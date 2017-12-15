Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Поклонская отказались проверять депутата-единоросса на наличие офшора

Опубликовано 15.12.2017 в разделе комментариев 2

Поклонская отказались проверять депутата-единоросса на наличие офшора

Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, возглавляемая депутатом Госдумы Натальей Поклонской, отказалась проверять депутата от "Единой России" Алексея Езубова на участие в управлении бермудского офшора, сообщает телеканал "Дождь".

По словам Поклонской, в запросе, который направил телеканал не представлены документы, подтверждающие нарушения со стороны депутата, а ссылка на материал, размещенный в другом СМИ, не является достаточным основанием для проверки.

"Таким образом, содержащаяся в запросе ссылка на размещенные в интернете сведения по существу отсылает нас к анонимной информации, которая, при отсутствии законных оснований, не может быть принята к рассмотрению комиссий", - отметила Поклонская.

В свою очередь, в центре "Трансперенси Интернешнл — Россия" заявили, подобный ответ свидетельствует о нежелании руководства комиссии рассматривать данный вопрос. По словам старшего юриста организации Дмитрия Утукина, у Поклонской, как у любого депутата Госдумы, есть право депутатского запроса, она может направить запрос в «Новую Газету», где ей предоставили бы данные расследования.

«Если ей нужны документы с живой печатью, пронумерованные и прошитые, она может обратиться в правоохранительные органы России, чтобы те запросили у властей Бермудских островов документы офшорных регистраторов, как это сделали власти Германии. Также она могла бы инициировать заседание комиссии, на которой можно было бы спросить самого господина Езубова, есть у него компания на Бермудских островах или нет. Так что при желании можно было бы сделать гораздо больше», — заключил Утукин.

Напомним, Алексей Езубов оказался фигурантом так называемого "Райского досье" — очередной утечки о владельцах офшорах по всему миру. О публикации второй крупнейшей после "панамского архива" утечки офшорных документов ранее сообщала "Новая газета". Журналисты выяснили, что в 2013 году депутат-единоросс Алексей Езубов руководил офшором Air Cloud Services Limited (холдинговая структура Дерипаски, зарегистрированная на Бермудских островах). Подобное, напомним, вступает в прямое противоречие с законодательством Российской Федерации. За нарушение закона предусмотрено лишение полномочий.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 15.12.2017 12:06
ЗАО "РФ" не легитимно.Власть находится в руках узурпаторов.
Ответить
поКЛОНскую - ДОЛОЙ!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 15.12.2017 12:03
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
ПОЛУЧАЕТСЯ,что эта поКЛОНская -
Государственная "КРЫША" тех,
кто...НА РАЗГРАБЛЕНИИ России -
строят СВОЙ ЛИЧНЫЙ - доход-И-успех!
[вполне ВОЗМОЖНО,что она,как
основная-"КОЗЫРНАЯ"...свОЙ %-ент
ИМЕЕТ от такого КРЫШЕВАНИЯ...
* Вот и ВСЯ ПРИЧИНА ее НЕ желания...
` ` ` ` `
ТА,кто ЛЖЕ--"святым" поклоняется,
та - ДЛЯ жулья - "КРЫШЕЮ" является?
* А какое-же количество ТАМошних,
ДУ@@вскИХ ЧЛЕНОВ - от ТАК`ИХ
ЖУЛИКОВ "о к о р м л я е т с я"...
` ` ` ` `
ПОРА от такИХ поКЛОНскИХ...власть
России О С В О Б О Ж Д А Т Ь !
ПОРА такИХ поКЛОНскИХ - по Закону -
к ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИВЛЕКАТЬ!!!
>ПОРА эту поКЛОНскую - и это так -
СРОЧНО - в-три-шеи--ГНАТЬ!!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 15-12-17.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
М. Калашников о пресс-конференции Путина. Штирлиц отдыхает...
М. Калашников о пресс-конференции Путина. Штирлиц ...
15.12.2017
"Фитиль" про президента
"Фитиль" про президента
15.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Опция "янки после пьянки" возвращена японскому контингенту после месяца трезвости (0)
Нас посчитали менее нищими, чем на самом деле (4)
Рядовым узникам "Матросской тишины" внезапно в области комфорта помогли правозащитники (0)
Улюкаев виновен (2)
Силовигархия завершает "разборку" с либералами при посредничестве Фемиды (3)
Поклонская отказались проверять депутата-единоросса на наличие офшора (2)
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка (0)
Морская блокада КНДР - тоже путь США к войне (4)
Осталось запретить поднимать флаг России на ЧМ-2018 (14)
Апелляция все никак не закончится (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Экономика попала в ловушку Набиуллиной
Дарья Митина Дарья Митина: Плохо замаскировалась
Дарья Митина Дарья Митина: Обхохочешься
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Воняет на государственном уровне уже...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss