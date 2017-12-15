Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Улюкаев виновен

Опубликовано 15.12.2017 в разделе комментариев 2

Улюкаев виновен

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева в получении взятки.

Прокуратура просила назначить бывшему министру в качестве наказания десять лет колонии строгого режима. Кроме того, обвинение требовало оштрафовать его на 500 миллионов рублей, лишить Улюкаева классного чина и государственных наград. 

Суд пока не вынес окончательного вердикта о размере наказания.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
3авиднов Никодим написал 15.12.2017 13:07
Не хило Игорешка своего кореша кинул. Что же между ними произошло, шобы вот так корефана своего закадычного опустить?
Может Улюлюкаев Алину Кабаеву старухой назвал, а Игорек пересказал кому надо этот базар?
Ответить
Все
Таки написал 15.12.2017 12:44
Так отмените все приказы и законы подписанные данным преступником.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
М. Калашников о пресс-конференции Путина. Штирлиц отдыхает...
М. Калашников о пресс-конференции Путина. Штирлиц ...
15.12.2017
"Фитиль" про президента
"Фитиль" про президента
15.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Опция "янки после пьянки" возвращена японскому контингенту после месяца трезвости (0)
Нас посчитали менее нищими, чем на самом деле (4)
Рядовым узникам "Матросской тишины" внезапно в области комфорта помогли правозащитники (0)
Улюкаев виновен (2)
Силовигархия завершает "разборку" с либералами при посредничестве Фемиды (3)
Поклонская отказались проверять депутата-единоросса на наличие офшора (2)
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка (0)
Морская блокада КНДР - тоже путь США к войне (4)
Осталось запретить поднимать флаг России на ЧМ-2018 (14)
Апелляция все никак не закончится (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Экономика попала в ловушку Набиуллиной
Дарья Митина Дарья Митина: Плохо замаскировалась
Дарья Митина Дарья Митина: Обхохочешься
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Воняет на государственном уровне уже...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss