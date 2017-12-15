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Московский листок

Осталось запретить поднимать флаг России на ЧМ-2018

Опубликовано 15.12.2017 в разделе комментариев 2

россия футбол флаг чемпионат
Осталось запретить поднимать флаг России на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) новые данные о российских футболистах из базы московской антидопинговой лаборатории. "ФИФА продолжит свои расследования в тесном сотрудничестве с WADA по всем возможным направлениям. Если будет достаточно доказательств нарушений антидопинговых правил каким-либо спортсменом, ФИФА применит к нему соответствующие санкции", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) в июне 2017 года опубликовало материал, в котором утверждается, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов.

- Ну, схема уже отработанная на зимней олимпиаде, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И хотя что толку пичкать наших футболистов допингом, если они в пустые ворота с трех метров не попадают, к чемпинату в будущем году сюрприз подготовят, будьте уверены. Им мало, что Россия потратила кучу денег на этот не нужный ей чемпионат, им мало, что наша сборная скорее всего не выйдет из подгруппы, и дальше российские болельщики станут смотреть игры чужих команд. Нет, надо еще, чтоб российская сборная, лишившись основных игроков, еще и выстпала как "команда спортсменов из России", и чтоб в России на чемпионате мира было запрещено поднимать национальный флаг! А может еще и без трусов? Почему нет? Вот ей-богу, Никита Хрущев бы сейчас распорядился засеять все новопостроенные стадионы кукурузой! И играйте, сукины дети...



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!!QQQ!TUKTUKJA--TOT-ESHO!!!&&& написал 15.12.2017 01:55
"Международная федерация футбола (ФИФА) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) новые данные о российских футболистах из базы московской антидопинговой лаборатории. "
- Таки не "получили", а отс-осали! Такие у них там обычаи- то таки да...
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ФЛАГ!!!
анатолий1 написал 15.12.2017 00:10
Уточнение, не флаг РОССИИ, а флаг РФ. А ВЛАСОВСКИЙ флаг и х...й с ним, какой флаг, такая и страна и президент. " Когда Русский царь ловит рыбу, Европа может подождать"!!!!! А такое с СССР можете представить? Что бы СССР под БУЛЫМ флагом выступал? Так прямо и пусть скажут, что бабки и детки ТАМ, соответственно эти не скажут " Солдата на фельдмаршала, не Меняю"!!!!!
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