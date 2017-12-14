ЦИК РФ насчитал 12-15 "несозревших конкурентов Путина"

Принять участие президентских выборах в марте 2018 года могут 12-15 кандидатов, уже заявивших о таком намерении, заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина. По ее словам, с началом кампании претендентов на этот пост увеличится.

"Надо понимать, что у нас более 60 политических партий, каждая из них имеет право выдвинуть кандидата. Сейчас, по нашим подсчетам, выявленных пожеланий порядка 12-15. Но я думаю, что это только начало. Когда люди услышат о том, что началась избирательная кампания, я думаю, еще появятся инициативы", - цитирует РИА Новости секретаря ЦИК.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока конкурент Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента страны "даже близко не созрел". "Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина. Даже близко", - заявил Песков в интервью телеканалу Россия-24.

Напомним, о намерении баллотироваться в президенты уже заявляли лидер ЛПДР Владимир Жириновский, оппозиционер Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. Старт избирательной кампании назначен на 15 декабря.