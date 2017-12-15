Улюкаев виновен

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева в получении взятки.

Прокуратура просила назначить бывшему министру в качестве наказания десять лет колонии строгого режима. Кроме того, обвинение требовало оштрафовать его на 500 миллионов рублей, лишить Улюкаева классного чина и государственных наград.

Суд пока не вынес окончательного вердикта о размере наказания.