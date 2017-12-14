Новый Уренгой. Задержание за публикации

Новоуренгойский активист, журналист Юрий Буларга вечером 14 декабря был задержан в своём городе по выходе из дома, где его на машине поджидал участковый.

Буларга получил принудительное приглашение в машину, после чего его доставили по адресу - Восточная улица 4, в участковый пункт полиции. Ст. лейтенант полиции Цысь Сергей Викторович ознакомил Буларгу с предъявляемым ему "компроматом" в ВК - видеорепортажами по московским пикетам Юрия Буларги у здания МЧС в защиту своих жилищных прав, по видеороликам, обвиняющим новоуренгойские власти.

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Обо всех этих нарушениях уже неоднократно публиковалось в СМИ, заявлялось самими жителями на митингах, встречах, голодовках, акциях протеста в Новом Уренгое и Москве. Но никакого обратного действия от властей, кроме продолжения жилищного разгула, не было.

Сейчас Юрий Буларга продолжает оставаться в участковом пункте полиции Нового Уренгоя.