкое неприятие попыток мэрии «воткнуть» в немногочисленные оставшиеся зеленые зоны и парки многоэтажные башни жилых комплексов или проложить через них дорогу. Парки Дружба, Дубки, Березовая роща, Торфянка и, конечно же, знаменитое Кусково — вот далеко не полный список «горячих точек» столкновения интересов москвичей и разрушающих их среду обитания застройщиков, поддерживаемых столичными властями.

Другая весомая претензия к заместителю мэра по строительству — это совершенно варварское разрушение исторического облика Москвы ради строительства новых жилых и офисных комплексов. Под видом «реконструкции» был полностью уничтожен дом Прошиных с уникальным фасадом эпохи модерна, изуродован надстройкой дом Волконских на Воздвиженке, практически полностью снесена Усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской (некогда числившаяся в списках памятника архитектуры федерального значения). Счет потерь исторических зданий идет на десятки, и похоже, что Хуснуллин в своем разрушительном угаре не боится ни закона (который он систематически нарушает), ни Бога. Напомним, что именно при нем была снесена до основания Московская соборная мечеть в Выползовом переулке, что стало первым случаем разрушения храмового здания с советских времен.

Что уж тут говорить о мнении жителей столицы, с которым на Тверской, 13 уже давно перестали считаться. Достаточно вспомнить недавнюю историю с Таганской АТС на Покровском бульваре, которую снесли, несмотря на протесты жителей и широкий общественный резонанс. Ее печальную судьбу вскоре разделили и другие памятники советского конструктивизма.

Непотопляемый вредитель

Несмотря на многочисленные требования призвать Хуснуллина за всю эту деятельность к ответу, непотопляемый глава столичного стройкомплекса не просто остается на своем месте, но и продолжает продуцировать крупные скандалы. В этом году таких было как минимум два. Первый — с программой реновации, которая была составлена настолько бездарно и пренебрежительно к москвичам, что породила самую массовую акцию протеста против столичных властей за последние годы. Накал страстей удалось погасить лишь при посредничестве Государственной Думы, а мэрии пришлось срочно «включать заднюю» и переделывать условия сноса пятиэтажек с учетом мнения разгневанных жителей.

Второй скандал вышел с открытием парка Зарядье, нарушившим исторический ландшафт в охранной зоне московского Кремля. Эксперты отмечают, что по закону объемные сооружения строить тут было нельзя, тем более — надстраивать «парящий мост», перекрывающий вид на Кремль и другие исторические постройки.

Несмотря на вложенные в него фантастические 14 млрд рублей, ошибки в расчетах и проектировке привели к тому, что за первые несколько дней парк потерял примерно треть растений в результате нашествия посетителей. Немало вопросов вызвали и сметы на строительство, оборудование и другие расходы — например, весь посадочный материал, включая березы, ели, сосны и даже растения, занесенные в Красную книгу России, почему-то закупались в Германии и обошлись бюджету почти в полмиллиарда рублей .

Подобные «проколы» со стороны столь высокопоставленного чиновника мэрии заставляют вспомнить старое доброе советское понятие «вредительство». Именно этим словом можно охарактеризовать вклад Марата Шакирзяновича в имидж московских властей и власти в целом в глазах населения столицы за год до выборов мэра столицы. И очевидно, это не совсем тот (точнее - совсем не тот) эффект и поддержка, которую ожидает от Сергея Собянина и его команды Владимир Путин за несколько месяцев до голосования на выборах президентских.

https://stroi.mos.ru/news/dol-shchiki-zhk-tsaritsyno-poluchat-kupliennyie-kvartiry-khusnullin