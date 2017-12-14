Два миллиона на взятку Улюкаеву из своих карманных одолжил Феоктистову его друг

Стало известно имя человека, предоставившего 2 млн долларов на оперативный эксперимент, в ходе которого глава "Роснефти" Игорь Сечин передал эту сумму 14 ноября 2016 года занимавшему в то время пост министра экономического развития Алексею Улюкаеву. Деньги дал некий Валерий Александрович Михайлов, что следует из показаний генерала ФСБ Олега Феоктистова от 5 июня 2017 года, данных в ходе предварительного следствия.

С показаниями удалось ознакомиться РБК. Два источника, знакомые с материалами дела, подтвердили агентству подлинность документа. В показаниях Феоктистов называет Михайлова своим "знакомым".

Ранее из показаний Феоктистова на закрытом заседании 20 сентября, попавших в СМИ, стало лишь известно, что он попросил 2 млн долларов для передачи Улюкаеву у своего хорошего знакомого, имя которого не называлось.

"Деньги я попросил у своего хорошего знакомого, частного инвестора. Не объясняя ему причин: он до сих пор не знает, для чего эти деньги. Он мне принес [их] к зданию "Роснефти". Я здесь же их отвез в соответствующее подразделение службы безопасности, где по акту передал их сотруднику", - публиковала Русская служба BBC отрывки из стенограммы заседания.

Давая показания, генерал упомянул "инвестора", передавшего 2 млн долларов для оперативного эксперимента, два раза. В первом случае он сказал о нем как о "сотрудник нашей компании", не назвав его имени. Затем Феоктистов пояснил, что деньги в долг ему дал "ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович - сотрудник компании, каким-то образом связанной с деятельностью "Роснефти".

В списке аффилированных с "Роснефтью" лиц, в который внесены акционеры компании, члены совета директоров и руководители "дочерних" структур, Валерия Александровича Михайлова нет. По словам источника, близкого к компании, человека с таким именем нет и в штате "Роснефти".

Кем может быть Валерий Александрович Михайлов

Согласно анализу данных "СПАРК-Интерфакс", проведенному РБК, граждане с именем Валерий Александрович Михайлов имеют связи с 90 юридических лиц, из них действующих компаний - 41. Имеющих косвенные связи с "Роснефтью" по открытым данным - четыре: это "Белорусское УПНП И КРС", ООО "Бизнестраст" и ООО "Профитинвест", а также ООО "Дворец М.М. Романова". Последние три компании связаны между собой.

Между тем из данных базы "СПАРК-Интерфакс" и материалов закупки нефтяной компании следует, что член совета директоров "Белорусского УПНП И КРС" Валерий Александрович Михайлов долгое время работал в структурах "Роснефти", и это РБК подтвердил его коллега. По его словам, "Белорусское УПНП И КРС" - это "дочка" нефтесервисной компании "РН-Сервис", и Михайлов после 2009 года был заместителем ее генерального директора по координации производственной деятельности предприятий текущего и капитального ремонта скважин.

Однако, по словам бывшего коллеги Михайлова, тот может "скинуться на хорошую коллективную рыбалку на севере", но не на следственный эксперимент с взяткой в 2 млн долларов: таких свободных денег у него нет, а Феоктистовым и Сечиным Михайлов не взаимодействовал.

Из дальнейшего расследования РБК следует, что Валерий Александрович Михайлов сейчас является единственным владельцем и гендиректором ООО "Дворец М.М. Романова", которое в 2015-2016 годах выступало заказчиком ремонта кровли дворца Михаила Романова на Адмиралтейской набережной в Петербурге.

Кроме того, Валерий Михайлов с таким же ИНН был или числится совладельцем или гендиректором еще в 16 компаниях в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. РБК поговорил с человеком, ответившим по телефону, который, по данным "СПАРК-Интерфакс", принадлежит "Бизнестрасту".

