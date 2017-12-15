Морская блокада КНДР - тоже путь США к войне

Руководство КНДР будет рассматривать возможную морскую блокаду против нее, о которой ранее говорили в Вашингтоне, как акт войны и примет "беспощадные ответные меры". Об этом говорится в заявлении МИД Северной Кореи, передает Sky News. "Если США и их союзники пойдут на морскую блокаду Кореи, то, как мы уже много раз предупреждали, будем рассматривать это как акт войны против нас и предпримем беспощадные ответные меры самообороны", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

"Морская блокада представляет собой грубое нарушение суверенитета самостоятельного государства, абсолютно недопустимый воинственный агрессивный акт", - добавили в Пхеньяне.

В пятницу, 15 декабря, Совет Безопасности ООН соберется на заседание в Нью-Йорке для ужесточения санкций против КНДР. Ожидается, что среди тем также будет возможное введение морской блокады в связи с продолжением ядерно-ракетной программы Пхеньяна.

В КНДР подчеркивают, что президент США Дональд Трамп делает "крайне опасный и большой шаг на пути к ядерной войне", настаивая на введении блокады против Пхеньяна:

"США в мирное, а не в военное время пытаются открыто принять меры по морской блокаде в отношении Республики и экономически задушить нас. Это проводится в рамках планомерных происков для ужесточения политической и экономической блокады в отношении Кореи, которая продолжалась несколько десятков лет.

США и ранее проводили кампанию по коллективным санкциям и блокаде, в том числе фабрикации абсурдных разных интриг, - сфабриковали и применили «инициативу безопасности по распространению» и «инициативу безопасности по региональным морям» в целях морской блокады, и повысили уровень экономического давления на нас.

Также США под предлогом предотвращения «распространения оружия массового уничтожения» играли главную роль в блокировке международного морского сообщения, чтобы перекрыть наш морской путь. Тихоокеанское командование США не только активно готовило со второй половины нынешнего года операцию по введению морской блокады в отношении нас, но и в прошлом месяце передало южнокорейским марионеткам план по осуществлению этой операции. И даже распределило задачи таким образом, что южнокорейские ВМС отвечают за открытые акватории в Восточно-корейском море и в западном море, ВМС «отрядов самообороны» Японии – отвечают за дальнюю акваторию в Восточно-корейском море, а ВМС США – за акваторию к югу от острова Чечжу.

В Лондонском договоре о дефиниции об агрессии и в резолюции 39-й сессии ГА ООН «дефиниция агрессии» определяется так, что в мирное время санкции вроде нынешней блокады, введённой против суверенного государства, являются агрессивным и незаконным актом.

Сейчас США не останавливаясь на проведении в воздухе и море самых масштабных в истории ядерных военных учений против Севера, направив стратегические средства на Корейский полуостров, заявляют о морской блокаде, - это является преступлением, нацеленным на доведение нынешней ситуации до неконтролируемого, катастрофического положения, и на эскалацию ситуации, чреватой военным взрывом."

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