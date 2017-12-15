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Московский листок

"Фитиль" про президента

Опубликовано 15.12.2017 автором в разделе комментариев 2

Сегодня прочитал в газетах, что наш президент, оказывается, подрабатывал в юности каскадером, то есть человеком сверхмужественной профессии, отчего сразу почувствовал прилив гордости, чего перед 18 марта явно не хватало.

Правда, карточку Путина в ленфильмовской картотеке почему-то не нашли, да и на фотографии со съемок можно разглядеть только Ротенберга, не говоря о том, что по виду это обычная массовка, но все это, понятно, исключительно для секретности и на чувства никак не влияет. И 75 р. за съемочный день в те времена - это из области фантастики... Но, понимаю, тоже секретность.

И тут меня буквально осенило, словно мне на голову свалились не меньше десятка коробок с кинопленкой, а в каждой, замечу, по триста метров! Короче, я вдруг вспомнил, что тоже косвенно причастен к этой мужественной профессии, поскольку году так в 90-ом снял документальный фитилевский сюжет о каскадерах под названием «Отверженные». В том смысле, что работа опасная, а никакой социальной защиты у отчаянных ребят тогда не было. Сейчас не знаю.

Сюжет получился удачным и к нему даже заказали композитору специальную песню, чего в «Фитиле» никогда не было. А тут заказали, как чувствовали, что лента станет исторической!

И еще одно удивительное совпадение. В моем сюжете снимались каскадеры – Жариков, Савостин и другие, которые играли и в говорухинском «Месте встречи». И, конечно, я тут же позвонил Станиславу Сергеевичу с тем, чтобы он прокомментировал и даже осудил бы некрасивую позицию Госкино и Госкомтруда, которые обижают его актеров. Но осуждать Госкино Говорухин как-то не захотел, нашел отговорки, так что выступить в кадре пришлось режиссеру Александру Прошкину, который, правда, каскадеров до этого не снимал, но киношного начальства не испугался. В общем, оказался почти каскадером.

Впрочем, если бы Говорухин знал, что Путин, чьим доверенным лицом он является, когда-то тоже был каскадером – думаю, побежал бы сниматься в том сюжете как миленький! Такая вот история.

Приятного просмотра!



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!!QQQ!TUKTUKJA--TOTESHO!!!&&& написал 15.12.2017 01:51
-Таки не статья, а какой-то 3,1416-здеж... То таки да...
\\//\/\/\\\-А каким гемороям?
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(без названия)
вс написал 15.12.2017 01:10
Слава героям!
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