Не представившись и выслушав версию о том, что Михайлов мог дать 2 млн долларов для оперативного эксперимента по передаче денег Улюкаеву, собеседник сказал, что Михайлов деньги не давал и это "дурацкое совпадение". После этого он заявил, что это "частный" номер телефона, а что за компания "Бизнестраст" и кто такой Михайлов, он не знает.

Миллионы могли быть и бюджетными

Что касается злополучных двух миллионов, то, по словам источника, близкого к ФСБ, наличные для оперативных экспериментов предоставляются, как правило, государством (из бюджета ФСБ) либо заявителем, при этом первый вариант более вероятен, так как "мало кто захочет, чтобы такая сумма зависла [в хранилище следственного органа] на год-два". Другой источник подтвердил такое положение дел.

При этом получение денег из бюджета - это долгий процесс, который может занять несколько месяцев, объяснил РБК еще один источник, близкий к ФСБ. Между тем из материалов допроса следует, что 2 млн долларов Феоктистов нашел за две недели. А иногда эксперимент финансирует сам заявитель, отмечает издание со ссылкой на собеседника, - в таком случае они к нему быстро возвращаются.

Напомним, экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев обвиняется в вымогательстве и получении взятки в размере 2 млн долларов. Согласно обвинению, деньги чиновник вымогал у Игоря Сечина за выданный положительный отзыв на сделку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти".

Суть дела заключается в следующем. До 2014 года АФК «Система» имела контрольный пакет акций «Башнефти», которые затем перешли под контроль государства и были выкуплены «Роснефтью» в пошлом году в рамках компании по приватизации госсобственности. А уже в мае этого года «Роснефть» обратилась в Арбитражный суд с иском к «Системе» на сумму 106,6 млрд руб. (в ходе процесса она была увеличена до 170,6 млрд), в котором утверждалось, что эти средства были потеряны «Башнефтью» при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 гг. По мнению истца, компания «лишилась» 49,4% акций «Система-Инвест» (обменяны «Системой» на акции «Башнефти»), право требования на 37 млрд к «Системе-Инвест», а также 3,9% собственных акций «Башнефти», выкупленных у миноритариев и впоследствии погашенных. Это якобы означает, что АФК «Система» намеренно нанесла ущерб «Башнефти», а сама реорганизация представляла собой способ вывода активов.

Представители корпорации предоставили информацию, подтверждающую, что никакого ущерба в ходе реорганизации нанесено не было, и что все действия были абсолютно законны, что обмен акциями происходил с соблюдением всех корпоративных процедур при одобрении акционеров, включая выкуп и погашение 3,9% акций «Башнефти». А сама реорганизация была необходима для выхода компании на Лондонскую биржу и привлечения иностранных инвесторов.

АФК «Система» предложила мировое соглашение, от которого «Роснефть» отказалась. А в конце июня арбитражный суд наложил арест сначала на акции трех дочерних компаний «Системы» — 31,76% МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК), а затем и на дивиденды по ним, в качестве обеспечительных мер по иску. «Роснефть» оценивает стоимость этих активов в 185 млрд руб., АФК «Система» — в 250 млрд руб.

Фэсбу Феоктистову дали место в православном банке

Бывший заместитель начальника управления собственной безопасности ФСБ и экс-глава службы безопасности "Роснефти" генерал Олег Феоктистов, которого называют организатором ареста экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, устроился на работу в банк "Пересвет". При этом еще в августе СМИ писали, что он вышел на пенсию.

По информации РБК, в настоящее время Феоктистов работает в банке "Пересвет", долей в котором ранее владела Русская православная церковь. В настоящее время финансовая организация проходит процедуру санации "Всероссийским банком развития регионов" (ВБРР), подконтрольным "Роснефти".

Информацию о трудоустройстве Феоктистова изданию подтвердили источник в одной из инфраструктурных компаний, человек, близкий к "Роснефти", и федеральный чиновник. Сообщается, что Феоктистов работает советником по кадрам главы банка Михаила Полунина.

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