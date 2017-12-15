Поклонская отказались проверять депутата-единоросса на наличие офшора

Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, возглавляемая депутатом Госдумы Натальей Поклонской, отказалась проверять депутата от "Единой России" Алексея Езубова на участие в управлении бермудского офшора, сообщает телеканал "Дождь".

По словам Поклонской, в запросе, который направил телеканал не представлены документы, подтверждающие нарушения со стороны депутата, а ссылка на материал, размещенный в другом СМИ, не является достаточным основанием для проверки.

"Таким образом, содержащаяся в запросе ссылка на размещенные в интернете сведения по существу отсылает нас к анонимной информации, которая, при отсутствии законных оснований, не может быть принята к рассмотрению комиссий", - отметила Поклонская.

В свою очередь, в центре "Трансперенси Интернешнл — Россия" заявили, подобный ответ свидетельствует о нежелании руководства комиссии рассматривать данный вопрос. По словам старшего юриста организации Дмитрия Утукина, у Поклонской, как у любого депутата Госдумы, есть право депутатского запроса, она может направить запрос в «Новую Газету», где ей предоставили бы данные расследования.

«Если ей нужны документы с живой печатью, пронумерованные и прошитые, она может обратиться в правоохранительные органы России, чтобы те запросили у властей Бермудских островов документы офшорных регистраторов, как это сделали власти Германии. Также она могла бы инициировать заседание комиссии, на которой можно было бы спросить самого господина Езубова, есть у него компания на Бермудских островах или нет. Так что при желании можно было бы сделать гораздо больше», — заключил Утукин.

Напомним, Алексей Езубов оказался фигурантом так называемого "Райского досье" — очередной утечки о владельцах офшорах по всему миру. О публикации второй крупнейшей после "панамского архива" утечки офшорных документов ранее сообщала "Новая газета". Журналисты выяснили, что в 2013 году депутат-единоросс Алексей Езубов руководил офшором Air Cloud Services Limited (холдинговая структура Дерипаски, зарегистрированная на Бермудских островах). Подобное, напомним, вступает в прямое противоречие с законодательством Российской Федерации. За нарушение закона предусмотрено лишение полномочий.