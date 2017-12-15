Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Морская блокада КНДР - тоже путь США к войне

Опубликовано 15.12.2017 в разделе комментариев 0

сша кндр южная корея конфронтация
Морская блокада КНДР - тоже путь США к войне

Руководство КНДР будет рассматривать возможную морскую блокаду против нее, о которой ранее говорили в Вашингтоне, как акт войны и примет "беспощадные ответные меры". Об этом говорится в заявлении МИД Северной Кореи, передает Sky News. "Если США и их союзники пойдут на морскую блокаду Кореи, то, как мы уже много раз предупреждали, будем рассматривать это как акт войны против нас и предпримем беспощадные ответные меры самообороны", - заявили во внешнеполитическом ведомстве. 

"Морская блокада представляет собой грубое нарушение суверенитета самостоятельного государства, абсолютно недопустимый воинственный агрессивный акт", - добавили в Пхеньяне. 

В пятницу, 15 декабря, Совет Безопасности ООН соберется на заседание в Нью-Йорке для ужесточения санкций против КНДР. Ожидается, что среди тем также будет возможное введение морской блокады в связи с продолжением ядерно-ракетной программы Пхеньяна. 

В КНДР подчеркивают, что президент США Дональд Трамп делает "крайне опасный и большой шаг на пути к ядерной войне", настаивая на введении блокады против Пхеньяна: 

"США в мирное, а не в военное время пытаются открыто принять меры по морской блокаде в отношении Республики и экономически задушить нас. Это проводится в рамках планомерных происков для ужесточения политической и экономической блокады в отношении Кореи, которая продолжалась несколько десятков лет. 

США и ранее проводили кампанию по коллективным санкциям и блокаде, в том числе фабрикации абсурдных разных интриг, - сфабриковали и применили «инициативу безопасности по распространению» и «инициативу безопасности по региональным морям» в целях морской блокады, и повысили уровень экономического давления на нас. 

Также США под предлогом предотвращения «распространения оружия массового уничтожения» играли главную роль в блокировке международного морского сообщения, чтобы перекрыть наш морской путь. Тихоокеанское командование США не только активно готовило со второй половины нынешнего года операцию по введению морской блокады в отношении нас, но и в прошлом месяце передало южнокорейским марионеткам план по осуществлению этой операции. И даже распределило задачи таким образом, что южнокорейские ВМС отвечают за открытые акватории в Восточно-корейском море и в западном море, ВМС «отрядов самообороны» Японии – отвечают за дальнюю акваторию в Восточно-корейском море, а ВМС США – за акваторию к югу от острова Чечжу. 

В Лондонском договоре о дефиниции об агрессии и в резолюции 39-й сессии ГА ООН «дефиниция агрессии» определяется так, что в мирное время санкции вроде нынешней блокады, введённой против суверенного государства, являются агрессивным и незаконным актом. 

Сейчас США не останавливаясь на проведении в воздухе и море самых масштабных в истории ядерных военных учений против Севера, направив стратегические средства на Корейский полуостров, заявляют о морской блокаде, - это является преступлением, нацеленным на доведение нынешней ситуации до неконтролируемого, катастрофического положения, и на эскалацию ситуации, чреватой военным взрывом."

Материалы по теме:

Уезд Самчжиён ударно строится как родник революционной силы КНДР 

Путинская Россия поехала в КНДР мягко проводить линию империализма США

Дорожающие билеты и поредевшие поезда не печалят правящих кругов Украины и РЖД

Южная Корея просит дядюшку Сэма отложить совместные военные учения до завершения Олимпиады, чтобы не злить КНДР



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
М. Калашников о пресс-конференции Путина. Штирлиц отдыхает...
М. Калашников о пресс-конференции Путина. Штирлиц ...
15.12.2017
"Фитиль" про президента
"Фитиль" про президента
15.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Морская блокада КНДР - тоже путь США к войне (0)
Осталось запретить поднимать флаг России на ЧМ-2018 (2)
Апелляция все никак не закончится (0)
"Фитиль" про президента (2)
Собянину завоняло! (1)
Два миллиона на взятку Улюкаеву из своих карманных одолжил Феоктистову его друг (1)
ЦИК РФ насчитал 12-15 "несозревших конкурентов Путина" (2)
Новый Уренгой. Задержание за публикации (1)
Американское исследование генетического материала дорогих россиян было обоснованным (2)
Разгневанные горожане грозят сжечь на костре главу столичного стройкомплекса (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Плохо замаскировалась
Дарья Митина Дарья Митина: Обхохочешься
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Воняет на государственном уровне уже...
Максим Калашников Максим Калашников: CNN не стала уличать Путина
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Путин не сравнивал Навального с Саакашвили
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss