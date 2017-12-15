Осталось запретить поднимать флаг России на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) новые данные о российских футболистах из базы московской антидопинговой лаборатории. "ФИФА продолжит свои расследования в тесном сотрудничестве с WADA по всем возможным направлениям. Если будет достаточно доказательств нарушений антидопинговых правил каким-либо спортсменом, ФИФА применит к нему соответствующие санкции", - сообщили ТАСС в пресс-службе ФИФА.

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) в июне 2017 года опубликовало материал, в котором утверждается, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов.

- Ну, схема уже отработанная на зимней олимпиаде, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И хотя что толку пичкать наших футболистов допингом, если они в пустые ворота с трех метров не попадают, к чемпинату в будущем году сюрприз подготовят, будьте уверены. Им мало, что Россия потратила кучу денег на этот не нужный ей чемпионат, им мало, что наша сборная скорее всего не выйдет из подгруппы, и дальше российские болельщики станут смотреть игры чужих команд. Нет, надо еще, чтоб российская сборная, лишившись основных игроков, еще и выстпала как "команда спортсменов из России", и чтоб в России на чемпионате мира было запрещено поднимать национальный флаг! А может еще и без трусов? Почему нет? Вот ей-богу, Никита Хрущев бы сейчас распорядился засеять все новопостроенные стадионы кукурузой! И играйте, сукины дети...