Силовигархия завершает "разборку" с либералами при посредничестве Фемиды

В Москве началось решающее заседание суда по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. 61-летнему бывшему чиновнику грозит 10 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

Заседание должно было начаться еще в 10:00, но задержалось на полтора часа. В итоге судья Лариса Семенова начала зачитывать вердикт в 11:32. Он оказался обвинительным.

Суд признал Улюкаева виновным, передает ТАСС. Меру наказания экс-министру объявят чуть позднее. Пока же судья продолжает зачитывать приговор.

"Суд установил, что Улюкаев совершил преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ, а именно получил взятку, будучи должностным лицом, за действие в пользу взяткодателя, в особо крупном размере", - приводит слова судьи "Интерфакс".

Далее судья начала зачитывать обстоятельства преступления. В частности, из приговора следует, что Улюкаев потребовал взятку у Сечина 28 октября 2016 года. Отмечается, что экс-министр действовал "умышленно", руководствуясь "корыстными побуждениями".

"Газета.ru" передает, что Улюкаев при словах "виновен" остался внешне спокойным и серьезным. В то же время перед началом заседания он заявил журналистам, что рассчитывает на "справедливый" приговор, который, по его мнению, может быть только оправдательным.

Многие СМИ отмечают, что в отличие от Улюкаева, у судьи во время зачитывания приговора дрожит голос и периодически перехватывает дыхание. Напомним, дело Улюкаева - первое в современной истории России уголовное дело в отношении федерального министра.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- Вряд ли вы помните, но год назад мы судили-рядили, подбрасываением кого из своей элиты в топку "Правосудия" Путин отвлечёт массы от приватизации почти четверти акций "Роснефти". По внешним признакам тогда на роль мини-Ходорковского выбрали еврохимического Мельниченко, однако он оказался сговорчив, и операция "мини-Ходорковский" прошла только стадию СМИ-шантажа. Силовигарху номер один не понравился вывод активов из РФ, вроде как оный был приостановлен - но вот по отдалённым новостям мы узнаём, что и в Швейцарии завёлся какой-то офис "ЕвроХима", и в Лондоне целая у них юридическая служба трудится, и в Туапсе схвачен какой-то местный чинуша с огромной взяткой в чемодане (бюджетообразующими в городском поселении Туапсе являются налоги "ЕвроХима")... Короче, неудавшаяся жертва работает на два фронта, к тому же помогла с трудоустройством экс-почтовому миллионеру Страшнову, человеку Системы - вот в Швейцарии он и работает у Мельниченки, кстати... То есть не удалось шоу - пожирание крупной буржуазии по указанию силовигархии. Так что Улюкаевым - существом в Системе ничтожным, - решили утолить возросший аппетит обворовываемых правящим классом масс. Как и в случае с "делом ЮКОСа", мы на этом суде как бы слушаем параллельный текст, субтитры, видим не то что показывает заказчик шоу. Мы хотим видеть суд над теоретиками и практиками приватизации, чтобы их судили не за какие-то взятки как сугубо в личных масштабах "кражу", а за кражу крпунейших, всесоюзных размеров - за кражу социалистической собственности у народа, за её законодательную базу, за её внедрение и многолетнее претворение в жизнь. По сути-то суд лишь посредничает в "разборке" тех, кто обогатился путём приватизации - с их бескорыстными благодетелями-теоретиками... Но подумайте, зачем в РФ два министерства экономики? Не является ли "Минэкономдеградации", проживающее на месте уже разогнанного Минрегиона (тоже дублировавшего функции Минстроя) - этакой священной коровой для Путина, наследием гайдаровщины, которое нельзя трогать как краеугольный камень капитализма? И не укрепится ли оно после ареста Улюкаева? Такое бывает именно после устранения "знаковых" персон, которым нельзя было то, что запросто простят поседователям - дальнейшая "обоснованная" этим министерством приватизация нефтянки, а там, быть может, и Газпрома по той же схеме.