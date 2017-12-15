ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка

Банк России ввел временную администрацию в Промсвязьбанк и объявил о его санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом говорится на сайте регулятора.

"Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка", - говорится в сообщении ЦБ.

Между тем, в колл-центре кредитной организации призвали не обращать внимания на публикации СМИ о введении временной администрации и санации, заявив, что банк работает в обычном режиме.

"Внимания на статьи обращать не стоит, вы можете в любое время открыть вклад или заказать нужные продукты банка, которые вам необходимы", - цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что ЦБ требовал от Промсвязьбанка досоздать около 100 млрд руб. резервов. Совладелец и предправления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил эту информацию, но указывал, что размер претензий — предмет переговоров. Аналитики отмечали, что 100 млрд руб. - неподъемная для банка сумма.

Промсвязьбанк - один из крупнейших российских банков, по итогам третьего квартала 2017 года занял 10-е место по размеру активов в рейтинге "Интерфакс-100". Летом Промсвязьбанк попала в число четырех банков, о неустойчивом положении которых в рассылке для клиентов сообщил сотрудник "Альфа-капитала" Сергей Гаврилов. Впоследствии два из этих банков - "Открытие" и Бинбанк - стали санироваться через Фонд консолидации банковского сектора. Четвертым в этом списке назывался Московский кредитный банк (МКБ).