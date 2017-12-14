Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Два миллиона на взятку Улюкаеву из своих карманных одолжил Феоктистову его друг

Опубликовано 14.12.2017 в разделе комментариев 0

фэсбы либералы силовигархия роснефть
Два миллиона на взятку Улюкаеву из своих карманных одолжил Феоктистову его друг

Стало известно имя человека, предоставившего 2 млн долларов на оперативный эксперимент, в ходе которого глава "Роснефти" Игорь Сечин передал эту сумму 14 ноября 2016 года занимавшему в то время пост министра экономического развития Алексею Улюкаеву. Деньги дал некий Валерий Александрович Михайлов, что следует из показаний генерала ФСБ Олега Феоктистова от 5 июня 2017 года, данных в ходе предварительного следствия. 

С показаниями удалось ознакомиться РБК. Два источника, знакомые с материалами дела, подтвердили агентству подлинность документа. В показаниях Феоктистов называет Михайлова своим "знакомым". 

Ранее из показаний Феоктистова на закрытом заседании 20 сентября, попавших в СМИ, стало лишь известно, что он попросил 2 млн долларов для передачи Улюкаеву у своего хорошего знакомого, имя которого не называлось. 

"Деньги я попросил у своего хорошего знакомого, частного инвестора. Не объясняя ему причин: он до сих пор не знает, для чего эти деньги. Он мне принес [их] к зданию "Роснефти". Я здесь же их отвез в соответствующее подразделение службы безопасности, где по акту передал их сотруднику", - публиковала Русская служба BBC отрывки из стенограммы заседания. 

Давая показания, генерал упомянул "инвестора", передавшего 2 млн долларов для оперативного эксперимента, два раза. В первом случае он сказал о нем как о "сотрудник нашей компании", не назвав его имени. Затем Феоктистов пояснил, что деньги в долг ему дал "ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович - сотрудник компании, каким-то образом связанной с деятельностью "Роснефти". 

В списке аффилированных с "Роснефтью" лиц, в который внесены акционеры компании, члены совета директоров и руководители "дочерних" структур, Валерия Александровича Михайлова нет. По словам источника, близкого к компании, человека с таким именем нет и в штате "Роснефти". 

Кем может быть Валерий Александрович Михайлов 

Согласно анализу данных "СПАРК-Интерфакс", проведенному РБК, граждане с именем Валерий Александрович Михайлов имеют связи с 90 юридических лиц, из них действующих компаний - 41. Имеющих косвенные связи с "Роснефтью" по открытым данным - четыре: это "Белорусское УПНП И КРС", ООО "Бизнестраст" и ООО "Профитинвест", а также ООО "Дворец М.М. Романова". Последние три компании связаны между собой. 

Между тем из данных базы "СПАРК-Интерфакс" и материалов закупки нефтяной компании следует, что член совета директоров "Белорусского УПНП И КРС" Валерий Александрович Михайлов долгое время работал в структурах "Роснефти", и это РБК подтвердил его коллега. По его словам, "Белорусское УПНП И КРС" - это "дочка" нефтесервисной компании "РН-Сервис", и Михайлов после 2009 года был заместителем ее генерального директора по координации производственной деятельности предприятий текущего и капитального ремонта скважин. 

Однако, по словам бывшего коллеги Михайлова, тот может "скинуться на хорошую коллективную рыбалку на севере", но не на следственный эксперимент с взяткой в 2 млн долларов: таких свободных денег у него нет, а Феоктистовым и Сечиным Михайлов не взаимодействовал. 

Из дальнейшего расследования РБК следует, что Валерий Александрович Михайлов сейчас является единственным владельцем и гендиректором ООО "Дворец М.М. Романова", которое в 2015-2016 годах выступало заказчиком ремонта кровли дворца Михаила Романова на Адмиралтейской набережной в Петербурге. 

Кроме того, Валерий Михайлов с таким же ИНН был или числится совладельцем или гендиректором еще в 16 компаниях в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. РБК поговорил с человеком, ответившим по телефону, который, по данным "СПАРК-Интерфакс", принадлежит "Бизнестрасту". 

Не представившись и выслушав версию о том, что Михайлов мог дать 2 млн долларов для оперативного эксперимента по передаче денег Улюкаеву, собеседник сказал, что Михайлов деньги не давал и это "дурацкое совпадение". После этого он заявил, что это "частный" номер телефона, а что за компания "Бизнестраст" и кто такой Михайлов, он не знает. 

Миллионы могли быть и бюджетными 

Что касается злополучных двух миллионов, то, по словам источника, близкого к ФСБ, наличные для оперативных экспериментов предоставляются, как правило, государством (из бюджета ФСБ) либо заявителем, при этом первый вариант более вероятен, так как "мало кто захочет, чтобы такая сумма зависла [в хранилище следственного органа] на год-два". Другой источник подтвердил такое положение дел. 

При этом получение денег из бюджета - это долгий процесс, который может занять несколько месяцев, объяснил РБК еще один источник, близкий к ФСБ. Между тем из материалов допроса следует, что 2 млн долларов Феоктистов нашел за две недели. А иногда эксперимент финансирует сам заявитель, отмечает издание со ссылкой на собеседника, - в таком случае они к нему быстро возвращаются. 

Напомним, экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев обвиняется в вымогательстве и получении взятки в размере 2 млн долларов. Согласно обвинению, деньги чиновник вымогал у Игоря Сечина за выданный положительный отзыв на сделку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти".

Суть дела заключается в следующем. До 2014 года АФК «Система» имела контрольный пакет акций «Башнефти», которые затем перешли под контроль государства и были выкуплены «Роснефтью» в пошлом году в рамках компании по приватизации госсобственности. А уже в мае этого года «Роснефть» обратилась в Арбитражный суд с иском к «Системе» на сумму 106,6 млрд руб. (в ходе процесса она была увеличена до 170,6 млрд), в котором утверждалось, что эти средства были потеряны «Башнефтью» при реорганизации структуры собственности в 2013–2014 гг. По мнению истца, компания «лишилась» 49,4% акций «Система-Инвест» (обменяны «Системой» на акции «Башнефти»), право требования на 37 млрд к «Системе-Инвест», а также 3,9% собственных акций «Башнефти», выкупленных у миноритариев и впоследствии погашенных. Это якобы означает, что АФК «Система» намеренно нанесла ущерб «Башнефти», а сама реорганизация представляла собой способ вывода активов.

Представители корпорации предоставили информацию, подтверждающую, что никакого ущерба в ходе реорганизации нанесено не было, и что все действия были абсолютно законны, что обмен акциями происходил с соблюдением всех корпоративных процедур при одобрении акционеров, включая выкуп и погашение 3,9% акций «Башнефти». А сама реорганизация была необходима для выхода компании на Лондонскую биржу и привлечения иностранных инвесторов.

АФК «Система» предложила мировое соглашение, от которого «Роснефть» отказалась. А в конце июня арбитражный суд наложил арест сначала на акции трех дочерних компаний «Системы» — 31,76% МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК), а затем и на дивиденды по ним, в качестве обеспечительных мер по иску. «Роснефть» оценивает стоимость этих активов в 185 млрд руб., АФК «Система» — в 250 млрд руб.

Фэсбу Феоктистову дали место в православном банке

Бывший заместитель начальника управления собственной безопасности ФСБ и экс-глава службы безопасности "Роснефти" генерал Олег Феоктистов, которого называют организатором ареста экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, устроился на работу в банк "Пересвет". При этом еще в августе СМИ писали, что он вышел на пенсию. 

По информации РБК, в настоящее время Феоктистов работает в банке "Пересвет", долей в котором ранее владела Русская православная церковь. В настоящее время финансовая организация проходит процедуру санации "Всероссийским банком развития регионов" (ВБРР), подконтрольным "Роснефти". 

Информацию о трудоустройстве Феоктистова изданию подтвердили источник в одной из инфраструктурных компаний, человек, близкий к "Роснефти", и федеральный чиновник. Сообщается, что Феоктистов работает советником по кадрам главы банка Михаила Полунина. 

Материалы по теме:

Грабить своих, чтоб иностранные инвесторы боялись

Общение силовигарха Сечина и подсудимого Улюкаева опубликовано

Родственник Национального Лидера причастен к выводу $10 млрд из России 

"Отработанному" фэсбу Феоктистову сыскали денежное местечко в банке "Пересвет"

Как и Путин, не пользующийся интернетом и электронной почтой Сечин получит повторную повестку

Сечину некогда рассиживаться в суде над Улюкаевым: есть такая профессия, недра родины распродавать!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сирийский "онанизм"
Сирийский "онанизм"
14.12.2017
Д/ф "Дозиметристы" , они были первыми в разрушенном Чернобыле
Д/ф "Дозиметристы" , они были первыми в разрушенно...
14.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Два миллиона на взятку Улюкаеву из своих карманных одолжил Феоктистову его друг (0)
ЦИК РФ насчитал 12-15 "несозревших конкурентов Путина" (0)
Новый Уренгой. Задержание за публикации (0)
Американское исследование генетического материала дорогих россиян было обоснованным (0)
Разгневанные горожане грозят сжечь на костре главу столичного стройкомплекса (7)
Путинская Россия поехала в КНДР мягко проводить линию империализма США (3)
Кремль признал, что конкурентов у Путина на выборах не будет (11)
Понаехали на пресс-конференцию нашего Путина! (20)
Компании Ротенбергов в 2016 году получили господрядов на 600 млрд рублей (1)
Эксплуататор Миттал и неофеодал Назарбаев хотят взять бастующих шахтеров измором! (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: CNN не стала уличать Путина
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Путин не сравнивал Навального с Саакашвили
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: С перебоем на рыбу Путину дали съесть Собчак
Максим Калашников Максим Калашников: Плавательная пресс-конференция ВВП. Штирлиц отдыхает
Максим Калашников Максим Калашников: Почему мы не выставляем кандидата от Партии Дела на презвыборы-2018?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss