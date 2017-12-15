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Московский листок

Собянину завоняло!

Опубликовано 15.12.2017 автором в разделе комментариев 1

москва собянин вонь
Собянину завоняло!

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в нескольких районах Москвы вновь "появился запах".

Ну, во-первых, не запах, а вонь - запах это у меня на кухне, когда жарю картошку. А тут вонью накрывает сразу по несколько районов города.

Но главное, что Собянин рассказал. Это важно, потому что если мы все тут почувствовали, что воняет - это чепуха, наше личное вонючее дело. А вот если уж Собянин! 

— В ряде районов Москвы вновь появился запах. По данным Мосэкомониторинга, в Кожухово превышен уровень ПДК. Выразил крайнюю озабоченность контролирующим органам и необходимость определить источник выбросов, — написал мэр Москвы в своем микроблоге в Твиттере.

Понимаете? Не только сказал, но и написал в твиттере!

Теперь точно разберутся и накажут. Или хотя бы скажут, что воняет в Москве вот уже год? 

Раньше-то оно ж кому воняло? Так, мелочи всякой пузатой, мамашам многодетным, пенсионерам, хипстерам разным. Повоняло и перестало, заткнитесь, граждане.

А завоняло теперь - Самому! Тут уж спуску не будет.

Дорогой Сергей Семенович!

Не могли бы вы написать в своем микроблоге в Твиттере еще что-нибудь? По разным вопросам. Вот у меня, например, сверлят все время, не пойму где, но ведь дом трясется. Не могли б вы тоже "выразить крайнюю озабоченность" и "необходимость определить"? А еще лучше - прекратить...

Или вот совсем из продажи пропали рыбные пельмени. Крайняя озабоченность не помешала бы. 

Потом, в других городах везде есть специальные площадки, чтобы сушить белье. А в Москве - запрещено. Почему? Вот ваш заместитель товарищ Бирюков, который занимает пентхауз в Богословском переулке, тот белье сушит у себя на крыше, а прочим гражданам такой возможности не предоставлено. Я считаю, необходимо определить - чтоб всем можно было ходить в свежем белье, а не только заместителям мэра.

Есть еще сущий пустяк - жить в городе под вашим управлением стало весьма затруднительно, я б сказал почти совсем невозможно, но вы по этому поводу Твиттер не мучайте, это от вас не зависит, и все равно навряд ли кто ответит... Ну разве что самую малость - напишите про "необходимость определить", кому и дальше жить в Москве, а кому не обязательно. В конце концов, жить-то не обязаны. Вот пусть и не живут, если не могут. 

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Москва опять воняет!



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ммм написал 15.12.2017 01:22
Это правда. После всех нововедений, Москва становиться городом непригодным для нормальной жизни.
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