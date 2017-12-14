Путинская Россия поехала в КНДР мягко проводить линию империализма США

Делегация Минобороны РФ в Пхеньяне обсуждает с северокорейскими военными ход реализации межправсоглашения о предотвращении опасной военной деятельности, сообщает в четверг посольство РФ в КНДР.

"В соответствии с предварительно достигнутой договоренностью в Пхеньяне проходит первое заседание совместной военной комиссии по рассмотрению хода выполнения межправительственного соглашения о предотвращении опасной военной деятельности", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в фейсбуке.

"Переговоры проходят в конструктивной, деловой обстановке. Делегация министерства обороны Российской Федерации будет находиться здесь до 16 декабря", - отмечается в сообщении.

В посольстве уточнили, что упомянутое межправсоглашение было подписано 12 ноября 2015 года.

Делегация министерства обороны РФ во главе с заместителем начальника национального центра управления обороной Виктором Калгановым прибыла в Пхеньян накануне.

В свою очередь в том, что время для переговоров с КНДР еще не пришло, убеждена глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт: "Мы хотели бы сесть за стол переговоров и начать дискуссии, однако сейчас еще не пришло время. Наша политика не изменилась", - цитирует ТАСС выступление Науэрт на брифинге.

Это интересно, а в чем не изменилась политика США в отношении КНДР, и с какого времени она не изменилась?

Если считать от Корейской войны 1950-53 годов, то она формально так и не закончена, причем по вине западной коалиции - договор о перемирии 27 июля 1953 года отказалась подписывать южнокорейская сторона! А мирного договора нет до сих пор. То есть запад не признает КНДР. Более того, в 1958 году США в одностороннем порядке нарушили и Договор о перемирии, разместив в Южной Корее ядерное оружие, находившеееся там до 1991 года.

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