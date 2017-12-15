Улюкаев виновен

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева в получении взятки.
Прокуратура просила назначить бывшему министру в качестве наказания десять лет колонии строгого режима. Кроме того, обвинение требовало оштрафовать его на 500 миллионов рублей, лишить Улюкаева классного чина и государственных наград.
Суд пока не вынес окончательного вердикта о размере наказания.
|
|
3авиднов Никодим написал 15.12.2017 13:07
Может Улюлюкаев Алину Кабаеву старухой назвал, а Игорек пересказал кому надо этот базар?
Таки написал 15.12.2017 12:44